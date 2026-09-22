國慶半價睇戲｜9.28中午開賣！全港52間戲院搶飛攻略｜附購買連結

國慶優惠｜戲院｜還在想國慶放假去哪裡玩？香港戲院商會在今年10月1日再度推出「10.1半價睇好戲」活動，當日全港共有52間戲院參與，大家可以用半價睇到所有新上畫電影，包括4DX、IMAX的電影！想知何時可以買戲票、可以去哪間戲院睇戲？即看下文！



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國慶半價睇戲2026｜52間戲院全日場次一律半價

由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助的「10.1半價睇好戲」再於10月1日國慶假期舉行，香港戲院商會將聯同全港52間商業戲院，為當日所有場次戲票提供半價優惠，不論放映格式或影院類型。

市民可於10月1日用半價睇戲。（全港戲院日Facebook截圖）

國慶半價睇戲2026｜何時開始賣票？

今次半價睇戲的戲票將於下周一（28日）中午12時起，陸續於各大戲院票房、院線網站及手機應用程式公開發售，詳情可留意各大院線公布；而寶石戲院將於9⽉30日起預售。

國慶半價睇戲2026｜每人可以買多少張戲票？

戲院票房購票每⼈每次最多只可購買4張戲票；網上購票數量以各⼤院線的購票限制為準。

國慶半價睇戲2026｜長者、小童有半價？

長者⾸場優惠、⼩童、學⽣、長者票價均提供半價優惠，即10⽉1⽇當⽇所有票種半價 (包場及特備節⽬除外)，而票價折實後如有⼩數點位 (即毫⼦或仙位) ⼀律進位以1元計算。所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀⾏優惠當⽇不適⽤。如有任何爭議，戲院保留最終決定權。

國慶半價睇戲2026｜參與院線名單

星達院線

百老匯院線

CGV Cinema

華懋電影院

影藝戲院

Cinema City

英皇戲院

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL院線

新寶院線

新光黃埔

國慶半價睇戲2026｜哪些電影格式可以看？

4DX

CINITY LED

CGS Laser

CGS THX Ultimate

D-BOX

Dolby Atmos

House FX

lMAX

IMAX with Laser

LUXE

MX4D

Onyx Cinema LED

RealD CINEMA

ScreenX

(視乎當日電影上映的格式)



國慶半價睇戲2026｜周六派發免費爆谷

為感謝觀眾對「10.1 半價睇好戲」的支持，香港戲院商會將於本周六（26日）舉行「爆谷出沒注意」的街頭快閃活動。其中將在沙田、旺角及銅鑼灣等街頭熱點，向市民派發免費爆谷送上驚喜福利。

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