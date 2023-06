土瓜灣美食︳串燒居酒屋午市半價優惠　西京燒/豚肉烏冬定食$49起

串燒居酒屋減價「大割引」!二刀流串燒居酒屋推出午市半價優惠,即日起至6月30日,可用半價享指定午市定食。今次有3款半價菜式,分別是西京燒銀鱈魚定食、豚肉野菜烏冬定食和刺身定食(五點)。



串燒居酒屋午市半價 定食$49起

自從地鐵開通之後,出入土瓜灣十分方便!土瓜灣有間日本串燒居酒屋,自開業後受不少街坊青睞。之前餐廳曾推出「午市半價優惠」大受歡迎,最近再推出「午市半價優惠」,暫時有3款指定午市定食,相比平日用半價可以歎到。

3款半價午市定食:

➡西京燒銀鱈魚定食 $99 (原價$198)

➡豚肉野菜烏冬定食 $49 (原價$98)

➡刺身定食(五點) $114(原價$228)



半價優惠菜式將不定期更新,想享有更多優惠,可留意二刀流串燒居酒屋Facebook。

二刀流串燒居酒屋

地址:土瓜灣譚公道 2 號地舖

營業時間:星期一至日 12:00 - 14:30,18:00 - 23:00

電話:2657 8827



土瓜灣其他美食推介▼▼

平民價麵包店 開心果味法式布丁包

受熱捧的法式布丁包,土瓜灣都買得到!平民價麵包店「珍多美」,除了供應原味法式布丁包外,還獨有創新開口果口味。布丁餡開心果味突出,帶有奶香而且口感綿滑,翻熱後更有流心效果。至於外層法包就香脆又煙韌,表面更灑上粒粒開心果碎,口感層次豐富。開心果法式布丁包每個約$26,而原味法式布丁包每個約$16,人流比人氣布丁包店少,不用大排長龍都買得到。

珍多美

地址:土瓜灣土瓜灣道283號

查詢︰6220 6138



On the hill coffee bar 芝士蛋糕最受歡迎

位於土瓜灣漆咸道北的人氣Cafe On the hill coffee bar,主打簡約風,以白色雲石配淺色木紋作主調,環境舒服,店外設有小量露天位置,不論店內外都值得打卡。On the hill供應多款甜點及咖啡,當中「老闆絕不妥協的Cheesecake」最受歡迎。

+ 3

On the hill coffee bar

地址:土瓜灣漆咸道北435-439號寶暉大廈地下2號舗

土瓜灣店電話:9841 4827



相關文章︰土瓜灣美食︳13大土瓜灣餐廳推介 生炸雞髀/鮮椰汁/開心果布丁包