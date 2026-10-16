土瓜灣Cafe推介5大｜日啡夜酒！必吃梳乎厘班戟　1間咖啡自家烘焙

土瓜灣Cafe｜土瓜灣｜咖啡店｜自屯馬綫開通後，土瓜灣這座老社區成了許多啡友與文青放慢步調的新去處。除了濃厚的街坊人情味，這裡還隱藏著不少充滿個人風格與溫度的咖啡店。不用去到旺角或者尖沙咀人迫人，來土瓜灣，一邊感受老香港街區氣息，一邊歎杯咖啡吃個下午茶，無論獨自放空、朋友小聚，或是打卡影相都合適。《香港01》好食玩飛記者已為大家整理出最推薦的5大土瓜灣咖啡店，記得看下去啦！



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土瓜灣Cafe推介【1】生昌焙豆｜本土自家焙豆精品咖啡

店名源自店主父母昔日經營的「生昌」海味店，以舊舖名開咖啡店，紅色圓形招牌配落地玻璃，融合舊舖情懷與簡約設計，坐在店內靠窗位置，望著土瓜灣街頭人來人往，滿載香港本土氛圍。

店內設有烘焙機，咖啡豆全數自家烘焙，由選豆、烘焙到沖煮一站式包辦，咖啡迷可近距離觀摩焙豆過程，亦有售賣咖啡豆與掛耳包，方便買回家享用或作為送禮手信。

咖啡必試Dirty，濃縮慢慢滲入冰凍牛奶，咖啡堅果香突出，奶感滑順；另外日式焙茶 Latte 選用丸久小山園焙茶，茶味醇厚不苦澀。店內座位不多，偏向輕鬆短坐、專心飲咖啡。

地址：土瓜灣道114號地舖

營業時間：星期一至五10:30-18:30；星期六、日及公眾假期10:00-18:30

人均消費：$50‑$100



土瓜灣Cafe推介【2】John Choy Cafe. 2015｜街坊隱世咖啡店

區內低調街坊精品咖啡店，老闆對咖啡豆很講究，會挑選不同產地豆子，提供虹吸式咖啡（Siphon）、手沖單品及意式奶咖，想喝好咖啡的咖啡迷值得專程來。店舖面積不大，沒有華麗打卡裝修，勝在咖啡水準穩定，走回歸咖啡本味路線。

必試手沖單品咖啡，可以跟店員講自己口味偏好，揀選合適豆子；奶咖推薦Flat White，奶泡綿密，不會蓋過咖啡香。食物選擇以蛋糕與曲奇為主，早晨8點至下午2點更驚喜供應極具街坊特色的「三餸麵配咖啡」套餐。這裡回歸純粹的咖啡風味，客群多為熟客街坊，氛圍輕鬆隨性。

地址：土瓜灣偉景街1-3號地下18-19號舖

營業時間：星期一至日08:00-18:00

人均消費：$50‑$100



土瓜灣Cafe推介【3】Twist On Coffee Club｜水泥工業風日啡夜酒

Twist On Coffee Club主打水泥灰工業風，襯托亮眼橙色主題細節，藏於車行林立的巷仔，一眼就可以認出。該店最大特色是日間為Cafe、入夜搖身一變成為酒吧。白天可品嚐精品咖啡與輕食，下班後即可轉場品嚐調酒；店舖亦屬寵物友善空間，歡迎毛孩同行。咖啡選用深烘豆，主打多款創意雲朵特調。

招牌Cloudy Latte頂層覆蓋香草雲朵奶蓋，入口先嚐到綿密牛乳香，隨後浮現深烘咖啡的甘醇微苦；另一款Coconut咖啡融入清甜椰子水並灑上可可粉，層次清爽不甜膩。正餐必試明太子蟹肉意粉，香濃惹味；甜品推薦焦糖布丁法式多士，適合下午茶分享。

地址：土瓜灣美善同里8號美怡大廈地下1-3號舖

營業時間：星期一至日09:00-21:00

人均消費：$100‑$200



土瓜灣Cafe推介【4】HeySoNuts｜北帝街人氣小店

土瓜灣長期人氣Cafe，店面雖小巧玲瓏，但洋溢溫馨簡約風。不少人慕名專程品嚐招牌甜品，其Fusion西餐水準同樣備受街坊與文青推崇；週末經常客滿，建議避開人潮高峰期到訪。

招牌梳乎厘班戟有多款口味，開心果茉莉花醬、提拉米蘇都大受歡迎，蓬鬆軟綿，甜而不滯。咖啡推薦嘗試茉莉花香橙美式咖啡（Iced Americano），果香與咖啡互相交融，風味清新獨特。

地址：土瓜灣北帝街147號地下3號舖

營業時間：星期一至日12:00-22:00（Last Order 21:00）

人均消費：$100-$300



土瓜灣Cafe推介【5】伊間珈琲IMA COFFEE｜日系低調隱世咖啡店

隱藏日系咖啡店，裝修走簡樸和風，木質傢俬、柔和燈光，沒有浮誇打卡裝飾，主打還原咖啡本味，氣氛安靜，非常適合喜愛寧靜、想遠離人潮慢慢品嚐咖啡的人。店內老闆專注手沖，會根據客人喜好酸度、濃度推介合適單品豆。

必試單品手沖，可以揀淺烘果調或者深烘堅果風；奶咖推薦Cappuccino，奶泡輕薄，不會蓋過咖啡香。食物推介招牌開心果Terrine，頂層鋪滿香脆開心果碎，中層為幼滑開心果忌廉芝士，底層為濃郁開心果生朱古力質地凍糕。一口咬下能感受到三重細緻層次，待微融回溫後質地更顯絲滑，伴隨酥香脆口的堅果碎，是熱銷的招牌甜點。

營業時間：星期一至五11:00-18:30、星期六至日10:30-18:30、公眾假期10:30-18:30

地址：紅磡/土瓜灣馬頭圍道63號啟岸巷子地下15號舖

人均消費：$75-$150（只可現金、PayMe支付）



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