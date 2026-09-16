香港紋身展2026｜5大必睇！AI試紋身+60位大師獻技+門票獨家9折

紋身展2026｜紋身都可預先預覽效果再決定落針？《香港中國國際紋身展2026》將於10月16至18日一連三日在上環Soho House舉行！今年繼續請來自世界各地及本地的紋身師參展，其中日本神級紋身師Sousyu Hayashi也會再度現身！除了多達60位頂尖紋身師即場獻技外，今年更大玩全球首創「AI試紋身」技術，讓你無痛預覽紋身效果。準備入場朝聖的朋友，即看下文5大必睇亮點及獨家2人同行9折優惠詳情！



香港紋身展2026｜逾60位國際著名紋身師參展 一票盡覽東瀛／美式／小清新刺青

《香港中國國際紋身展2026》是紋身界每年的一大盛事，與往年一樣，今年將繼續邀請來自世界各地包括中國、日本、台灣、塞爾維亞、波蘭、新加坡、匈牙利、泰國、法國、英國等，超過60位國際著名紋身師參展。入場觀眾可一次過欣賞多種紋身風格，如傳統的美式紋身、具日本特色的東瀛浮世繪、水墨風以及小清新等，無論是喜歡哪一種類型的紋身，都能大飽眼福，以及即場找心儀的大師紋身。

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香港紋身展2026亮點【1】全球首創AI試紋身！無痛預覽「先試後紋」

今年展覽首度引入由本地公司Oh My Ink研發的全球首創AI試紋身技術，系統能自動識別客人的膚色、肌肉線條與身體輪廓，大家只需站在螢幕前，就能即時在身上預覽紋身師的心水設計，更可自由調整尺寸與位置，讓大家體驗無痛的「先試後紋」，確保萬無一失才決定找大師落針！

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香港紋身展2026亮點【2】零距離觀賞頂尖紋身大師競技

《香港中國國際紋身展2026》的參觀人士除了可以把握機會即場找心水大師刺青外，另一重頭戲當然是展期最後一日（10月18日）壓軸上演的紋身師大賽。今年賽事將分為「黑灰組」、「彩色組」及「學院組」三個級別，各路刺青匠人將同場較量，爭奪「全場最佳」殊榮，讓大家零距離欣賞針起針落的精湛手藝。

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香港紋身展2026亮點【3】日本神級紋身師Sousyu Hayashi展示百年傳統「肌刺」技術

紋身展當中，最矚目之一必是來自日本的神級紋身師Sousyu Hayashi再度參展，他不但擅長將武士、海浪、神佛等東瀛浮世繪元素躍然於肌膚之上，更是現今罕有掌握日本百年傳統「肌刺」（手彫り）技術的紋身大師。入場人士可以親眼見證他捨棄現代機器，純粹以人手一針一針注入顏料的精湛工藝，單是近距離欣賞這份匠人精神已經值回票價！

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香港紋身展2026亮點【4】必睇英國前衛科技風＋本地幻彩刺青

除了傳統日系刺青，同場亦匯聚多款風格的紋身大師。來自英國的紋身師Bez將前衛的科技視覺元素融入紋身藝術，風格獨樹一幟。若追求強烈的視覺衝擊，本地代表Sheeta定能滿足你。她擅長以高飽和度的幻彩色調，將寫實人像、動漫角色與細緻插畫完美糅合，圖案充滿視野張力！

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香港紋身展2026亮點【5】刺青交織跨界音樂派對

今年大會更特別注入跨界音樂元素，將展覽現場塑造成刺青文化派對。大會請來香港資深DJ Fergus駐場打碟，糅合boogie、house等多元跳舞曲風推高全場氣氛。同場亦有本地木結他音樂單位Just Play The Guitar帶來高超的指彈結他（Fingerstyle）及自彈自唱演出，讓大家在欣賞紋身師技藝的同時，一邊享受現場音樂帶來的狂野氣氛！

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今年大會特別注入跨界音樂元素，將展覽現場塑造成刺青文化派對。（官方圖片）

《香港中國國際紋身展2026》國際紋身師出席名單：

亞洲地區代表

日本：Sousyu Hayashi 林相秀@SOUSYU HAYASHI TATTOO

韓國：Ui Gu Lee@ZUMIISM、Sajin@HYBRID INK SEOUL、Shiyo@SHIYO TATTOO、Horibong@HOMUKWON、Pureform@PUREFORM STUDIO

香港：Sheeta@SHEETA TATTOO、Jan Kwok@INK TATTOO STUDIO、Jaan@FREEDOM TATTOO HK、小白@K2.AINK、Lesshunter@YUDEI TATTOO、Serena Leung@YOLA TATTOO、Na Na@YOLA TATTOO

印尼：Dontatts@RED MAGIC INK、Noenoeshadow@RED MAGIC INK

菲律賓：Billy Sarte@HELL INK

中國內地：Meow Meow@MEOW MEOW TATTOO、Wujin 吳建@TIANJIN WU JIAN'S TATTOO、Yan HaoHua 嚴浩華@XUAN LONG TATTOO、George@DAVID GEORGE TATTOO、卡通鯊魚@MUGEN.無限刺青、巴條@鐵雀 INK、梧桐@蕉點 TATTOO 等



歐洲地區代表

英國：Bez@BEZ TATTOO、Chaos TTT

法國：Bohemian Tattoo@OZ TATTOO SHOP、Moanatoa@OZ TATTOO SHOP

西班牙：Robert Hernandez@ROBERT HERNANDEZ TATTOOS

波蘭：Davee Knows@DAVEE KNOWS TATTOO

塞爾維亞：Marko Stamenkovic@MARKO STAMENKOVIC TATTOO

希臘：Panosntolas@WALK THE LINE TATTOO、Dimitris@WALK THE LINE TATTOO



香港中國國際紋身展2026｜活動詳情

日期：2026年10月16至18日（星期五至日）

時間：早上10時至晚上10時

地點：SoHo House（上環德輔道西33號）



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