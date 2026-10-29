美酒佳餚巡禮｜匯聚美心旗下十大品牌　一次歎盡多元會場限定美食

美酒佳餚巡禮｜一年一度的香港飲食盛事「香港美酒佳餚巡禮」10月29日開幕！今年美心集團精選旗下十大品牌進駐會場，打造「美心環球滋味大道」美食大街，帶來多款會場限定美食如大澳蝦醬芒果龍蝦脆酥串、花雕碗仔翅、懷舊橙汁卷等，大部分只需一張品味券（Token）就可吃到！香港01《好食玩飛》小編為大家整理入場必吃的美食攻略，教你如何用盡品味券吃遍今屆美酒佳餚巡禮！



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香港美酒佳餚巡禮將於2026年10月29日，在中環海濱活動空間及添馬公園開幕。（資料圖片）

美心於會場打造「美心環球滋味大道」，門面融入港式霓虹燈元素設計，成為會場內極搶眼的打卡點之一。

香港美酒佳餚巡禮｜10.29登陸中環 美心十大人氣品牌進駐 多款會場限定美食用1張券就換到

今年適逢美心集團70周年，美心由旗下80個多元品牌中精選強勁品牌陣容，打造一站式會場限定的環球美食體驗。「美心環球滋味大道」集結美心西餅、美心皇宮、翠園、美心生活、美心MX、THAI BASIL、CaN LaH、COVA、Shake Shack、BOB共十大品牌，演繹既富香港個性，又具國際風味的多元美食體驗。

一系列日常美食在這條滋味大道中大變身——美心西餅，將烘焙產品改頭換面，糅合港式調味成為香脆酥串；美心MX以酒入饌，為「掃街」小食添層次酒香；美心皇宮重塑經典，將近乎絕跡的港式酒樓甜品「橙汁卷」帶到會場。

同場更特別帶來最新「三文魚架升級再造計劃」的研發成果——將挪威三文魚架「升值」，提取優質魚鬆和魚骨升級再造，推出兩款會場限定美食「三文魚鬆牛角包」及「酥脆三文魚骨」佐酒小食；現場更有由剩餘麵包和麵包皮發酵製作的「BOB升級再造手工啤酒」，以美味實踐可持續飲食理念，賦予食材第二生命。

特設「美心70雙重驚喜賞」 每晚7點驚喜送出BOB升級再造手工啤酒

● 驚喜一【晚上7時送手工啤一杯】：由10月30日至11月1日每晚7時正現場將搖響慶祝金鈴！鈴聲一響，首70位賓客於「美心環球滋味大道」展位消費一張或以上品味券，即可於BOB展位免費獲贈BOB升級再造手工啤酒一杯。手快有，手慢冇！

● 驚喜二【美心環球滋味集章賞】：凡於「美心環球滋味大道」攤位作任何消費，即可獲該展位一個蓋印。集齊四個攤位蓋印，即送BOB升級再造手工啤一杯；集齊八個蓋印更可獲贈美心中菜港幣50元晚市堂食現金券一張。

想盡情品嚐場內各款名酒及會場限定美食，記得預先購買品味券，每張券只需港幣25元。小編特別精選「美心環球滋味大道」必吃美食，當中大部分更只需一張品味券即可品嚐！

香港美酒佳餚巡禮2026｜活動詳情

活動日期：

2026年10月29日 晚上7:30至晚上12:00

2026年10月30日至31日 下午1:00至凌晨1:00

2026年11月1日 下午1:00至晚上12:00

活動地點：中環海濱活動空間及添馬公園

「美心環球滋味大道」展位：B211-B214，B311-B314



必吃推介【1】美心西餅——1券歎大澳蝦醬芒果龍蝦脆酥串／懷舊糖蔥口味牛油年糕

會場限定「蝦醬芒果龍蝦脆酥串」以濃郁鹹鮮的大澳特產蝦醬提味，配搭肉質爽彈的龍蝦及清甜芒果，鹹甜交織、層次分明。金黃酥皮上更佈滿晶瑩魚子，賣相精緻，非常打卡able！如果喜歡新奇配搭，同系列還有「腐乳牛油果番茄他他」及「明太子帶子」兩款選擇，且每款只需一張品味券便可換領，特別適合喜歡創意fusion料理的朋友。

藉近期的牛油年糕熱潮，美心西餅以經典糖蔥風味為靈感推出「懷舊糖蔥口味牛油年糕」，糯香牛油年糕融入椰絲與麥芽糖香氣，滿足感爆燈！

展位號碼：B213



除了特色脆酥串，美心西餅亦炮製「三文魚鬆牛角包」作為佐酒輕食。金黃鬆脆的牛角包內夾滿鮮香的煙三文魚，更配上特製的魚鬆提味。這款三文魚鬆由美心最新的「三文魚架升級再造計劃」製作而成，入口鹹香交織，魚鬆更高鈣、高蛋白質，展現品牌在可持續美食的創意心思。以上全部只需一張品味券就可以歎到！

必吃推介【2】美心皇宮——懷舊橙汁卷！重拾茶樓失傳滋味

今次美心皇宮特別復刻了充滿年代感的懷舊橙汁卷，小編認為這款懷舊小吃在坊間已買少見少，更是今次的會場限定款式之一，有興趣的朋友不妨一試！橙汁卷不但保留了煙韌軟糯的口感，更帶有淡淡橙香，細緻清新，配搭美酒小酌更添風味。「芝麻蝦多士」（2件）、「蒜香蝦春卷」（2件）、「XO醬一口蘿蔔糕」（8件）等多款香酥佐酒小食，同樣只需一張品味券就可以換領！

美心皇宮特別復刻了充滿年代感的「懷舊橙汁卷」，現時坊間已買少見少。

必吃推介【3】翠園——必試28%爆餡金沙奶皇包！率先試吃翠園新品

如果想延續頂級酒樓風味，小編私心推介翠園全新推出的自選包點組合，只需一張品味券，便可吃齊翠園「金沙流心奶皇包」、「荔浦芋頭流沙包」及「玄墨黑芝麻流沙包」。當中首推招牌金沙流心奶皇包，流沙餡比例高達28%，輕輕掰開，香濃奶皇與金沙流心瞬間湧出。另外兩款精選優質荔浦芋頭及特調黑芝麻製作，同樣做到爆餡流心效果，配搭洋酒，或可碰撞出一場中西美饌的昇華體驗！

展位號碼：B311



翠園推出自選包點組合，大家可一次過試盡不同口味的點心。

必吃推介【4】美心MX——必試玫瑰露豉油皇雞髀／蜜味一口腩叉／花雕碗仔翅

美心MX將最具代表性的港式快餐經典濃縮成方便分享的會場限定美食，帶來熟悉又滿足的地道風味。

這次帶來招牌玫瑰露豉油皇雞髀，以玫瑰露酒提香，再以豉油慢煮，肉質嫩滑多汁，醬香與酒香交織；喜歡港式燒味的朋友更不能錯過「蜜味一口腩叉」，肥瘦均勻的腩肉，入口充滿焦香與肉汁，鹹甜適中。吹著海風，咬一口叉燒，再來一口啤酒，爽爆！各款招牌燒味都只需一張品味券。

除了招牌燒味，小編亦推介美心MX另一款創新的港式街頭小食——花雕碗仔翅，與普通碗仔翅不同，美心MX將傳統粵菜常用於海鮮湯提鮮的花雕酒，加入濃郁的碗仔翅湯底之中。醇厚的酒香提升了鮮味層次，未入口已聞到陣陣甘香！

展位號碼：B212



必吃推介【5】THAI BASIL＆CaN LaH——地道惹味！香港仔避風塘咖喱豬皮魚蛋／馬來雞串燒沙嗲／獅城鹹蛋黃炸魚皮

酸爽香辣的東南亞菜式向來是佐酒的不二之選。小編十分推介THAI BASIL＆CaN LaH的「香港仔避風塘咖喱豬皮魚蛋」。港式味道就試得多，但加入避風塘風味的魚蛋，大家未必試過。濃香咖喱醬汁緊緊包裹著彈牙魚蛋與爽滑豬皮，面上再綴以香脆炸蒜，相當惹味。同一展位更提供「馬來雞串燒沙嗲」及「獅城鹹蛋黃炸魚皮」，配搭冰涼啤酒一絕。

展位號碼：B313



香港仔避風塘咖喱豬皮魚蛋，以濃香咖喱醬汁緊緊包裹著彈牙魚蛋與爽滑豬皮，再配上香脆炸蒜，香氣四溢，相當惹味，最適合配搭冰涼啤酒。

必吃推介【6】Shake Shack——限定熱狗配美酒 回本必吃Combo Set

如果想在美酒佳餚巡禮吃回本，小編推介只需3張品味券的Shake Shack套餐，包含一款美式熱狗或漢堡，如辛辣惹味的「風味芝士熱狗」、芝香濃郁的「芝士脆堡」及「煙肉芝士熱狗」，更可自由配搭自家製美式檸檬水冰沙、Shack紅白酒或啤酒，一個Set有齊飽肚主食與解渴酒品，可說是性價比最高的會場小食。

展位號碼：B214



必吃推介【7】BOB——辣椒油脆辣手撕雞＋1券換手工啤送酥脆三文魚骨

自問無辣不歡的朋友，小編私心大推「BOB脆辣手撕雞」，將嫩滑雞絲拌入本地製造的「BOB脆脆麵包雞油辣椒油」，利用剩餘麵包經烘烤後製成香脆麵包粒，配合自家製薑蔥炒香的雞油及多款香料炒製而成。微辣雞油香相當惹味，令人吃不停口，還可配搭啤酒中和辣味！

小編還發現隱藏著數！食客惠顧BOB麵包啤及其特色小食，還可免費獲贈一份酥脆三文魚骨，即一張券可換到兩款食品！BOB是以剩餘麵包取代大麥釀製的手工啤酒，同樣於香港本地釀製而成，不但散發清新柑橘香氣，而且入口帶有餅乾、蜜糖及烘烤麥芽風味，清爽解膩。

而「酥脆三文魚骨」同樣來自美心的「三文魚架升級再造計劃」，透過創新方式將原本被棄置的三文魚骨賦予第二生命，升級為鹹香惹味的小食。一啖香脆三文魚骨、配上冰凍麵包啤，飲得開心之餘亦支持惜食文化！

展位號碼：B211



每瓶BOB手工麵包啤均採用約25克剩餘麵包取代大麥釀製，啤酒散發清新柑橘香氣，入口帶有餅乾、蜜糖及烘烤麥芽風味，清爽解膩。

必吃推介【8】COVA——意式AOP牛油迷你扇子酥！適合邊走邊吃

除了一系列熱騰騰的即製小食外，小編亦推介意式餐飲品牌COVA推出的皇牌產品迷你扇子酥。小食選用法國AOP牛油手工製作，千層酥皮層層分明，夾帶牛油香氣，小小一顆的優雅餐前小點，方便邊走邊吃。

展位號碼：B314



COVA推出迷你扇子酥，全手工以高級法國AOP牛油製作。

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