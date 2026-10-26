中環好去處｜孫中山紀念館免費入場!百年古蹟　3個位拍歐洲復古照

中環好去處｜孫中山紀念館｜打卡｜去到中環想打卡影靚相？除了可以去大館、山頂外，還可以去百年大宅——孫中山紀念館，影一輯復古風照片！《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家找好3個必拍的打卡位，當中包括最具代表性、樓高3層的古典柚木旋轉長樓梯。想知還有哪些打卡位、如何前往、以及拍照時有甚麼需要注意？即看下文！



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中環好去處｜孫中山紀念館 過百年法定古蹟

中環有不少打卡的好去處，但如果想拍出復古風的照片，不妨可以選擇去位於半山的孫中山紀念館！根據紀念館的網頁介紹，孫中山紀念館館址「甘棠第」於1914年建成，原為香港商人何甘棠的宅第，樓高四層、總樓面面積約2,560平方米，更於2010年被列為香港法定古蹟。

孫中山紀念館館址「甘棠第」於1914年建成。（何加祺 攝）

整體建築融合了中西建築風格，內部裝修瑰麗堂皇，弧形陽台有古典建築風格巨柱承托，色彩斑斕的玻璃窗、陽台牆身的瓷磚，以及柚木樓梯均保存良好，是香港其中一座最早以鋼架構建，並鋪設了電線的私人住宅，亦是香港現存少數的二十世紀初建築物。

孫中山紀念館｜有哪些打卡位？

來到過百年的古典風大宅，除了參觀孫中山先生的生平展覽外，當然不少得要打卡影靚相啦！記者已經為大家搜羅了3大打卡位：

孫中山紀念館打卡位【1】樓高3層柚木樓梯

第一個打卡位就是樓高3層的柚木樓梯，樓梯每級都非常寬闊，可以拍出復古感十足的照片，驟眼看仿如去了歐洲大宅一樣。給個小貼士大家，如果想拍出整條旋轉樓梯，可以讓攝影師站到最高層，由上而下拍下去。

孫中山紀念館打卡位【2】巴洛克風弧形陽台

另一個深受歡迎的打卡位就是從UG層走出外面的巴洛克風弧形陽台，陽台設有2張藤椅可以讓大家坐下來休息、拍照，隨便拍也復古感滿滿！在這邊拍照也有一個小貼士，如果和朋友一起去拍照，可以讓攝影師到地面層再向陽台方向拍照，這樣便可以拍到整座建築。

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孫中山紀念館打卡位【3】白廳

第三個打卡位就是位於UG層的專題展覽廳「白廳」，這裡原是甘棠第法式宴會廳，佈置及家具均以白色為主，所以稱為「白廳」。白廳揉合西方古典建築特色，天花帶有金箔，而房間和走廊也配有類似古希臘式巨柱，並連接外圍的弧形露台，瞬間好像穿越到古代的歐洲般。

孫中山紀念館｜如何前往？

前往孫中山紀念館的方法非常簡單，大家可以在中環站D出口步行至中環至半山自動扶手電梯至堅道，再沿行人路向西步行約5分鐘即可到達。

孫中山紀念館｜需要預約入場嗎？

孫中山紀念館是免費開放，不需購買門票或提前預約便可以直接進場。

孫中山紀念館｜打卡有甚麼需要注意？

基於展品和圖片的知識產權和保存等因素，紀念館內的展覽廳、視像室、互動學習室和閱覽室內不可拍攝和錄影。而其他範圍可進行非商業用途的拍攝或錄影，但不可使用腳架，以免影響其他參觀人士。

孫中山紀念館

地址：香港中環半山衞城道7號

如何前往：中環至半山扶手電梯至堅道，再沿行人路向西步行約5分鐘到紀念館

費用：免費



開放時間：

星期一至三、五︰上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期︰上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕︰上午10時至下午5時

星期四（公眾假期、孫中山先生11月12日誕辰及3月12日忌辰除外）、農曆年初一及二休館



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