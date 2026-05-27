科技海綿禁忌｜用錯恐致癌腎衰竭！專家警告別洗碗+3禁忌+5平替品

科技海綿禁忌｜科技海綿有毒嗎？不少人都喜歡使用科技海綿清潔家居，它沾沾水就能快速去污除垢，非常方便，但原來背後隱藏了可怕的健康風險！台灣毒物專家警告，科技海綿如使用不當，可釋出兩種有害物質，隨時傷害肝腎，嚴重更會引發腎衰竭、鼻咽癌或白血病。不想因貪方便危害健康，以下的使用科技海綿禁忌、安全使用方法、科技海綿平替品就要留意！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

科技海綿禁忌｜清潔神器 用錯損肝腎增患癌風險

科技海綿（三聚氰胺泡綿）具有「章魚吸管」般的細管結構，吸附力極強，因此不需利用清潔劑，都能清走污垢，加上價錢便宜，在$12店都能隨便買到，堪稱清潔神器。不過，這塊看似萬用的清潔好幫手，一旦誤用隨時變成致癌毒物！台灣林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾警告，錯誤使用科技海綿會令其釋出劇毒，長期接觸不但嚴重損害肝腎功能，甚至會大幅增加患癌風險！

科技海綿吸附力極強，不需利用清潔劑都能帶走污垢。（小紅書@温杯予温柔）

科技海綿是什麼？

顏宗海解釋，科技海綿主要由三聚氰胺及甲醛結合而成，纖維細小且具有一定的硬度，能深入細小縫隙並去除污垢，比一般的洗碗海綿更好用。然而，三聚氰胺及甲醛同時具有水溶性，加水除污會令其愈用愈小。一旦這些物質被分解出來，便會危害身體，因此，絕對不能用作洗碗等廚房用途。

三聚氰胺：具有極強的腎毒性。誤食嚴重傷害肝臟和腎臟，容易引發腎結石、急性腎衰竭，甚至大幅提高患上膀胱癌的風險。



甲醛（1級致癌物）：國際癌症研究機構列為1級致癌物。若長期吸入或接觸，可能會誘發鼻咽癌及白血病（血癌）。



顏醫生亦指出，雖然目前暫無明確實驗表明使用後會殘留多少毒素，但為了健康著想，在日常生活中應避免以下3大錯誤用法：

科技海綿有什麼禁忌？

科技海綿禁忌【1】清洗廚具及食材

科技海綿絕對不能用來清洗碗碟、鍋具、杯子以及蔬果食物。如果過水不夠徹底，殘留的三聚氰胺與甲醛就會直接污染食物，隨著飲食被我們不知不覺地「食落肚」。

科技海綿禁忌【2】配以暖水／高溫水使用

科技海綿不能配以暖水（攝氏40度以上）使用，因為高溫會加速海綿內部「美耐皿樹脂」的化學結構分解，比常溫水更容易溶出大量有害物質。

科技海綿禁忌【3】刷洗油膩的炒鍋／盛裝酸性食物的容器

科技海綿含有三聚氰胺與甲醛，遇上油脂或酸性物質會產生「遷移反應」，進而大量溶出，因此絕對不要用它來刷洗油膩的炒鍋或盛裝酸性食物的容器。

科技海綿絕對不能用來清洗碗盤、鍋具、杯子以及蔬果食物。（小紅書@海島girl）

科技海綿用法｜清潔瓷磚／不鏽鋼／流理台表面

雖然科技海綿有不少使用禁忌，但只要用在對的地方，科技海綿依然是非常優秀的清潔工具！台灣林口長庚紀念醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議只用它來清潔瓷磚、不鏽鋼或流理台（廚房工作區）表面，絕對不要買來清潔碗盤、湯鍋、嬰幼兒餐具等與食物接觸的物品。

譚敦慈建議只用它來清潔瓷磚、不鏽鋼或流理台（廚房工作區）表面。（小紅書@温杯予温柔）

科技海綿平替品有哪些？

如果仍擔心科技海綿會釋出三聚氰胺和甲醛，其實還有以下5個清潔力極強、相對安全的平替品：

科技海綿平替品【1】梳打粉

廚房灶頭、抽油煙機等地方充滿油污，非常難洗，但其實可以使用梳打粉輕鬆去除。只需將梳打粉加水調成糊狀，塗抹在污垢處靜置15分鐘，再用一般海綿擦拭就能去污。

科技海綿平替品【2】環保聚氨酯海綿

環保聚氨酯海綿（PU海綿）是一種高性能的環保泡棉材料，不但耐磨、高回彈，而且無毒性，同樣主打無需化學清潔劑，單靠清水便能去污。大家購買時可多留意包裝上的材質標示。

科技海綿平替品【3】檸檬酸／白醋

浴室各處經常積聚水垢，只要將白醋或檸檬酸水噴灑在水垢表面，然後擦拭，就能輕易溶解水垢，讓物件回復光澤。

只要將白醋或檸檬酸水噴灑在水垢表面，然後擦拭，就能輕易溶解水垢。（小紅書@淨界在我）

科技海綿平替品【4】木纖維／絲瓜絡洗碗布

天然的絲瓜絡（絲瓜筋）或木纖維製成的洗碗布，纖維粗糙堅韌，適合刷洗頑固污垢、厚重油污，且不會刮傷大部分鍋具。

科技海綿平替品【5】牙刷配牙膏

如果有廢棄的牙刷不妨留下來，清潔鞋子側邊的橡膠白邊、瓷磚縫隙的霉斑，只要沾上一點牙膏，便有優秀的物理研磨去污效果，慳錢又環保。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略