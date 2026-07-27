洗頭8禁忌｜20歲女無吹乾出街致面癱！凍/熱水洗頭易脫髮多頭皮？

洗頭禁忌｜香港天氣悶熱潮濕，很多人都習慣在早上洗頭再出門上班，有時候趕時間沒吹乾便出門。沒想到這個不經意的舉動，竟然會導致面癱！近日內地有女生就因此而患上面癱，需要接受針灸治療。今次《香港01》「好食玩飛」就為大家拆解面癱之謎，並盤點8大洗頭禁忌！



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無吹乾頭髮竟導致面癱？（AI生成圖片）

洗頭8大禁忌 日常洗頭隱藏危機！

我們每天洗頭，原來隱藏很多危機。用錯方法不但嚴重影響頭皮健康、導致脫髮、敏感、出油等，嚴重更可能會面癱！

洗頭禁忌【1】洗完頭沒吹乾 20歲女致面癱

近日內地《都市頻道》報道了一則由河南中醫藥大學第一附屬醫院針灸科主治醫生王桂娟分享的病例，指一名20歲女生上班途中突然面癱。報道指她回到辦公室後對著空調吹，第二日就口眼歪斜，即是俗稱的「面癱」。

王醫師指出，該名女生習慣在早上上班前洗頭，有時候趕時間來不及吹乾，就直接騎電單車趕去上班。她不單在上班路上受到風寒，到辦公室後還會對著冷氣直吹，翌日隨即出現口眼歪斜。其實過往也有不少類似個案，大多數都是女OL洗頭後未吹乾就出門而導致面癱，亦有女童因沒吹乾頭髮去踩單車後中招。

早上出門前應先把頭髮吹乾。（unsplash圖片）

中醫拆解面癱成因

香港註冊中醫師劉旭升過去曾撰文指出，導致面癱的其中一個原因，就是洗頭後濕髮披面，或遇冷風直吹，令風寒直接侵犯面部經絡，寒性收引，氣血運行不暢，導致面癱發作。在中醫角度，通常會透過針灸治療，並輔以處方中藥調理。

洗頭禁忌【2】洗頭後自然乾 最傷頭髮

很多人以為洗頭後自然乾對頭髮最好。事實上卻恰好相反，頭髮自然乾反而最傷頭髮。因沒有立即吹乾頭髮，容易令黴菌、細菌在頭皮上不斷滋生，從而導致頭皮痕癢、頭皮屑、發炎，甚至會產生異味。

洗頭禁忌【3】頭沒吹乾就睡 血液循環變差致頭痛

頭皮佈滿微絲血管、神經，頭髮在半乾的情況下，水分會在蒸發的過程裡帶走頭皮的溫度，導致頭皮的血管、肌肉出現收縮，令血液循環變差，容易引起頭痛或偏頭痛。所以每次洗頭後，頭皮及髮根都應該要100%吹乾，才可以避免出現頭痛的問題。

頭皮、髮根要100%乾，才不會導致頭痛、頭皮發炎等等。（unsplash）

洗頭禁忌【4】熱水洗頭 越洗越油越多頭皮屑

頭皮表面有一層天然皮脂保護頭皮，如果用過熱的水（超過40℃）就會把這層天然的保護膜洗走，頭皮會感到繃緊、痕癢，過份乾燥的頭皮會產生頭皮屑。頭皮太乾，皮脂腺便會分泌出更多油脂，導致頭皮出油情況更嚴重。熱水同時會打開頭髮外層的毛鱗片，當水溫越高、毛鱗片就會張得越開，導致髮絲內部的天然水分、蛋白質會大量流失，頭髮會變得毛躁，容易打結。

洗頭禁忌【5】凍水洗頭 油脂堆積易脫髮

凍水無法有效溶解頭皮的皮脂與污垢，長期使用凍水洗頭會導致油脂堆積、阻塞，頭皮容易發炎、掉髮。由於凍水會令頭部的血管急速收縮，亦會容易引起頭痛。最適合洗頭的水溫就是跟人體溫度相近的37℃至38℃。

洗頭禁忌【6】洗頭水直接倒在頭皮 易敏感脫髮

洗頭水含有很多化學成分，當中高濃度的「活性界面劑」，如果未經水稀釋、起泡，就直接接觸頭皮，就會直接刺激到頭皮，導致頭皮容易變得敏感、紅腫。如果洗頭水沒有完全洗淨，化學成分長期殘留在頭皮上，有機會導致脫髮問題。正確做法，應該要把洗頭水加水起泡，再均勻塗抹於頭髮與頭皮上。

洗頭禁忌【7】指甲狂抓頭皮 易刮傷引發毛囊炎

很多人喜歡在洗頭時用指甲刮頭皮，覺得這樣才會更乾淨、更舒服，但頭皮比想像中脆弱，刮傷頭皮可能會引起細菌感染、毛囊炎等問題。正確做法，應該要用「指腹」按摩頭皮。

過度用力抓頭皮，也會導致發炎。（unsplash）

洗頭禁忌【8】護髮素接觸頭皮 堵塞毛孔出油脫髮

護髮素、髮膜都有高滋潤成分，如果直接接觸頭皮，有機會導致頭皮出油、扁塌，甚至因為堵塞毛孔，而導致頭髮脫落。正確做法是沾濕頭髮，把護髮素塗在髮尾，並確保有徹底沖洗乾淨。

參考資料：《都市頻道》小紅書、消費者委員會「樂齡消費一站通」網站

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