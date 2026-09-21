廣東省官方派消費券　中秋國慶酒店最多減¥500！記者實測港人用到

廣州旅遊｜消費券｜中秋節及國慶假期將至，相信不少人也會選擇北上旅遊，除了去深圳外，廣州也是一個不錯的選擇。廣東省文化和旅遊廳由即日起至10月31日推出「2026年廣東金秋文旅消費季」活動，將派發高達¥3,000萬的文旅消費券，領券後預訂酒店或景點門票即可最多減¥500，港人都用到！想知在哪裡可以領取、有甚麼產品適用？即看下文！



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廣東文旅消費券｜何時可以領取？

廣東省文化和旅遊廳推出的「2026年廣東金秋文旅消費季」活動，由即日起至10月31日開始派發旅遊消費券。活動期間每日早上10時限量發放，數量有限，先到先得，額滿即止。

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廣東文旅消費券｜如何領取消費券？

今次的消費券在多個平台也可以領取，當中包括Trip.com、飛豬旅行、貓眼、大眾點評、銀聯商務雲閃付App等，搜尋「廣東文旅消費券」或「廣東消費券」進入活動頁面，然後領取對應的優惠券，而領券後3日內有效（包含領券當天）。

廣州旅遊消費券可在多個平台領取。（廣東省總工會網頁截圖）

廣東文旅消費券｜如何使用消費券？

在領取完消費券後，便可揀選適合的旅遊產品，在結帳時選擇標有「廣東消費券」適用標籤的酒店、門票或旅遊線路產品即可自動扣減相應優惠。只要消費滿¥2,500減¥500、¥1,500減¥300、¥1,000減¥200、¥500減¥100、¥200減¥40。

記者實測在飛豬旅行App中，領取消費券後再揀選酒店或景點門票，也有不少產品可適用到今次的消費券。

廣東文旅消費券詳情：

活動日期：即日起至2026年10月31日，最遲使用期限為2026年11月30日

派發時間：每日早上10時開始限量派發，領券後3日內有效

適合範圍：預訂酒店、景點門票、跟團旅遊

優惠：最高減¥500



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