旅遊保險｜全年定家庭計劃抵？6 大熱門產品保額與回本轉數拆解

返工放工都諗住「飛走」？2026 年香港人旅遊熱情返晒嚟，無論是周末快閃澳門、月尾沖日本滑雪，還是暑假帶埋屋企人去泰國玩水，「買旅保」已經成為出門前的必做清單。但面對「全年旅保」「家庭旅保」一大堆選擇，仲有唔同公司的折扣、保障範圍，好多人都會頭痛：究竟邊款先啱自己？今次就同大家拆解全年同家庭旅保的分別，推介幾款 2026 年熱門產品，再附埋揀保避坑貼士，等你下次出門可以安心玩，唔使驚突發狀況！



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1｜全年旅保 vs 家庭旅保：邊個啱你？一分鐘搞清楚！

單次 vs 全年旅保：先定位自己係邊類人

單次旅遊保險：一次旅程、一次保障，保障期通常約 90–180 日，啱一年只飛一兩次、或者偶爾長途 Back­pack 嘅人。​

全年旅遊保險：一年買一次，年期內無限次出門，不過每次旅程都有最長日數限制，多數係 90–120 日左右。​



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邊類人應該諗全年旅保？

・一年 3–4 次以上離港（無論公幹定旅行）。​

・習慣臨時決定短 Trip，唔想每次都上網再填資料、比錢。

・有時公司忽然派出 Trip，自己懶得再逐次記得買保險。

・如果一年離境次數頻密，全年旅保通常比逐次買單次更抵，而且慳晒時間同煩惱。​



家庭旅遊保險：一拖 N 出遊的「慳錢神器」

家庭旅遊保險可以理解為「一人投保，全家受保」，子女好多時係免費或象徵式保費加上去。 一般設定會包括：​

・受保成員：最少一位成人投保人，加配偶／伴侶＋子女。

・子女年齡上限：多數係 16–18 歲，超過要按成人買。​

・保障額分層：小朋友同長者的賠償上限通常低於成年人。​



啱邊啲家庭？

・一年最少有一、兩次一家大細旅行（例如復活節＋暑假＝兩轉）。

・父母想「一張保單搞掂哂」，唔駛幫每個人分開投保。

・子女仲細，但都想有基本醫療、行程及行李保障。



2｜全年 vs 家庭：點揀先最抵？

價錢 vs 次數：計清楚先落手

最簡單用「全年保費等於幾多次單次保」去比較，例如：

・某些全年旅保，全年價錢大概等於 5–9 次單次保之間，視乎保險公司和計劃級別。

​・一年飛 6–8 次，幾乎肯定全年旅保會比逐次買平。​



家庭 vs 個人：子女幾乎「免費跟機」

家庭保最大賣點係「一人投保，全家受惠」，但要留意幾點細節：​

・子女數量限制：有啲保單會限最多幾個受保子女。

・子女保障額較低：例如意外、醫療、行李賠償上限低於成人。

・長者保障調低：如家中有長者同行，賠償限額亦可能較低。



《香港01》「好食玩飛」建議：

・一家三、四口每年出遊 1–2 次：多數家庭旅保會較四張個人單次保平，而且慳時間。

・家長自己又經常公幹多飛幾轉：可以考慮家用家庭單次／家庭全年，加上自己再買一份獨立全年個人保，比較彈性。



3｜旅行時真正用得着的保障重點

《香港01》「好食玩飛」提醒您：唔好淨係望價錢，真正要睇係保障項目＋賠償額度。​

旅遊保險常見「必睇」項目

1.海外醫療費用

・睇門診、入院、手術費等，去日本、台灣、歐洲尤其重要。​

・有啲產品會含回港後覆診費用，例如回港 90 日內覆診都有得 claim，對有後遺症／長康復期傷患好實際。​



2.意外身故及傷殘保障

・一般都會有百萬級保障額，畀家人一個基本經濟保障。​



3.行程取消／縮短／延誤

包括：

・因惡劣天氣、地震等天災取消旅程。

・航班延誤導致額外住宿、交通。​

・有啲公司甚至加設「任何原因取消」（CFAR）選項，連證件失竊、寵物過世、情侶分手等原因取消旅程，都可以獲一定比例賠償。​



4.行李延誤／損壞／遺失

・包括行李箱、衣物、手提電腦、相機等個人財物被偷或損壞。​

・最近幾年機艙偷竊、輸送帶整件行李唔見的個案多咗，呢項尤其值得留意。



5.高危活動／運動保障

・如滑雪、潛水、攀山、熱氣球等，有啲保單列明不受保，亦有啲會明確寫包埋，甚至對高度、深度無特別限制。​

・去滑雪 trip 或潛水假期記得逐條條款 check 清楚。



6.天災保障（如颱風、地震）

・包括因當地天氣惡劣要延遲返香港、滯留期間額外食宿開支賠償等。​



7.自駕遊／租車自負額保障

・好多人以為租車已包括保險，但實際上租車公司保險賠償有限，出事經常要自己付高額自負額。

・有旅保會包租車自負額保障，兼顧意外後緊急支援、翻譯、協助改機票等。​



8.任何原因取消（CFAR）

・近年愈來愈多產品加呢項，好處係「人生總有突發」，至少唔使硬食全部損失。​



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4｜幾隻常見保險公司：全年＋家庭旅保亮點

以下《香港01》「好食玩飛」挑選了幾個旅遊保險計劃俾大家參考下，重點係功能＋定位，資訊及價錢最終以保險公司官方條款為準。​

FWD「自寫意旅遊保」

・計劃種類：經濟、特選、頭等，提供單次及全年旅保。保費例如單次約HK$112起、全年約HK$1,275起（經濟計劃示例，實際以官網為準）。​

特色保障：

・出發前一星期目的地發生地震而取消旅程，可按最高保障額 100% 賠償。​

・遺失手機最高可賠 HK$3,000，對成日拎住電話影相的人特別實用。​

・出發前已買好演唱會、樂園門票、體驗活動，如因疾病或受傷未能出席，可獲高達 HK$15,000 賠償。​

・提供租車自負額保障，租車剮花車身、被偷都唔使全數揹上身。​

・保障額示例：個人意外最高約 HK$1,000,000，海外醫療最高約 HK$1,500,000，行程取消最高約 HK$50,000，行李損壞／遺失最高約 HK$20,000（以指定計劃為例）。​



適合：成日飛、行程多活動（演唱會、主題樂園）的人，或者需要較全面的行李及手機保障嘅上班族同年輕旅客。​

STARR「卓悅遊」旅遊保險

・計劃：標準、非凡、尊貴，設單次及全年旅保，單次約 HK$100 起、全年約 HK$1,050 起（標準計劃示例）。​

賣點：

・新增新冠海外醫療費用伸延保障（部分地區如中國、澳門、台灣旅程例外，須按條款）。​

・海外醫療費用高達 HK$1,500,000，住院＋門診皆在保障內，而且門診次數及金額不設總限額（按條款所載上限細項）。​

・高危活動友好，涵蓋熱氣球、潛水、滑雪等業餘活動，沒有特定高度或深度限制。適合喜歡玩活動的旅人。​

・同樣提供租車自負額保障。​

・保障額包括：個人意外最高約 HK$1,500,000，行程取消最高約 HK$50,000，行李損壞／遺失最高約 HK$20,000（視乎計劃級別）。​



適合：熱愛滑雪、潛水、各種活動的「玩命型」旅人，全年旅保對一年多次活動 trip 的人特別吸引。​

藍十字「智在遊」

・計劃：尊尚、智選，提供單次、多次及全年旅程保障，單次約 HK$172 起、全年約 HK$1,344 起（智選計劃示例）。​

賣點：

・包括個人錢財保障及旅行證件遺失保障，適合去治安較複雜地區旅行的人。​

・海外醫療最高約 HK$1,200,000，並保障回港後 90 日內覆診費用，對有長康復期的意外特別貼地。​

・對因惡劣天氣、天然災難導致航班延誤、額外海外住宿及主題公園入場券損失都有保障。​

・部分會員群組（例如「至醒會」會員）投保單次或全年計劃有折扣，如 8 折等優惠（以最新活動為準）。​



適合：常去日本、台灣、東南亞，又會關注證件、錢包安全，以及重視回港覆診保障的人。​

AXA 旅遊保險

・計劃：至樂、至悠、至尊，支援單次及全年旅程保障，單次約 HK$73.1 起、全年約 HK$1,178.1 起（至樂計劃示例）。​

特色：

・個人金錢及旅遊證件保障。

・單次旅程同行子女可享免費保障，對一家人去旅行相當吸引。​

・航班延誤超過 6 小時可賠高達 HK$10,000，對追機多、轉機多嘅人實用。​

・投保全年計劃可享海外線上會診及藥物配送上門服務，對怕語言不通的旅客係加分位。​

・保障額例子：個人意外最高約 HK$1,000,000，海外醫療最高約 HK$1,000,000，行程取消最高約 HK$50,000，行李損壞／遺失最高約 HK$15,000（視乎計劃）。​



適合：經常一家大細短途旅行，又想有航班延誤＋醫療服務配套的家庭客。​

AIG「旅遊智易保」

・計劃：基本、優悠、超卓，提供單次及全年旅保，單次保費可低至約 HK$17 起，全年約 HK$3,200 起（基本計劃示例）。​

賣點：

・緊急醫療費用及援助可高達 HK$1,000,000。​

・提供自選高爾夫球、郵輪假期及水肺潛水保障，對較「Chill」度假模式（郵輪、高球）的人有針對性選項。​

・24/7 全球自設緊急支援服務、協助遺失護照及文件申請、緊急電話翻譯、協助重新訂位及回程安排等服務型保障突出。​

・保障額例子：個人意外最高約 HK$1,200,000，海外醫療最高約 HK$1,000,000，行程取消最高約 HK$20,000，行李損壞／遺失最高約 HK$10,000（視乎級別）。​



適合：重視後勤支援的旅客，例如長途多轉機、行程複雜、或者帶父母出遊的人。​

Zurich 蘇黎世「易起行」

・計劃：簡易、優越及綜合計劃，提供單次及全年旅保，單次約 HK$100 起、全年約 HK$2,580 起（簡易計劃示例）。​

賣點：

・成人投保，隨行兒童可免費受保，家庭客非常受落。​

・醫療費用保額高達約 HK$1,500,000，並包括中醫及脊醫治療費用，對偏好多種療法的旅客係 bonus。​

・航班啟程延誤每滿 5 小時可獲高達約 HK$1,600 的旅程延誤津貼（按計劃級別），理由包括航空管制、營運因素等。​

・設有主題自選保障，例如業餘運動訓練、單車旅遊、寵物及郵輪旅程等，彈性高。​

・單次旅遊計劃一般不設承保年齡上限，較包容長者。​

・保障額例子：個人意外最高約 HK$1,500,000，海外醫療最高約 HK$1,500,000，行程取消最高約 HK$50,000，行李損壞／遺失最高約 HK$25,000（視乎級別）。​



適合：一家大細或有長者同行，又鍾意郵輪／單車／寵物旅行等較特別玩法的家庭或情侶。​

5｜全年旅保 vs 家庭旅保：實際選擇建議＋小貼士

先問自己幾條問題

出手前，可以逐條問自己：

1.一年會飛幾多次？

・1–2 次：多數單次旅保已夠用，除非懶得每次再買。

・3–4 次：開始可以比較全年保費 vs 單次總和，睇下有冇得慳。​

・5 次或以上：大多情況全年旅保會較抵，特別是保費約等於 5–7 次單次保的產品。​



2.有冇細路、長者一齊去？

・一家三口或以上，每年有固定家庭旅程，家庭旅保通常比逐個人買平，而且方便。

・小朋友是否符合保單年齡要求（例如至少 30 日大、未滿 18 歲等）要特別留意。​



3.最驚咩風險？

・去日本、歐洲：醫療費用＋行程延誤＋天災（例如地震）係重點。​

・去東南亞、東歐：個人財物＋證件失竊保障要放高一格。

・滑雪／潛水 trip：要揀有寫明包高危活動的產品（例如部份計劃容許無高度／深度限制的業餘運動）。​



4.會唔會自駕、租車、坐郵輪？

・自駕：要有租車自負額保障。

・郵輪：有產品提供郵輪假期特定保障，可以優先考慮。​



信用卡旅遊保險：可以當Bonus

部分信用卡只要以卡支付全額機票／團費，就會自動送旅遊保險，涵蓋行李延誤、行程取消等，甚至包括配偶及子女。​

・雖然「免費」好吸引，但保障額一般會簡化或較低，而且條款可能限制活動類型，未必涵蓋高危活動。

・如你本身已買了一份正式旅保，要留意部分保單列明不能重複索償，賠償通常以「實報實銷」為上限。​



實際用法：

當信用卡旅保係「副線」，重點風險仍由自己主動買的旅保負責，兩者加起來會稍為增加彈性，但唔好純靠信用卡保障出門。​



何時買保險最啱？

大部份專題都提議：

・最理想係訂好機票＋酒店後，就立即買旅遊保險，因為行程取消、航空公司倒閉、酒店爆水管等問題，很多都發生在出發前。​

・有一些保單會要求出發前最少 24 小時內完成投保，太遲可能買唔切，亦未必可享有某些取消旅程保障。​



旅遊保險唔係愈貴愈好，而係要同你實際旅遊模式「啱 key」，買前用 10 分鐘睇清保障範圍、不受保事項同每次旅程日數上限，往後一年出入機場都會安心好多。

以下《香港01》「好食玩飛」仲同大家分析下用邊張卡網上付款有最高回贈！大家可以參考返以下呢個表，然後再碌落去睇每張信用卡詳情。

信用卡 回贈 簽賬/回贈上限 Wewa Visa Signature卡 4% (透過手機支付) 每曆月可獲回贈最高為$200 建行（亞洲） Travo World Mastercard 本地餐飲簽賬2%/ 海外簽賬簽賬4% 本地餐飲 (2% 回贈 / $3/里)：每半年簽賬上限為 HK$12,500 外幣簽賬 (4% 回贈 / $1.5/里)：每半年簽賬上限為 HK$25,000。 建行（亞洲）eye Visa Signature 信用卡 本地餐飲，外賣平台及交通簽賬最高11%/ 網購，拍卡及流動支付2% 本地餐飲、外賣平台及交通簽賬高達11%現金回贈每月登記，3個階段，每位信用卡會員每個階段現金回贈上限為HK$400 網上/拍卡： 2%回贈，每年上限簽賬額為 HK$75,000 恒生MMPOWER World Mastercard 網購網上零售高達5% +Fun Dollars/ 外幣簽賬高達6% +Fun Dollars 每曆月可獲回贈最高為500 +Fun Dollars Sim Credit Card/ Sim World Mastercard 合資格網上零售簽賬享8%/ 其他零售簽賬0.4% 每曆月可獲回贈最高為$200

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