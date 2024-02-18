旅遊注意｜入住酒店空姐教路「用水樽檢查」秒知房間是否安全乾淨

住酒店時進入客房，應該先檢查什麼？國外一名空姐表示，除了浴室、床單、窗戶、插座這些常見的地方之外，有一個最重要的部分一定不能漏掉，那就是床底下，這名空姐提醒，檢查床底下不僅可以確保房間是否清潔乾淨，更可以保證床底下並沒有藏匿任何人或物品。



住酒店最該檢查的地方不是浴室！空中服務員曝進房看1處

根據泰國媒體《Sanook》報導，一名空姐分享，因為自己的工作關係，時常需要入住不同國家的酒店，而為了住房安全，她總是會對房間進行嚴密的檢查，而床底下正是不能被遺漏的重要位置。

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她表示，在檢查床底時，可以準備一個水瓶，將水瓶滾進去，如果水瓶能從另一邊滾出來就代表床底下是乾淨的，並沒有任何物品藏匿於床底下，而丟水瓶的方式不僅可以確認沒有人藏匿於床下，更可以了解這間房間是否有被清潔乾淨，如果清潔不徹底的話，床底下有可能留下前房客的頭髮、保險套、煙蒂、食物垃圾等物品，雜亂的環境也有可能引起過敏反應，或是感染傳染病等。

另外，空姐也指出，酒店床底下也有可能會藏匿非法物品，像是武器、興奮劑、毒品等等，這些非法物品都有可能為房客帶來麻煩，因此入住酒店時，最好以丟水瓶的方式徹底檢查一遍床底，若是發現不對勁，則要馬上通知酒店人員前來處理。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住酒店最該檢查的地方不是浴室！空服員曝進房看1處，秒知安不安全、乾不乾淨】