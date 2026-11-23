沙田萬怡酒店自助餐｜自助餐優惠｜只需加$11，即可多帶一位朋友品嘗自助餐？沙田萬怡酒店MoMo Café加推平日自助午餐及晚餐優惠，第2位加$11即可入場，任食「歐陸風情」主題自助餐，晚市時段更可無限任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈蟹腳，以及肉汁豐富的烤澳洲36°South MB2+ 牛肩胛肉！12月中開始更有節日歐陸風情自助餐！價錢低至人均$224，即看有什麼必吃，以及優惠詳情！



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沙田萬怡酒店自助餐優惠｜人均$224起！節日聚餐必搶

沙田萬怡酒店MoMo Café推出自助餐優惠，由即日至11月22日，自助晚餐及午餐限量加推第2位只需加$11，折後最平人均只需$224！是次優惠兌換期更長達至2027年1月3日，無論是12月的節日歐陸風情自助餐都適用！

沙田萬怡酒店MoMo Café自助午餐／晚餐「+$11多一位；免加一」及「快閃買1送1」優惠

開售時間：即日至11月22日23:59

優惠兌換日期：2026年12月1日至2027年1月3日

👉🏻即搶加$11多一位優惠

沙田萬怡酒店MoMo Café裝修現代化，光線充足，設有沙發座位及獨立貴賓房，環境寬敞舒適，適合家庭聚會與朋友用餐。

沙田萬怡酒店自助餐優惠｜歐陸風情主題 首推匈牙利燴牛肉

沙田萬怡酒店現正推出「歐陸風情」主題自助餐，冰鎮海鮮與刺身區更是回本之選，不但可任吃新鮮即開生蠔，而且還有鮮甜多汁的波士頓龍蝦、鱈蟹腳、麵包蟹、翡翠螺等；刺身方面更會升級供應甘香的紅蝦及油甘魚，海鮮控一定大滿足！

主題美食方面，首推肉香四溢的煎羊扒，以及惹味的匈牙利燴牛肉，肉質炆得軟腍入味；同場亦有充滿歐陸風味的德國燒雞，肉嫩多汁！海鮮熱食亦不容忽視，大推外層酥脆、魚肉鮮嫩的酥皮焗三文魚，以及口感豐富且鮮味十足的香煎蠔仔薯餅，中西款式選擇琳瑯滿目！

沙田萬怡酒店自助餐買1送1（官方圖片）

沙田萬怡酒店自助餐｜即叫即切專區 必食金牌烤澳洲36°South MB2+肩胛肉

食肉獸則不能錯過即叫即切專區，主打屢獲世界牛排挑戰賽金牌的烤澳洲36°South MB2+肩胛肉及香煎鴨肝。牛肉肉質軟嫩、牛脂香氣濃郁；加上入口即溶的香煎鴨肝配黑醋汁，保證讓你不停Encore！

最後記得留肚品嘗甜品，不但有豆腐花、黑森林蛋糕、焗西梅杏仁蛋糕等自家製甜品，還有Mövenpick及Dreyer’s雪糕可任食，就連紅酒、白酒、清酒、啤酒都可任飲！

沙田萬怡酒店｜「歐陸風情」自助晚餐

星期一至五適用

（限量+$11第2位；免加一）優惠價（2位）：$822.8｜人均$411.4｜原價$1,623.6

（買一送一）優惠價（2位）：$885.6｜人均$442.8｜原價$1,623.6

（三人同行）優惠價（3位）：$1,145.6｜人均$381.8｜原價$2,292.4

星期六、日及公眾假期適用

（買一送一）優惠價（2位）：$957.6｜人均$478.8｜原價$1,755.6

即搶優惠

沙田萬怡酒店自助餐優惠｜聖誕節聚餐首選節日歐陸風情 燒聖誕火雞

12月4日至1月3日更有節日歐陸風情自助餐！主打節日特色美食，除了以上歐陸風情特色美食，更有聖誕節必食的燒聖誕火雞！以及烤金門火腿配菠蘿、楓糖烤甜薯及栗子、熱溶瑞士芝士、蒜蓉香草牛油烤椰菜仔雜菌，至於甜品方面就有梅紫甘藍奶凍、栗子高山蔓越莓樹頭蛋糕等等。

沙田萬怡酒店自助餐優惠｜自助午餐加$11多一位！同樣歎生蠔＋金牌澳牛

自助午餐星期一至五，可享第二位加$11入場優惠，折後人均只需$224起，即可任食新鮮即開生蠔、紐西蘭青口及各式刺身。午市更保留了烤澳洲36°South MB2+ 牛肩胛肉，牛脂香氣四溢，食肉控輕鬆回本！

熱葷方面，大廚準備了多款歐陸風情與本地色彩兼備的佳餚。重點推介外皮烤得香脆酥化的傳統德國鹹豬手及德國燒雞，本地特色熱食方面，則不能錯過酸甜惹味的傳統豬腳薑、秋季限定的即製豬油蝦乾臘味煲仔飯，以及招牌現煮沙田雞粥，款式十分多樣！

最後當然要以精緻甜品作結！必試充滿歐洲風味的焗西梅杏仁蛋糕；同場亦有滑溜的自製豆腐花、新鮮出爐的焗葡撻，以及Mövenpick雪糕任食！

沙田萬怡酒店｜「歐陸風情」自助午餐

星期一至五適用

（限量+$11第2位；免加一）優惠價（2位）：$448.8｜人均$224.4起｜原價$875.6

（買一送一）優惠價（2位）：$477.6｜人均$238.8｜原價$875.6

星期六、日及公眾假期適用

（買一送一）優惠價（2位）：$621.6｜人均$310.8起｜原價$1,139.6

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香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



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