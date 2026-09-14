太興優惠｜送$500優惠券！$3換多士/沙嗲雞2串+減$35！14品牌適用

太興優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜太興集團即日起至2026年12月31日，所有會員均可收到電子優惠券禮包（一共22張），總共高達$500！優惠涵蓋多間餐廳，包括茶木、敏華冰廳、茶木等連鎖餐廳，最高可減$35，即睇優惠詳情！



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太興優惠｜送總值$500優惠券禮包 14大品牌適用

為慶祝太興App推出3周年，即日起，太興推出總值高達$500的電子優惠券禮包（一共22張），優惠涵蓋14大品牌，包括太興、敏華冰廳、茶木、亞參、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、安金稻、興哥清湯腩、一橋拉麵、瓊芳、餃子鎮、滿山‧台北，及TOKENYO韓式烤肉料理。優惠更包含全日、午市及晚市時段！

太興推出總值高達$500的電子優惠券禮包。（資料圖片）

太興優惠【1】+$3優惠

即日至2026年12月31日，會員可於App內領取以下品牌的「+$3美食加購抵食券」。

1. 太興：奶茶（凍／熱）（價值$20）

2. 敏華冰廳：羅宋湯／粟米忌廉湯一份（價值$30）

3. 茶木：黑麻油雞翅（2件）（價值$24）

4. 亞參：馬來斑蘭咖央多士（4件）（價值$25）

5. 靠得住：鮮磨腰果露（1份）（價值$12）

6. 錦麗：青檸梳打（凍）（價值$28）

7. Tommy Yummy：沙嗲雞肉串（2串）（價值$48）

8. 安金稻：石鍋炒高麗菜（1份）（價值$28）

9. 興哥清湯腩：清湯蘿蔔（1份）（價值$28）

10. 一橋拉麵：胡麻櫻花蝦秋葵（1份）（價值$17.9）

11. 瓊芳：單拼三文治（1份）（價值$30）

12. 餃子鎮：醬油手拍小黃瓜（1份）（價值30）

13. 滿山‧台北：烤手工香腸（小份）（價值24）

14. TOKENYO韓式烤肉料理：爆汁酥炸杏鮑菇（1份）（價值$38）



太興優惠【2】午市$5優惠券

即日至2026年12月31日，會員憑券於太興旗下14大品牌的香港分店，惠顧滿$60或以上（加一前），可作$5使用。

太興優惠【3】晚市$7優惠券

即日至2026年12月31日，星期一至五，會員憑券於太興旗下14大品牌的香港分店，惠顧滿$80或以上（加一前），可作$7使用。

太興優惠【4】全日減$35優惠券

即日至2026年12月31日，會員憑券於太興旗下14大品牌的香港分店，惠顧滿$330或以上（加一前），可作$35使用。

會員憑券於太興旗下14大品牌的香港分店，惠顧滿$330或以上（加一前），可作$35使用。（太興集團）

太興優惠【5】外賣自取減$10

即日至2026年12月31日，會員憑券於太興旗下14大品牌的香港分店，以太興App外賣自取滿$95或以上，可作$10使用。

太興優惠【6】茶木$10台式茶飲外賣券

即日至2026年12月31日，會員可於太興App內領取4張$10台式茶飲外賣券，憑券於茶木下午2:00後作任何惠顧，可以優惠價$10加配凍水果茶（22oz）一杯（價值$42）／凍滿杯好料奶茶（22oz）一杯（價值$32）／百香果芒果綠茶（22oz）一杯（價值$44）／凍原個檸檬密香紅茶（22oz）一杯（價值$32）。優惠只限外賣自取。

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