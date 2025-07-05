深圳羅湖Cafe｜繁華都市寧靜角落的咖啡店　在景貝南小區享受悠閒

作為深圳的老社區之一，位處地鐵怡景站附近的景貝南社區，藏匿於繁華都市中的寧靜角落，雖不及怡景花園那般富豪有名，也不似黃貝嶺那般熱鬧非凡，但它也有着屬於自己的獨特魅力。



漫遊在景貝南小區裏，古早韻味的樓房，自由生長的綠植，每個角落裏都透露着一種「歷史感」，踏入這個地方，時間彷彿就慢了下來，這裏，有着自己的「慢生活」。

景貝南小區的特色小店Cafe

1. Fun Space放空間·插畫咖啡鋪

景貝南社區現在也漸漸多了一些精美咖啡店的身影，最火的便是這家泰式Style的「FUN放空間」。還沒進入到店裏，就被門店的氣質給吸引到了，裏裏外外的綠植佈置讓人彷彿置身熱帶雨林，店內還有許主理人自己創作的插畫。每個角落都非常用心的裝置，超級適合拍照。

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這裏除了常規的咖啡飲品系列外，還有獨創手沖咖啡和一些特調，一杯咖啡，一份小甜品，在這裏就能悠哉享受安靜的下午。

FUN放空間·插畫咖啡館

地址：羅湖區黃貝路景貝南小區45棟106

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行480m

時間：周一至周日 9:30-20:00



2. 四夕咖啡

四夕咖啡藏得算是隱秘，卻也成為不少人的寶藏小店。門店不大，能容納的客人並不多，每個角落佈置很是精緻。店裏人少的時候，是真的非常安逸自在。

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主打的是精品手沖咖啡，坐在吧枱區可以和主理人互動，欣賞主理人手沖咖啡的過程，還會跟你侃侃而談關於咖啡的故事，有意思的是喝咖啡的杯子還可以自己挑選哦。

落地窗的位置是大家的搶手位，坐在窗邊品咖啡，望着窗外，就像是進入到另一個世界。

四夕咖啡

地址：羅湖區黃貝路1008號景貝南小區38棟101

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行420m

時間：周一至周日 11:00-19:00



3. O咩咖啡

景貝南還有一家社區咖啡，門面偏日式庭院風，有點小巧温馨，如果天氣好的話，還會有戶外外擺。

主理人隨心開的店，來的都是居民樓裏的回頭客，這裏成為了部分人下午茶小憩聊天聚會之地。對了，店裏還有一隻可愛的小肥喵～

O咩咖啡

地址：羅湖區怡景社區景貝南小區30棟103

交通：地鐵5號線怡景站B出口，步行210m

時間：周一至周日 9:00-19:30



4. 還有這些

王小檸檸檬茶（ShenzhenWeekly提供）

當天去的時候，錯過了王小檸檸檬茶這家茶館，也是很多人的推薦，去探過的朋友們，可以給個反饋，下次再去品嚐一下！

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