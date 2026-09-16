家居保險2026｜買邊間好？颱風/漏水/爆水管有得賠？索償3大禁忌

家居保險｜保險｜不少人都會買保險，以保障突如其來的意外，但除了個人保險外，大家又有沒有了解過家居保險？本文將為大家拆解家居保險到底可保障甚麼、第三者責任是甚麼、以及幾個保險計劃的比較，給大家參考一下。想知家居保險有甚麼不承保、遇到要賠償時應該怎樣做？即看下文！



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家居保險｜家居保險是甚麼？

家居保險屬於綜合型保障，能保障多項的家居損害與財物損失，包含颱風、火災或漏水所致的家電與裝修損壞。而部分計劃不僅可保障屋內財物，連戶主於室外遺失的個人物品亦能獲賠。

家居保險｜第三者責任是甚麼？

家居保險一般已包含「第三者法律責任保障」（或稱個人責任保險），即承擔因受保人疏忽而導致第三者意外人身傷亡或財物損失的法律賠償責任與訴訟開支。

保險公司除了會提供第三者受傷、死亡和財產受損的法律責任保障外，亦會賠償在訴訟期間所衍生的附加開支，例如訴訟費、聘用律師費用、專家報告費用等，詳情可查詢投保的保險公司。

投保前可向保險公司查詢第三者責任的詳情。（AI生成圖片）

家居保險｜買了火險，還需要買家居保險嗎？

大家在購置新屋時，如果要做樓宇按揭，銀行都會要求買家必須購買俗稱「火險」的樓宇保險，以保障抵押品的價值。大家可能會有疑問，買了火險是否還需要買家居保險？

其實這2項保險都是保障不同的部分，火險就是包括地板、天花板、門窗、牆身等樓宇結構出意外時有機會可理賠；家居保險則是家中家居財物、傢俬、電器、收藏品等意外所招致的損壞或損失時有機會可理賠。

有火險還需要買家居保險？（AI生成圖片）

家居保險｜漏水可以理賠嗎？

在香港家居不時都會出現漏水情況，家居保險是否可以賠？如果你的單位爆水喉，導致樓下單位的天花嚴重滴水、傢俬損毀，樓下業主也可向你索償維修費，這時候家居保險可能可幫你省下一筆錢。

但大家要留意，家居保險只保意外，如果是因為喉管自然老化、日久失修而導致的漏水，大部分保險公司都會拒絕理賠。

香港家居不時都會出現漏水情況，家居保險隨時可幫你省下一筆錢。（AI生成圖片）

家居保險｜颱風可以理賠嗎？

除了家居漏水外，香港也不時有颱風，若掛上8號風球以上，不但有機會釀成水浸，甚至可能會毀壞家居財物。

如颱風帶來暴雨，令家中發生水浸並導致電器浸壞，其實多數家居保險亦會涵蓋相關損失，但大家在維修電器前也應該要先向保險公司申報，了解其賠償立場，再決定是否進行維修。

家居保險｜保險公司及計劃比較

保險公司及計劃 計劃特點 參考年保費* 自負額 / 墊底費 (每宗索償) 滙豐 家居超卓萬全保 全球性保障：個別計劃為離開居所的個人財物提供全球保障 租金損失：法院裁決後1個月租客仍欠租；或住所因意外損毀而不宜居住 租客投保： $576 – $1,744 業主出租： 低至 $448 因水災而引致的索償：$1,000 OneDegree 家居保險 室外財物：涵蓋短暫搬離居所過程的意外損失 窗鎖保障：因遺失鎖匙/盜用後的更換費用；因颱風、火災、山泥傾瀉或爆竊導致的窗戶破損 約$856 水浸損失： $1,500或損失總額的10% (以較高者為準) 藍十字 家居至寶 儲存津貼：存放於專業存儲設施的家居物品遭損毀可獲現金津貼 伸延保障：清理廢棄物、室內改動/維修、未獲授權使用信用卡或證件等 高樓齡：保障樓齡高達 45 年 約$807 水浸損失： $1,000 蘇黎世 「自在家居」保險計劃 家居保障：涵蓋家居財物保障（包括手機） 戶外保障：涵蓋戶外桌椅、洗衣機及冰箱 緊急支援：意外致不宜居住之清理/暫搬費用、臨時居所及膳食保障 約 $1,060 水濕 / 颱風 / 山泥傾瀉 / 地陷：$1,000 其他財物損失：$500 法律責任：$1,000 華僑亞洲 卓越家居保 全球財物：個別計劃可享全球個人財物保障 家庭僱傭保險：涵蓋家傭受僱期因工作生病/受傷之法律責任 (包括 低至 $550 水浸損失：物業樓齡30年或以下——$500或損失金額的5%，以較高者為準 物業樓齡由31至40年——$3,000或損失金額的10%，以較高者為準 大新保險 「樂加家」家居保障 租客蓄意破壞：引致的財物損毀 (惟該租客須被法庭起訴) 學校停課津貼：因傳染病連續7日被禁返校，賠償不能退回之校巴/膳食等費用 金錢被竊：居所內被盜/搶劫 (須24小時內報警) 約$680 水浸損失：$1,000 山泥傾瀉或地陷：$10,000／核實損失之10%(以高者為準)

*以單位面積少於 375 呎、樓齡35年的多層單位作為基礎計算，僅供參考。

家居保險｜遇上意外索償要怎樣做？

消委會報告曾提到，如果家中不幸發生爆水喉、火災、颱風吹毀玻璃甚至遭賊人入屋盜竊時，為免延誤索償程序，發生事故後投保人應盡快以書面通知保險公司（一般為發生事故當天起計30天內），詳細列明事故原因，提交相片、所索償財物於事發前的單據、維修報價及其他有關證明文件。如涉及爆竊、火災、搶劫或惡意損毀，投保人須立即向警方、物業管理處或有關部門報告。

若投保人或其家人收到第三者索償告票、傳票，應立刻送交保險公司處理。如發生盜竊事故，投保人應即時報警備案。

在未經保險公司同意下，投保人或其家人切勿棄掉或更換損毀的受保物品，亦不可對第三者的索償作出承諾、協議或賠款。

遇上意外索償要怎樣做？（AI生成圖片）

家居保險｜意外後索償3大禁忌

索償禁忌【1】勿急於清理現場

發生意外後，在確保安全的情況下，記得立即用手機拍下損毀情況的全景及特寫（例如漏水的水漬、浸壞的木地板、損毀的電器型號等）。切勿在拍照前急於清理現場或丟棄受損物件，否則公證行將無法評估損失。

索償禁忌【2】切勿私下承認責任及和解

如果你的單位漏水並影響到樓下單位、或是窗戶飛脫擊中途人，這時候千萬不要私下向對方承認責任或答應賠償任何金額。大家只需向對方索取聯絡方法，並交由保險公司及理賠師接手處理，因為如果私下承擔責任，保險公司有權以「違反保單條款」為由拒絕賠償。

索償禁忌【3】貴重物品單據勿掉

家中財物損失是家居保險的主要保障範圍之一，如果家中有貴重物品被盜竊或因意外損毀，都有機會獲得賠償，所以大家最好在購買貴重物品時，一定要保留單據，以方便日後索賠，否則只能靠估值來釐定賠償金額。

大家購買貴重物品後切勿掉走單據。（AI生成圖片）

家居保險｜有甚麼不承保？

家居保險一般不承保下列事項：

・在保單生效前已發生或已存在的損毀

・違例僭建

・因戰爭、輻射污染、聲震、恐怖活動或政府法令等而引致的損失或破壞

・因資訊科技風險所引致的損失或破壞

・不能受保的風險，包括正常使用所導致的損壞、刮損、腐蝕以及因機械或電力等故障而導致的失靈

・自然損耗，包括霉菌、潮濕、腐蝕、生銹、自然老化或折舊等

・居所連續空置逾30天至60天（視乎個別計劃而定）後，由受保風險所引致的財物損失

・財物遭居所內的住戶惡意破壞或損毀

・財物在無人看管的汽車內遭盜竊

・隱形眼鏡、手提電話及個人手提電腦的遺失或損毀

・使用中的運動設備



家居保險｜投保前要如何做？

家居保險的保障範圍廣泛，能為投保人提供適時的保障，但消費者亦有責任履行保險合約內的條文及採取合理的措施，盡量避免意外發生。而大家在投保前，最好先應按自己家居財物價值和的實際需要而選擇家居保險計劃，並向有關的保險公司取得收費表及保單條款，以及詳閱承保細則及不承保事項等，貨比三家。

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