秋季家居博覽2026｜9大會場優惠！1折吸塵機+$46電磁爐+梳化56折

秋季家居博覽2026｜想買到平價家電或傢俬？「秋季家居博覽2026」即將於9月24日至27日一連4日於香港會議展覽中心舉行。《香港01》「好食玩飛」頻道已為大家整理9大激抵優惠，當中包括1折帶走無線吸塵機、電磁爐、無線重低音喇叭及電熱水壺等，想知還有什麼必買，即睇下文！



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秋季家居博覽2026｜9.24開鑼！什麼人可免費進場？

「秋季家居博覽2026」將於9月24日至27日在香港會議展覽中心3號BCDE展覽廳舉行。本屆博覽規模更升級至逾600個展位，並劃分7大主題專區，由室內設計、訂造傢俬至智能家電，連同針對長者所需的樂齡產品及家居淨化設備應有盡有。

門票方面，票價為$30，65歲或以上人士、持傷殘人士證或身高1米以下小童均可免費入場。（65歲或以上人士必須出示長者咭或身份證，60至64歲持有之樂悠咭並不適用免費入場優惠。）

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秋季家居博覽2026開放時間？

9月24日（星期四）：12:00-21:00

9月25日（星期五）：12:00-21:00

9月26日（星期六）：12:00-21:00

9月27日（星期日）：12:00-19:00

（每日閉館前30分鐘停止發售/換領入場券及停止公眾人士入場）



秋季家居博覽2026有什麼優惠？

「秋季家居博覽2026」的一大重頭戲，當然是每日不同的會場限定1折家電，以及多個參展商推出的特價產品，不少更低過半價！

秋季家居博覽2026優惠【1】SHARP 直立式無線吸塵機｜1折後僅$248

SHARP 直立式無線吸塵機絕對是場內必搶的1折優惠，吸塵機主打輕巧機身與實用吸力，方便日常家居清潔。在9月27日，會場價只需$248（原價$2,480），限量5件。

取籌位置: Hall 3票務大堂（電器開倉櫃位）

取籌時間: 每日11:30



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SHARP 直立式無線吸塵機｜1折後僅$248（官方圖片）

秋季家居博覽2026優惠【2】RASONIC 單頭電磁爐｜$46帶走電磁爐

Rasonic（樂信牌）單頭電磁爐性價比高且火力穩定，是香港小家庭、一人單位或作打邊爐備用爐的熱門選擇。在9月25日，RASONIC單頭電磁爐只需$46（原價$468），限量5件。

取籌位置: Hall 3票務大堂（電器開倉櫃位）

取籌時間: 每日11:30



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RASONIC 單頭電磁爐｜$46帶走電磁爐（官方圖片）

秋季家居博覽2026優惠【3】Samsung無線重低音喇叭｜親民價$199

對音質有追求的朋友，就不要錯過Samsung 三星C-Series 2.1ch Soundbar 無線重低音喇叭，主打以親民的價格提供深沉雄厚的無線重低音與清晰音質。於9月26日，只需$199（原價$1,990），限量5件。

取籌位置: Hall 3票務大堂（電器開倉櫃位）

取籌時間: 每日11:30



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Samsung無線重低音喇叭｜親民價$199（官方圖片）

秋季家居博覽2026優惠【4】Sunpentown 尚朋堂 電熱水壺｜$36

尚朋堂電熱水壺具備智慧保溫與防燙設計。在9月24日，Sunpentown 尚朋堂 電熱水壺（1.5公升容量）亦有1折優惠，僅$36（原價$368）即可帶走。

取籌位置: Hall 3票務大堂（電器開倉櫃位）

取籌時間: 每日11:30



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Sunpentown 尚朋堂 電熱水壺｜$36（官方圖片）

秋季家居博覽2026優惠【5】Cheers Living 芝華仕｜真皮梳化低至56折

Cheers Living 芝華仕電動彈鉸梳化，選用高品質真皮，配合順滑電動彈鉸，一鍵切換最舒服的躺平角度。會場獨家優惠只需$2,999（原價$5,310起）；另一款全真皮羽絲棉電動彈鉸梳化，內部加入軟綿羽絲棉填充，包覆感極強，會場新品價只需$5,999（原價$10,665）。

參展商：敏華國際實業有限公司（展位：3D-H51）



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秋季家居博覽2026優惠【6】德廚控股｜純鐵炒鑊／氣炸蒸焗爐低至半價

德廚控股帶來多款高人氣廚具，包括99.6%純鐵炒鑊系列的純鐵炒鑊，主打無化學塗層以及極快傳熱速度，會場特價只需$898（原價$1,998）。另一款25L智能健康氣炸蒸焗爐，啱晒細單位廚房／蝸居廚房，一機兼備無油健康氣炸與鎖鮮蒸煮功能，會場特價只需$2,688（原價$3,499）。

參展商：德廚控股有限公司（展位：3C-P21）



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秋季家居博覽2026優惠【7】iChill+腳部按摩機｜2折+送12個月原廠保養

iChill+腳部按摩機設有放鬆、足療、纖腿3個專屬按摩模式，配合2檔速度與2檔氣壓強度調節，更具備溫熱療理功能，有效促進血液循環、紓緩雙腿疲勞。會場優惠價只需$499（原價$2,480），更附送12個月原廠保養！

參展商：ITSU Health Care Limited（展位：3E-C01）



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iChill+腳部按摩機｜2折+送12個月原廠保養（Facebook@In-Home Expo 香港家居博覽）

秋季家居博覽2026優惠【8】TOSHIBA｜智能水波爐29折

人氣品牌TOSHIBA（東芝）在會場亦有低至29折優惠，其中ERSD95HKW 26L 智能水波爐（陳列機），集8種烹調功能於一身，支援過熱水蒸氣烤焗、健康氣炸、蒸氣、微波、蒸氣微波、炆燉等功能，會場價只需$1,552（原價$5,198）。

參展商： 東園電器行（展位：3B-Z01）



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秋季家居博覽2026優惠【9】Electrolux｜前置式洗衣機41折

Electrolux 7KG前置式洗衣機，具備蒸氣抗菌功能、15分鐘快洗及纖薄機身設計，會場同樣設有激抵優惠，只需$2,380（原價$5,798），只限10部！

參展商： 東園電器行（展位：3B-Z01）



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