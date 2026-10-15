菠蘿油日10.24回歸！46間餐廳堂食送4,600個菠蘿油　附分店名單

菠蘿油｜茶餐廳愛好者注意！「第三屆香港菠蘿油日」將於10月24日舉行，屆時全港46間指定熱門茶餐廳及冰室，將免費派發共4,600個菠蘿油！活動更設有獎遊戲，有機會贏取Klook $100電子禮品卡及淳珍曲奇禮盒、萬波飲品及匹克球體驗等豐富禮品。想又食又拎？即睇下文！



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菠蘿油日｜消費滿$40即送菠蘿油

菠蘿油愛好者注意啦！紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳為慶祝品牌成立140周年，舉辦「第三屆香港菠蘿油日」在全港合共派發4,600個菠蘿油。10月24日（星期六）下午2時至6時期間，市民前往全港46間指定茶餐廳堂食消費滿$40，即可免費獲贈正宗港式菠蘿油一個，數量有限，先到先得。

菠蘿油玩遊戲贏Klook$100禮品卡、淳珍曲奇

除了免費食菠蘿油之外，活動當日更設有現場加碼遊戲！顧客憑堂食滿$40並印有「贈送菠蘿油」的收據，讚好及追蹤Anchor安佳官方Facebook或Instagram專頁，即可參與「14秒巨獎Chill賞拎」挑戰。

參加者只需說出一個愛上「安佳菠蘿油」的理由，並精準將計時器按停在「14.00秒」，即可獲得一次選獎機會，贏取如Klook $100電子禮品卡、淳珍經典牛油曲奇禮盒、匹克球140分鐘體驗等等。就算未能挑戰成功，亦可獲贈安佳牛牛限量版A4文件夾一個。

安佳菠蘿油｜舉5kg巨型菠蘿油即送$30現金券

在正日活動前夕，安佳於10月20日至23日特別推出「菠蘿油Chill易舉」街頭快閃挑戰賽。活動期間，宣傳團隊每日將快閃走訪兩間指定茶餐廳門外。過關者可即場獲得價值$30的茶餐廳現金券一張，挑戰規則如下：

「菠蘿油Chill易舉」街頭快閃挑戰賽。(anchor_food.professionals.hk@IG截圖）

挑戰規則：參加者需雙手手肘伸直，舉起重達5公斤的巨型菠蘿油模型，且維持高度不低於腰部。

男士：成功堅持20秒

女士：成功堅持10秒

「菠蘿油Chill易舉」街頭快閃挑戰賽時間／地點

參與活動茶餐廳名單及地址一覽

全港共有46間冰室及茶餐廳參與是次盛事，涵蓋港島、九龍及新界多個地區：

十字冰室 ：

銅鑼灣禮頓道64號禮賢大廈地舖

西環西營盤高街48-78號恆陞大樓地下12號舖

君蘭冰室：

旺角亞皆老街8號朗豪坊B2樓26-27號舖

九龍城啟德沐翠街12號雙子匯2期14樓1406號舖

佳記餐廳：

旺角砵蘭街177-181號地舖

天水圍天湖路2號天耀廣場地下L048-L050號舖

皇冠餐廳：

天水圍天華路33號TTownNorth地下NG03-04號舖

錫蘭：

灣仔軒尼詩道417-421號海外大廈地舖

貳號冰室：

中環德輔道中84-86號章記大廈地下

上環文咸東街16-20號至德大廈地下

銅鑼灣東角道26號怡安大廈怡東商場地下及1/F4-5號舖

旺角砵蘭街240-244號遠東旺角銀行大廈地下B3,B4,D&E舖

火炭㘭背灣街1號星凱•堤岸1樓101A舖

沙田橫壆街1-15號沙田好運中心3樓3005號鋪

赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)離港層8樓8T006,8T007及8T022號舖

嘉薈冰室：柴灣吉勝街2號華廈邨華欣樓地下2號舖

秋田冰室：

灣仔莊士敦道74,76及78號囍寓地舖及1樓A及B號舖

將軍澳調景嶺景嶺路8號都會駅2樓R03&027號舖

觀塘開源道79號鱷魚恤中心1樓7號舖

荔枝角荔枝角道833號昇悅居昇悅商場1樓123號舖

恆香冰室：

鰂魚涌英皇道1063號地下A號舖

上環德輔道中243-247號德佑大廈地舖

灣仔春園街13號地舖

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下G08號舖

佐敦白加士街43號地舖

源記餐廳：

尖沙咀加連威老道18號地下B號舖

尖沙咀科學館道14號新文華中心地下

尖沙咀堪富利士道12號地下

葵芳葵義路15號葵芳閣地下C號舖

祥香園：

筲箕灣南康街17號天悅筲箕灣廣場LG樓3-5號舖

西環堅尼地城士美菲路41A-43號美菲閣地下6號舖

灣仔軒尼詩道395-399號東區商業大廈地下1-2號舖

灣仔灣仔道128-150號明豐大廈1樓B號舖

藍田碧雲道223號德田廣場2樓219號舖

九龍城沐禮街6號啟欣苑地下1號舖

囍運冰室：旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下A-C號舖

紅豆冰室：

太古康山道1-2號康怡廣場北座地下G2-G2A號舖

九龍灣牛頭角道77號淘大商場2期地下G211-214號

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I地下G010號舖

玉子冰室：旺角西洋菜南街2W及2X號地舖

富華冰室：

銅鑼灣糖街1-5號銅鑼灣商業大廈地下1-3號舖

銅鑼灣渣甸街54號富盛商業大廈地下及1樓3-7號舖

葵芳葵富路7-11號葵涌廣場地下A63-66號舖

尖沙咀漢口道8-10號漢中大廈地下B&C號舖

油麻地碧街43號碧蘭大樓地下B號舖

荃灣眾安街29號秋雲大廈地下A-C號舖

安佳「第三屆香港菠蘿油日」

活動日期：2026年10月24日（星期六）

活動時間：下午2:00至下午6:00（貳號冰室香港國際機場店於下午2:30開始）

優惠內容：於全港46間指定茶餐廳堂食消費單據滿HK$40，即送菠蘿油一個。



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