國慶優惠31大｜港鐵送7.7萬車票！太興/敏華/必勝客7折+半價睇戲

國慶優惠｜為慶祝國慶77周年大日子，政府及社會各界亦紛紛推出多個國慶優惠，吸引大家假期留港消費。《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家整理好交通、餐飲、購物及消閒超過31大優惠，當中包括港鐵抽獎送出77,000份電子單程車票、免費搭電車及天星小輪、半價睇戲、太興全單7折、美心77折吃海南雞飯、還有逾3,000間食肆及商戶提供餐飲優惠等等。想知明日（1日）出街消費有什麼著數，即看下文！



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國慶優惠｜30大優惠包括什麼？

今年是國慶77周年，政府和社會各界一同推出超過30大優惠，與市民一同慶祝！

國慶優惠——交通篇

國慶交通優惠【1】港鐵送77,000份單程車票

港鐵將於10月1日經「MTR Mobile」應用程式抽獎送出77,000份電子單程車程，分別適用於本地車程（高速鐵路、輕鐵、東鐵綫頭等、港鐵巴士及港鐵接駁巴士除外）、羅湖或落馬洲站過境車程及機場快綫車程。

市民可於10月1日上午9時至下午6時，於「MTR Mobile」進入指定抽獎活動頁面，然後按抽獎按鈕，即可得知結果，每人可抽獎1次。

港鐵以抽獎方式送出77,000份單程車票。（資料圖片）

國慶交通優惠【2】免費乘電車

香港電車有限公司推出免費乘搭全線載客電車。

市民可於國慶當日免費乘電車。（資料圖片）

國慶交通優惠【3】免費乘天星小輪

天星小輪有限公司推出免費乘搭天星小輪「中環-尖沙咀」航線。

市民可於國慶當日免費乘天星小輪「中環-尖沙咀」航線。（資料圖片）

國慶交通優惠【4】派2,000張免費乘船券

富裕小輪有限公司將於國慶當日派發1,000張「中環-紅磡」航線乘船券及1,000張「北角-觀塘-啟德」航線乘船券於10月1日免費乘搭。另外，10月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

國慶交通優惠【5】大灣區航空特選機票77折

大灣區航空特選目的地機票（單程/往返）有77折優惠，大家可於2026年9月30日至10月11日購買2026年10月8日至2027年1月21日的機票（以最新公布航班時刻表為準）；不適用日期：2026年12月18日至2027年1月4日。

國慶交通優惠【6】兒童乘車優惠

城巴推出小童乘客使用八達通或其他電子支付方式可免費乘搭城巴的日間專營巴士路線（A、B及H線除外）。而九巴及龍運亦推出小童乘客使用八達通可免費乘搭九巴及龍運巴士的日間專營巴士路線（K12、K14、K17及K18號線除外）。

另外，新大嶼山巴士推出小童乘客使用八達通可免費乘搭嶼巴的日間專營巴士路線（1S、2S、11S、13S、21S及23S號線除外）。

國慶優惠——消閒篇

國慶消閒優惠【7】半價睇戲

文創產業發展處轄下電影發展基金、香港戲院商會在10月1日推出「10.1半價睇好戲2026」活動，全港52間商業戲院將會為當日所有場次戲票提供半價優惠！大家可於下周一（28日）中午12時起，陸續於各大戲院票房、院線網站及手機應用程式公開發售，詳情請留意各大院線公布。

市民可在國慶日以半價購買當天的電影戲票。（吳美松攝）

國慶消閒優惠【8】免費使用康文署設施

市民可以個人身分免費使用康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場、壁球場、乒乓球枱、草地滾球場、健身室、高爾夫球設施、公眾游泳池及水上活動中心艇隻等。大家可於9月22日透過「SmartPLAY康體通」，以個人方式提交抽籤申請，每個申請最多可涵蓋三個選項，結果將於翌日（23日）公布。

另外，香港科學館和香港太空館的常設展覽（包括天象廳節目）也會免費開放。

國慶消閒優惠【9】濕地公園免費入場

大家於國慶當日可免費入香港濕地公園。

濕地公園於國慶當日免費開放。（資料圖片）

國慶消閒優惠【10】半價坐昂坪360纜車

昂坪360所有來回纜車門票於10月1日推出半價優惠（適用於所有香港居民，包括成人、長者及小童）。

昂坪360所有來回纜車門票於10月1日推出半價優惠。

國慶消閒優惠【11】海洋公園門票85折

大家於10月1至7日期間，可用85折優惠購買海洋公園標準入場門票，成人及小童也適用。

國慶消閒優惠【12】沙田馬場免費進入

香港賽馬會將於10月1日在沙田馬場舉行國慶賽馬日，市民除了可免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席（另行收費場所除外），更可以優惠價享用指定餐飲食品及選購指定禮品。

國慶消閒優惠【13】10月1日生日免費獲保溫瓶

古物古蹟辦事處推出「漢唐盛世」展覽系列圖錄8折發售，另外10月1日出生的人士到訪香港文物探知館，只要出示證明文件，即可領取保溫瓶一個，限量100個。

國慶優惠——購物篇

國慶購物餐飲優惠【14】西九文化區特別優惠

西九文化區指定餐廳、輕食店及商店消費或購買指定商品/餐飲產品可享特別優惠。

西九文化區指定餐廳、輕食店及商店消費或購買指定商品/餐飲產品可享特別優惠。

國慶購物餐飲優惠【15】指定街市有特價商品

食物環境衞生署指定公眾街市推出不同優惠，當中包括天幕街市在「國慶雙周街市特價優惠活動」期間，每日每檔均設有一款特價商品供顧客選購、於荔灣街市消費滿80元，可獲贈免費小禮物等。

國慶購物餐飲優惠【16】綠綠賞雙倍積分

市民於「綠在區區」社區回收網絡（包括智能回收箱）進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分（不適用於廚餘回收）。

市民在國慶日進行回收可獲雙倍「綠綠賞」積分。（資料圖片）

國慶購物餐飲優惠【17】科學園食肆優惠

香港科學園內不同食肆就指定菜式或餐飲提供優惠，顧客可於「HKSTP」手機應用程式領取電子餐飲優惠券。

國慶購物餐飲優惠【18】本地新鮮食材77折

在「優鮮港品」荃灣愉景新城實體店、網店或手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處指定產品，可享77折優惠。

國慶購物餐飲優惠【19】裕華國貨購物折扣優惠

裕華國貨佐敦總店及全線裕華保健坊同步舉行，提供購物折扣及加送現金購物券。

國慶購物餐飲優惠【20】港鐵商場送77,000份禮品

港鐵商場送出合共77,000份禮品及電子優惠券。

國慶購物餐飲優惠【21】逾80個商場推消費優惠

地產建設商會旗下逾80個主要商場及百貨公司推出一系列節慶活動及消費優惠，其中各參與商場將推出會員積分獎賞、折扣換領電子禮券、餐飲消費回贈等。多個商場亦以「77」為主題設計特色獎賞，例如憑發票幸運數字換領餐飲禮券。

國慶優惠——餐飲篇

目前有超過3,000間食肆及商戶於10月1日提供餐飲優惠，其中多間餐廳更推出全單7折優惠！

國慶購物餐飲優惠【22】7-Eleven咖啡$11

大家由10月1至2日到全線7-Eleven購買7CAFÉ美式咖啡，不論凍飲或熱飲都是$11杯。

國慶購物餐飲優惠【23】大家樂$49鐵板餐

大家樂今次推出3項國慶優惠。其中在10月1日推出$39雞扒粟米肉粒飯配茶啡汽水，亦可加$5轉配粒粒紅豆冰。而由9月30日至10月5日期間，可以$101享用紅燒素翅二人小菜晚餐，套餐包括素翅2客+叉燒1碟+任選2款小菜+白飯2客。另外，由即日起至10月5日可以$49享用爆抵鐵板餐，套餐包括厚切大豬扒+夏威夷風菠蘿蝦串 配椒鹽粟米+蛋炒飯。

國慶購物餐飲優惠【24】美心77折海南雞飯

美心MX及美心Food²於10月1日至4日期間，推出無骨海南雞套餐77折，午及晚市都適用。

國慶購物餐飲優惠【25】太興全單7折

太興在10月1日推出分店堂食全單7折優惠。

國慶購物餐飲優惠【26】敏華冰廳全單7折

敏華冰廳在10月1日推出分店堂食全單7折優惠。

國慶購物餐飲優惠【27】大快活$99小菜滋味二人餐

大快活由10月1日至5日期間，推出晚市限定優惠，用$99即可吃到阿活小菜滋味二人餐，套餐包括2款精選是日小菜+2客白飯+2客燉湯+2客熱飲；亦可加$10升級轉是日小菜為海鮮小菜或煲仔菜。

國慶購物餐飲優惠【28】稻香點心9折

稻香、稻香茶居、稻香超級漁港、壹號漁船、龍珠酒樓於10月1日推出點心大劃紙之正價 點心9折優惠，早市至下午3時半期間適用。

國慶購物餐飲優惠【29】必勝客7折

凡於10月1日在Pizza Hut堂食或外賣自取惠顧雙重千島海鮮，並於落單或付款時出示指定社交帖文，即可享7折優惠，包括大批優惠價$153、普通批優惠價$128。

國慶購物餐飲優惠【30】意粉屋全日77折

大家於9月28日至10月8日到意粉屋惠顧主食、意粉、薄餅、沙律類，全日可享77折優惠。

國慶購物餐飲優惠【31】Uber微信小程序 新用戶享$80折扣優惠

為慶祝國慶黃金周，Uber香港推出「普通話優步」選項及專屬乘車優惠，包括為內地旅客配對能以普通話溝通的司機夥伴(視乎當時是否有司機夥伴可配對)，減少語言隔閡。而由即日起，新Uber微信小程序用戶首次乘搭可享高達$80折扣，第二及第三程可享半價(每程最高扣減$50)。優惠受條款及細則約束。

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