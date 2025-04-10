水樽清潔劑神奇去漬　冚蓋搖一搖沖走保溫瓶膠瓶茶垢頑漬

保溫瓶去茶漬方法推介！12蚊店一款水樽清潔劑早前獲網民推介，稱只需加水冚蓋搖一搖，就能沖走保溫瓶、膠瓶內的茶漬，過程簡單易用，售價便宜且效果不錯，即了解12蚊店水樽清潔劑詳情！



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（圖片來源：FB@AEON Stores Hong Kong）

網民推介12蚊店水樽清潔劑去茶漬

AEON旗下12蚊店Living Plaza、Daiso Japan不時都有家居好物，其中一款水樽清潔劑近期就獲不少人推介，並聲稱「非常好用」，於Facebook群組「12蚊店關注組」備受討論。近日有網民更發帖分享，指使用該款水樽清潔劑後，可以成功去除瓶內的茶漬。

（圖片來源：FB@Jo Wong授權）

「搖一搖」保溫瓶蓋回復立立令

該日本製的水樽清潔錠劑，特別之處在於無需用手捽洗，過程僅「搖一搖」就可以做到清潔效果。從相片中可見，樓主的保溫瓶蓋上原本滿布鏽黃色的污漬，而且難以清理，使用後清潔劑後，整個蓋面回復「立立令」，直言「很有用」！

（圖片來源：FB@Jo Wong授權）

有曾經用過的網民表示「呢個真心正」，都有人稱「買了不懂用，所以沒有效果」、「我比較懶，用粉劑」，直言加水搖一搖清洗甚為方便，不少網民都想買來一試。

保溫瓶或PET膠瓶都用得

記者翻查資料，AEON早於早年起已經為市民搜羅了該款「水樽清潔錠劑」。根據官方所指，「只要按包裝上指示加入合適數量，再加少量水到保溫瓶或PET膠瓶內，蓋上蓋子後再搖動幾下，依附喺瓶內嘅茶及水漬就會輕鬆沖走」，售價$12，大家想試試它，可否去除茶漬的話不妨入手。

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