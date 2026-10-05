天文台料周三分區氣溫跌至「1字頭」　煲仔飯23推介必吃坤記

煲仔飯｜東北季候風｜天文台｜明日的天氣｜天氣終於轉涼！天文台預料，受東北季候風影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，而周三（7日）分區更跌穿20度。秋風起，又是吃煲仔飯的時候了。《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家整理好全港23大煲仔飯推介，包括廟街經典老字號四季煲仔飯、米芝蓮推介坤記煲仔小菜、傳統炭爐煲仔飯等等。想知還有哪些必食餐廳？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料周三分區跌至19度

乾燥的東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來大致良好的天氣。天文台表示，東北季候風正影響廣東，本港今日（5日）各區氣溫普遍較昨日低2度左右。

天文台又預料，明日及周三（6、7日）市區最低氣溫下降至23度，新界再低兩三度；而周三清晨6時打鼓嶺更跌至19度。天文台預料，乾燥的東北季候風及高空反氣旋持續影響，本週中後期至下週初天色良好，日夜溫差較大。

天文台料周三分區最低19度。（天文台網頁截圖）

開始有秋意，相信大家都會想吃熱辣辣的煲仔飯！即看以下23大推介煲仔飯店：

煲仔飯推介【1】坤記煲仔小菜——米芝蓮推介人氣店

位於西營盤的坤記煲仔小菜一直是排隊人氣店，更連續多年獲得米芝蓮推介。當中必吃白鱔煲仔飯、臘味滑雞飯、油鴨煲仔飯等。煲仔飯即叫即煲，每份都有飯焦，而且烤得金黃焦脆，再淋上店裡的秘製醬汁拌勻，非常惹味，讓人忍不住一口接一口！除了煲仔飯大受歡迎外，餐廳還有各式煲仔小菜，以及炒小菜都是不可錯過。如果大家不想排隊的話，最好先打電話預約座位或早些去吃了。

+ 1

坤記煲仔小菜

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖／西環西營盤德輔道西268號地舖

營業時間：星期一至日17:30-22:30

電話：28037209

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【2】興記菜館——廟街老字號 傳統炭火即叫即煲

說到煲仔飯，相信不少人第一時間也會想到去廟街吃。其中一間老字號興記菜館開業多年，一直堅持用傳統炭火即叫即煲，飯粒焦香且保有炭香味，經典款式包括章魚雞粒煲仔飯、臘味煲仔飯、牛肉窩蛋煲仔飯等，搭配店家特製的煲仔飯豉油風味更佳。除了煲仔飯外，炸蠔餅也是另一個必點美食，份量非常大，和朋友分享就剛剛好。

+ 1

興記菜館

地址：油麻地廟街12, 14, 15, 17, 19號地舖

營業時間：星期一至日13:30 - 15:30／17:30 - 23:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【3】四季煲仔飯——超地道炭爐煲仔飯

另一間位於廟街的傳統煲仔飯店四季煲仔飯，也是一到秋冬時候就是大排長龍。店家堅持使用古法炭火現點現煲，炭香味濃郁。必食推薦有白鱔排骨煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯及北菇滑雞煲仔飯，而且每煲最底層的焦香飯焦金黃酥脆，淋上特製煲仔飯醬油後香氣四溢。此外，炸鴨蛋蠔餅也是必食配菜，幾乎每枱客人都會點！

四季煲仔飯

地址：油麻地鴉打街46-58號地舖

營業時間：星期一至日18:00 - 01:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【4】祥囍煲仔小廚——白鱔煲仔飯／臘味蝦乾煲仔飯

祥囍煲仔小廚是筲箕灣的老字號食店，以高質素的炭爐煲仔飯和各款特色小炒聞名，吸引不少街坊及遊客到場排隊。其中必吃白鱔煲仔飯、臘味蝦乾煲仔飯、鴛鴦腸飯，再淋上店家調配的煲仔飯豉油後極具風味！除了煲仔飯外，還有多款小菜也很受歡迎，包括椒鹽鮮魷、蜜椒薯仔牛柳粒也是必試菜式之一。

+ 2

祥囍煲仔小廚

地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下5A號舖

營業時間：星期一至日17:30 - 22:00

人均消費：$101-200



煲仔飯推介【5】嚐囍煲仔小菜——24小時營業／必試白鱔滑雞冬菇煲仔飯

宵夜時間想吃煲仔飯？位於堅尼地城的嚐囍煲仔小菜全年24小時營業，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑雞冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。

+ 1

嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地舖

營業時間：24小時營業

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【6】港嘢家——招牌黃金飯焦煲仔飯！

港嘢家在天后及新蒲崗都有分店，他們的煲仔飯以配料豐富、擁有「黃金飯焦」而聞名，經常大排長龍！餐廳供應招牌煲仔飯、粒粒臘味煲仔飯、豉汁龍蟠鱔煲仔飯、手切封門柳煲仔飯及雞油花膠菇滑雞煲仔飯等經典口味選擇。餐廳另有提供港式焗飯、米線等主食。

地址：天后琉璃街9號地舖／新蒲崗景福街83-97號景福街昌泰大廈地舖

電話：9876 1787（天后店）｜5338 1003（新蒲崗店）

營業時間：星期一至日07:30 - 23:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【7】遊園——精緻粵菜！必食手工黃鱔煲仔飯

遊園位於西九文化區戲曲中心內，主打手工粵菜，環境古色古香且寬敞舒適。餐廳的煲仔飯走精緻路線，選材講究，必食推介有台山手工黃鱔煲仔飯及陳皮牛肉餅煲仔飯。除了煲仔飯外，餐廳的黑松露蝦粒蛋白炒飯、濃湯酸菜龍躉球、七味金磚豆腐、手工反沙芋、桂花脆生蠔等也是必食推介！

地址：尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心地下2-3號舖

電話：2320 7455

營業時間：星期一至日11:30 - 22:30

人均消費：$201-400



煲仔飯推介【8】小津居酒屋——力推海膽牛肉煲仔飯！

小津居酒屋是位於旺角的日式創意Fusion居酒屋。餐廳以仿日本古建築設計，其菜式兼具傳統及創意風格，例如馬糞海膽牛肉煲仔飯、蒲燒鰻魚煲仔飯及時令一夜干煲仔飯，則融合了日式釜飯及港式煲仔飯的做法，飯底帶有獨特的日式甜醬油焦香，十分特別！

地址：旺角梭椏道6B號榮英大廈地舖

電話：2512 9001

營業時間：星期一至日11:45 - 15:00／18:00 - 23:00

人均消費：$201-400



煲仔飯推介【9】大班樓——米芝蓮一星+亞洲Top50推薦

連續5年獲得米芝蓮一星推薦、曾打入亞洲50最佳餐廳的大班樓，堅持使用最頂級、本地時令食材。餐廳除了供應一系列精緻粵菜，煲仔飯也是其中一道人氣餐點！大班樓的煲仔飯先以明火烹煮，後再以四面均發熱的焗爐，把飯焗接近半小時，過程極巧功夫。一場來到，不妨點多一道煙燻馬友銀魚窩飯、梅乾菜扣肉煲仔飯、蟹肉花膠煲仔飯試試！

大班樓

地址：中環威靈頓街198號 The Wellington 3樓

電話：2555 2202

營業時間：星期一至日12:00 - 15:00／18:00 - 23:00

人均消費：$401-800



煲仔飯推介【10】夜蝶——Threads爆紅左口魚煲仔飯／佘詩曼都食過！

位於銅鑼灣的日韓居酒屋夜蝶近日在Threads上爆紅，原因是因為餐廳的特色菜「左口魚煲仔飯」實在太出色！主廚參考日本鰻魚飯食法，使用有馬山椒的辛麻將左口魚裙邊去除魚脂的濃膩，以傳統瓦煲烹製七星米，並加入自家製飯素、三文魚籽與黑魚子，搭配特製的梅子豉油，味道層次豐富！連佘詩曼都在社交平台大讚「正喎」！

夜蝶

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心16樓

電話：8401 3785

營業時間：星期二至日18:00 - 23:00

人均消費：$401-800



煲仔飯推介【11】秋香——港日Fusion白鱔煲仔飯

秋香是位於屯門的港日Fusion居酒屋，以周星馳電影《唐伯虎點秋香》為主題進行裝潢，主打煲仔飯、串燒及特色料理。餐廳煲仔飯備受推介，包括鹽燒白鱔煲仔飯、豬腩肉煲仔飯、牛肋條煲仔飯、薄燒日本豚肉煲仔飯等，用料高質，飯焦香脆！

秋香

地址：屯門青善街38號康景花園26-27號

電話：9326 7766

營業時間：星期一、星期三至日12:30 - 22:00

人均消費：$201-400



煲仔飯推介【12】Nonsense——精緻日式煲仔飯

Nonsense是位於土瓜灣的西日Fusion人氣餐廳，以其免費生日畫碟服務及創意日式煲仔飯而聞名！餐廳主打名貴的紫銅鍋烹煮煲仔飯，強調飯焦香脆且飯粒分明，當中包括黑毛豬肋肉日式煲仔飯、大蝦蟹肉蝦油日式煲仔飯、日本鰻魚日式煲仔飯、黑毛豬肋肉煲仔飯等選擇，不僅賣相精緻而且味道豐富，絕對值得一試！

Nonsense

地址：土瓜灣北帝街143-155號順輝大廈地下4號舖

電話：2806 3800

營業時間：星期一至日12:00 - 16:00／17:30 - 22:00

人均消費：$101-200



煲仔飯推介【13】美麗小廚——必試輝少三金鮑魚煲仔飯

灣仔美麗小廚主打各式各樣的煲仔飯。煲仔飯飯底乾爽、粒粒分明。師傅在煲煮時加入自家煉製的豬油，令飯粒充滿油香。煲仔飯配料亦十分多樣，有臘味、半肥瘦臘腸、潤腸、鵝肝等。重點推介「輝少三金鮑魚煲仔飯」，煲仔飯有炸蒜、鹹蛋等配料灑在醇鮮的燜鮑魚與金蠔上，吃起來多一份鹹香，味道更有層次。

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈一樓

電話：6803 1818

營業時間：星期一至日12:00 - 16:00／17:00 - 01:30

人均消費：$201-400



煲仔飯推介【14】味極黃鱔煲仔飯——黃鱔完全無腥味／飯連例湯僅$70

味極黃鱔煲仔飯位於新蒲崗，主打肥美鮮嫩的黃鱔煲仔飯，煲仔飯連例湯只需$70，黃鱔切絲起肉後，鋪在米飯上，讓每顆米飯吸收鱔肉鮮味，而黃鱔不但沒有腥味，還配搭果皮與薑絲提升香氣。此外，米飯飯粒亦做到粒粒分明，以及煲底有鍋巴，夾帶陣陣焦香之餘，亦令口感更加豐富。

味極黃鱔煲仔飯

地址：新蒲崗衍慶街56號地舖

電話：59919688

營業時間：星期一至日10:00 - 22:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【15】船記——米芝蓮必比登／黃鱔臘腸煲仔飯必試

船記連續兩年獲得《香港米芝蓮必比登推介》，主打多元化的手工粵菜。餐廳每逢秋冬亦會特別推出一系列煲仔飯，其中黃鱔臘腸煲仔飯更是必試！店家每日現宰新鮮黃鱔，其豐富的魚油與臘腸一同散發濃郁的香氣，味道甘香且口感豐腴。另外乳鴿煲仔飯同樣吸引，熱騰騰的煲仔飯與嫩滑多汁的乳鴿，每一口都吸盡乳鴿油香，啱晒秋冬時分品嘗！

船記

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心6樓

電話：28939688／ 66203364（WhatsApp）

營業時間：星期一至日11:00 - 15:45／18:00 - 23:00

人均消費：$201-400



煲仔飯推介【16】樂記煲仔飯粥麵專家——$62起／窩蛋牛肉煲仔飯

「樂記」為老字號「陳漢記」的新店，煲仔飯價錢範圍在$62至$92內。不少網民推薦窩蛋牛肉煲仔飯和白鱔排骨煲仔飯，窩蛋牛肉煲仔飯上有生雞蛋、牛肉片，把它們拌勻來吃，非常惹味！至於白鱔排骨煲仔飯入面的白鱔幾肥美，沒有腥味，值得一試！

不少網民推薦「樂記」的窩蛋牛肉煲仔飯！（小紅書@_.foodism._）

樂記煲仔飯粥麵專家

地址：大埔運頭街91B號地舖

電話：3797 5318

營業時間：星期一至日11:00 - 03:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【17】池家人煲仔飯——CP值高／$58臘味煲仔飯

經常大排長龍的池家人煲仔飯，有網民推介土魷蒸肉餅煲仔飯（$58）、臘味煲仔飯（$58），土魷蒸肉餅煲仔飯的肉餅較濕，好有口感！而臘味煲仔飯的臘肉肥瘦均勻、不會太鹹，而且有飯焦的加持，令煲仔飯更香！不過要留意的是，不少網民都紛紛表示等位安排較混亂，大家要提前到現場拎飛排隊啦！

最近大排長龍的池家人煲仔飯，有網民推介土魷蒸肉餅煲仔飯、臘味煲仔飯等。（網絡圖片）

池家人煲仔飯

地址：深水埗基隆街187號地舖

電話：2861 2221

營業時間：星期一至日11:00 - 22:00

人均消費：$101-200



煲仔飯推介【18】紹華小廚——傳統炭爐煲仔飯大玩創新

炭爐炮製煲仔飯加上創新餸菜有口皆碑。紹華小廚主打炭火煲仔飯，招牌荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式！荔茸肉碎煲仔飯放上兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！

+ 2

紹華小廚

地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3店

電話：8199 8188

營業時間：星期一至六07:00 - 22:00／星期日07:00 - 12:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【19】榮記茶餐室——創意煲仔沙爹牛肉麵

一向創意十足的榮記茶餐室早前推出沙爹煲仔麵，吸引不少人去嚐鮮！可想而知，這裡的煲仔飯當然不只傳統口味，推介拉絲芝士午餐肉煲仔飯、真·火焰玫瑰肥牛飯等，火焰肥牛飯上桌時更會加上玫瑰露，呈現火焰效果，順便可以打卡呃LIKE！

+ 5

榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖

電話：2328 9232

營業時間：星期一至六06:30 - 21:30／星期日06:30 - 17:00／公眾假期06:30 - 17:00

人均消費：$50以下



煲仔飯推介【20】江湖小棧——秘製豬油撈煲仔飯

自家製豬油撈煲仔飯！江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，主打自家製豬油煲仔飯，可自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、鹹蛋和窩蛋等。自家製豬油大大提升煲仔飯的香味，口感更滑更香！

+ 4

江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大廈1號地舖

電話：2399 7994

營業時間：星期一至日17:30 - 00:00

人均消費：$51-100



煲仔飯推介【21】海街丼——即叫即煲 足料海膽煲仔飯

東京刺身丼名店海街丼推出冬天必食名物「海膽鍋燒蓋飯」，使用份量豐富的時令海膽，由廚師席前即叫即煲，夠晒新鮮熱辣，最後更可以利用飯焦自製茶漬飯，飽肚又暖胃，就算氣溫再低都無有怕！

+ 1

海街丼（北角匯二期）

地址：北角渣華道123號北角匯二期地下G38號舖

電話：2323 9818



海街丼（東港城）

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓186號舖

電話：3596 3973



海街丼（海濱道）

地址：觀塘海濱道77號海濱匯1樓13-14號舖

電話：2157 9609



營業時間：星期一至日11:30 - 22:00

人均消費：$101-200



煲仔飯推介【22】深仔記茶餐廳——原條鰻魚炒蛋煲仔飯

主打雲吞麵的深仔記茶餐廳推出秋冬限定古法炮製煲仔飯，除了傳統中式煲仔飯，最特別的就是日式鰻魚煲仔飯，原條鰻魚加炒滑蛋的組合非常吸引！價錢由$80至$90不等，下午5時開始供應，需時30分鐘，隨煲仔飯奉送例湯，性價比頗高。

深仔記茶餐廳

地址：尖沙咀亞士厘道29-39 號九龍中心地下A舖

電話：9377 0072

營業時間：星期一至日07:00 - 23:00

人均消費：$50以下



煲仔飯推介【23】光榮冰室——晚市CP值高煲仔飯

光榮冰室今年秋冬有CP值超高的煲仔飯，價錢最平的臘味煲仔飯、鹹魚肉餅飯、豉汁排骨煲仔飯，網民推介必試坊間少見的紅棗滑雞煲仔飯！價錢範圍在$54至$84，額外加$15更可以「連煲拎走」，回家慢慢歎熱辣辣煲仔飯！

+ 1

光榮冰室（旺角店）

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下12-13號舖

電話：2422 6555



光榮冰室（元朗店）

地址：元朗教育路44, 46及50號兆明樓地下B號舖

電話：2511 1131



光榮冰室（屯門店）

地址：屯門屯門鄉事會路112-140號雅都花園商場地下10A號舖

電話：2461 1689



營業時間：星期一至日07:00 - 00:00

人均消費：$51-100



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略