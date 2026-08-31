九龍海逸君綽酒店自助餐｜$405起！鮑魚/龍蝦/刺身任食！低至55折

九龍海逸君綽酒店The Promenade在9月至10月推出全新「 尋味漁港環球海鮮自助晚餐」，多款精選刺身及海鮮熱食，例如陳皮蒸鮮鮑魚、避風塘炒龍蝦、避風塘炒蟹，最啱鍾意食海鮮的朋友仔，現在經eshop訂購更有55折優惠，$405起輕鬆食到回本！即睇內文！



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尋味漁港環球海鮮自助晚餐（官方圖片）

The Promenade 誠邀您踏上一場尋味漁港的美食之旅，感受香港傳統漁村風味與環球佳餚交織而成的豐盛饗宴。精選上乘刺身包括晶瑩鮮甜的三文魚籽、細膩豐腴的拖羅蓉、日本油甘魚、阿根廷紅蝦、北海道帶子、赤貝及吞拿魚，每一款均細心呈獻海洋最純粹的鮮味。

細味多款充滿地道特色的風味美饌，包括陳皮蒸鮮鮑魚、避風塘炒龍蝦、避風塘炒蟹及紅燒花膠等矜貴佳餚。配以蒜蓉粉絲燒蠔、豉椒炒蜆、蝦醬薑米蔥花蟹肉炒飯及艇仔粉等經典港式風味，重現昔日漁港的人情味與飲食文化。

同場亦匯聚多款環球美食，包括有骨燒牛肉、紐西蘭羊架、烤羊髀、紅酒燴牛尾，以及日式章魚燒、玉子燒和香濃龍蝦湯，為賓客帶來豐富多元的味覺享受。

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冰鎮海鮮區供應琳瑯滿目的海洋珍饈，包括雪花蟹腳、麵包蟹、香草龍蝦仔、海蝦及藍青口，鮮味十足，讓人一試難忘。最後以一系列精緻甜品為盛宴畫上完美句號，包括芒果班蘭戚風蛋糕、芒果拿破崙、柚子巴斯克芝士餅、玫瑰荔枝雲呢拿撻及10款 Mövenpick 雪糕等，為這趟美食之旅留下甜蜜餘韻。

逢星期一至五晚上更有Music Walker現場音樂表演，讓整晚歡樂又難忘！現於九龍海逸君綽酒店eShop購買，可享高達55折優惠！

The Promenade - 尋味漁港環球海鮮自助晚餐

推廣日期： 2026年9月1日至10月31日

供應時間： 每天晚上6時30分至10時

地址： 香港九龍黃埔花園德豐街20號

九龍海逸君綽酒店大堂 The Promenade

電話： (852) 2996 8432



價目：

星期一至星期四：$738

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：$788



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星期一至星期四：$405.9

星期五至星期日/公衆假期及其前夕：$433.4

*以上所有價目另收加一服務費



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