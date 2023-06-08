土瓜灣美食︳串燒居酒屋午市半價優惠　西京燒/豚肉烏冬定食$49起

串燒居酒屋減價「大割引」！二刀流串燒居酒屋推出午市半價優惠，即日起至6月30日，可用半價享指定午市定食。今次有3款半價菜式，分別是西京燒銀鱈魚定食、豚肉野菜烏冬定食和刺身定食（五點）。



串燒居酒屋午市半價 定食$49起

自從地鐵開通之後，出入土瓜灣十分方便！土瓜灣有間日本串燒居酒屋，自開業後受不少街坊青睞。之前餐廳曾推出「午市半價優惠」大受歡迎，最近再推出「午市半價優惠」，暫時有3款指定午市定食，相比平日用半價可以歎到。

3款半價午市定食：

➡西京燒銀鱈魚定食 $99 （原價$198）

➡豚肉野菜烏冬定食 $49 （原價$98）

➡刺身定食（五點） $114（原價$228）



半價優惠菜式將不定期更新，想享有更多優惠，可留意二刀流串燒居酒屋Facebook。

二刀流串燒居酒屋

地址：土瓜灣譚公道 2 號地舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 14:30，18:00 - 23:00

電話：2657 8827



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珍多美

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+ 3

On the hill coffee bar

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