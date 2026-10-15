一粥麵優惠5大｜花膠雲吞雞鍋+豬手+2飯2菜$99/$32套餐送$5優惠券

一粥麵優惠｜一粥麵10月推出多項限時優惠，其中快閃孖寶外賣套餐，包括金湯花膠雲吞雞鍋、原隻豬手、2碗白飯以及2客油菜，只需$99。此外，一粥麵亦有指定優惠粥麵套餐，柱侯牛肚併雲吞河或荔灣艇仔粥連熱飲只需$32。於優惠期內購買指定$32粥麵，還額外送$5煲仔飯優惠券。想知優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】花膠雲吞雞鍋+原隻豬手+白飯+油菜套餐$99

$99就可歎到孖寶套餐！即日至10月17日，下午4時至6時，一粥麵推出$99（原價$134起）快閃孖寶外賣套餐，包括金湯花膠雲吞雞鍋、原隻豬手、2碗白飯以及2客油菜，十分抵食。

提提大家，此優惠只限外賣自取，每人最多限購2份。需留意的是，優惠不適用於自助點餐機、手機點餐及網上外賣平台，同時不適用於機場及屯門醫院分店。

花膠雲吞雞鍋+原隻豬手+白飯+油菜套餐$99（官方圖片）

一粥麵優惠【2】柱侯牛肚併雲吞河連熱飲$32

10月20日至10月22日，上午11點後，一粥麵柱侯牛肚併雲吞河連熱飲（茶／啡）只需$32（參考零售價$48）。

一粥麵優惠【3】荔灣艇仔粥連熱飲$32

10月27日至10月29日，上午11點後，一粥麵荔灣艇仔粥連熱飲只需$32（原價$44）。

提提大家，上述優惠每人限購1碗，數量有限，售完即止。此外，此優惠不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台，並且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

柱侯牛肚併雲吞河／荔灣艇仔粥連熱飲$32（官方圖片）

一粥麵優惠【4】買指定$32粥麵 額外送$5煲仔飯優惠券

於優惠期間（即日起至10月29日，逢星期二至四），凡購買指定$32粥麵套餐，還會額外獲贈$5煲仔飯優惠券1張，可於下次惠顧指定煲仔飯時使用！

一粥麵優惠【5】長者早／茶市惠顧即送熱飲

即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

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