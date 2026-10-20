洗水樽只用水沖無用！醫生警告洗錯變細菌養殖場　正確清洗4方法

洗水樽｜不少港人返工、運動、返學都會自備水樽或保溫杯，覺得只裝清水，飲完簡單用水沖一沖就乾淨，可以即刻再裝水飲。不過有醫生提醒，單靠清水沖洗根本無法殺滅細菌，水樽內部會悄悄變成細菌養殖場，有研究更發現，重用式水樽的細菌數量，竟比家中馬桶蓋高出4萬倍，隨時飲下大量致病菌。想知道到底要如何清洗才乾淨？即看下文了解！



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水樽｜僅用清水沖洗？48小時即形成「生物膜」！

許多人以為水樽只用來裝純淨水，就不需要頻繁使用洗潔精。全科醫生Jason Singh在《紐約郵報》指出，當我們飲水時，口腔內的鏈球菌及革蘭氏陽性微生物會轉移至水樽內，並在微濕的環境中迅速繁殖。

根據醫學期刊《Curr Protoc Microbiol》發表的研究顯示，大多數微生物會在48小時內於水樽或保溫杯內壁形成一層「生物膜（Biofilm）」。這層生物膜就像細菌的防護罩，讓細菌在其保護下瘋狂滋生，並擴散至整樽水中。

飲水時很容易滋生細菌。（AI生成）

研究揭細菌量高馬桶4萬倍！

2024 年發表於《Archives of Microbiology》的研究亦指出，高達 65% 至 80% 的人類常見感染均與生物膜有關。而美國水質評測機構Water Filter Guru的測試結果更驚人：可重複使用的水樽若疏於清洗，其瓶蓋及吸管處的平均細菌菌落數（CFU），比經常擦拭消毒的家中馬桶蓋足足高出4萬倍！

水樽｜醫生教路：4大水樽正確清洗方法

要避免把生物膜與細菌喝下肚，單靠清水沖洗絕對不夠。辛格醫生（Dr. Jason Singh）建議依照以下4個步驟徹底清潔水樽：

水樽正確清洗方法【1】每天使用後必須清洗（最遲勿隔超過2天）

切忌長時間連續使用而不作深度清潔，避免48小時內細菌累積形成生物膜。

水樽正確清洗方法【2】使用洗潔精搭配熱水

利用熱水與洗潔精的去油去污能力，有效分解內壁的細菌與油垢。

水樽正確清洗方法【3】善用水樽專用刷

使用柔軟的水樽刷深入樽底及窄口縫隙，確保無死角刷洗。

水樽正確清洗方法【4】清洗後徹底晾乾

洗淨後務必倒扣或置於通風處徹底乾燥，失去水分環境能有效抑制細菌滋生。

使用柔軟的水樽刷可確保無死角清洗。（AI生成）

水樽｜保溫杯清潔再加碼：消委會5大保養及去味建議

除了常規水樽外，保溫杯的結構較為複雜，香港消費者委員會（消委會）亦提供了以下5個實用保養貼士，防止膠圈發霉及色素殘留。

水樽保養及去味建議【1】細拆矽膠圈清潔

杯蓋縫隙與密封膠圈最易藏污納垢甚至發霉，每次使用完後應拆開清洗並晾乾，再妥善裝回以防漏水。

水樽保養及去味建議【2】切勿放入洗碗碟機

除非產品標明適用，否則高溫與機械刷洗可能破壞保溫杯塗層及結構。

水樽保養及去味建議【3】禁用含氯清潔劑

漂白水或含氯洗潔劑會腐蝕不鏽鋼表面，切勿使用。

水樽保養及去味建議【4】食用梳打粉去異味

若保溫杯殘留異味，可加入1小匙食用梳打粉及熱水，浸泡30分鐘至1小時後沖洗乾淨即可。

水樽保養及去味建議【5】選用海綿等柔軟工具

避免使用鋼絲刷或百潔布，以免刮傷杯內金屬塗層，形成凹槽藏匿細菌。

密封膠圈最易藏污納垢及發霉。（AI生成）

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