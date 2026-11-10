雙11優惠2026｜30+網購優惠碼合集！iHerb/Lululemon/Nike/豐澤
「雙11購物節」2026年度網購盛宴正式引爆！今年減價陣容涵蓋全方位生活所需，由百貨公司、電子數碼、生活家電、服飾及美妝護膚品應有盡有，多款人氣熱門商品更減至年度最抵價。下文會持續更新不同網購平台的雙11 Promo Code優惠情報，讓你用最抵價格輕鬆入手心頭好！
雙11優惠2026｜A. 百貨公司優惠
雙11優惠1. iHerb
Single's Day 限時優惠｜全場產品 74 折
優惠期：2026年11月4日 07:00 - 2026年11月12日 11PM
優惠碼👉🏻D11MEGA
雙11優惠2. Farfetch
Farfetch 超過 6 萬件新品購滿 $1,200 即享 75 折
優惠期：2026年10月30日 16:00 - 2026年11月12日 06:00
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FARFETCH 香港｜PromoCode/退貨教學 11月折扣手袋限時75折
雙11優惠3. Sephora
雙11會員限定優惠｜購物低至全店85折
全場購物滿$500即享85折
優惠期：2025年11月10日 - 2026年11月11日
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雙11優惠2026｜B.電子產品優惠
雙11優惠4. Casetify
11.11 狂歡祭｜買2件享8折、買3件享75折 (App 用戶專享買 4 件 7 折優惠)
優惠期：即日起 - 2026年11月12日
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雙11優惠5. 豐澤
11.11單單有著數｜網店首單減$100、單單再減3%
優惠期：2026年10月28日 至 2026年11月17日
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11.11單單有著數｜VIP專享快閃低至43折、快閃優惠低至11折
優惠期：2026年10月28日 至 2026年11月17日
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雙11優惠6. LG
LG 官網全店低至 56 折，全店享額外 95 折
優惠期：2026年11月5日 16:00 - 2026年11月日
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購滿 $3,000 即減 $111
優惠期：2026年10月21日 16:00 - 2026年11月30日
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雙11優惠7. Dyson
精選產品低至 67 折，節省高達 $2200+
優惠期：即日起 - 2026年11月11日
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雙11優惠8. Lenovo
限時享低至 63% 優惠！購買指定電腦，即可以 HK$1 加購配件
優惠期：即日起 - 2026年11月16日
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雙11優惠2026｜C.運動品牌優惠
雙11優惠9. Lululemon
11.11 限時優惠｜低至28折
優惠期：即日起 - 另行通知
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雙11優惠10. Nike
Nike 官網精選款式最低 6 折
優惠期：即日起 - 2026年11月11日 23:59
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Nike 官網選購 2 件商品以上輸入優惠碼可享優惠 8 折
優惠期：即日起 - 2026年11月11日 23:59
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雙11優惠11. Adidas
三條紋節限時優惠｜Adidas 官網精選商品滿$900享額外9折
優惠期：2026年10月28日 - 2026年11月11日 23:59
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三條紋節限時優惠｜Adidas 官網精選商品滿$1500送迷你相機盲盒
優惠期：2026年10月28日 - 2026年11月11日 23:59
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雙11優惠12. Marathons 馬拉松
精選鞋款及涼鞋低至 2 折
優惠期：即日起 - 2026年11月14日
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滿 $900 輸入優惠碼減 $50、滿 $1,200 輸入優惠碼減 $100
優惠期：即日起 - 2026年11月14日
減$50優惠碼：50SALE
減$100優惠碼：100SALE
雙11優惠13. Columbia
11.11限時優惠低至4折，購滿$1,000再減$100，滿$1,800再減$200
優惠期：2026年10月30日 - 2026年11月14日
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雙11優惠14. Puma
購買指定貨品3件額外6折、4件額外5折
優惠期：2026年11月2日 - 2026年11月13日
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雙11優惠2026｜D.時尚服裝優惠
雙11優惠15. Uniqlo
雙11狂歡購｜Uniqlo 精選產品限時優惠
優惠期：2026年10月30日 - 2026年11月12日
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雙11優惠16. UGG
人氣鞋款低至 5 折享折上折
指定款式 6 折，2 件額外 85 折
折後滿 $2000 減 $200，滿 $3500 減 $500
優惠期：即日起 - 2026年11月15日 23:59
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雙11優惠17. Love, Bonito
Love, Bonito官網精選產品優惠高達3折，另可享高達加75折
優惠期：即日起 - 2026年11月16日
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雙11優惠18. Charles & Keith
精選款式低至 5 折，新客戶正價貨品專享 9 折
優惠期：即日起 - 2026年11月12 日
新客戶優惠碼：WELCOMEMY10
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雙11優惠19. Crocs
指定款式 2 對 $598、3 對 $798，精選減價鞋款低至 3 折
優惠期：2026年11月2日 - 2026年11月14日
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雙11優惠2026｜E.美妝優惠
雙11優惠20. Olive Young
全單即享89折 ，購滿滿 HK$1,090 即送價值 HK$1,960 倒數日曆禮物
優惠期：2026年11月1日 - 2026年11月12日
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雙11獨家｜精選產品限時4折優惠
優惠期：2026年11月1日 - 2026年11月12日
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雙11優惠21. Nars
Nars 官網正價貨品買 2 件享高達 7 折優惠
優惠期：即日起 - 2026年11月15日
購買 2 件 8 折優惠碼：SINGLE20 滿 $1,200 享 75 折優惠碼：SINGLE25 滿$ 1,500 享 7 折優惠碼：SINGLE30
雙11優惠22. CurrentBody
全線產品輸入優惠碼可享優惠 8 折，射頻美容儀套裝高達 76 折
優惠期：2026年11月1日 - 2026年11月12日
優惠碼：SD20
雙11優惠23. LOOKFANTASTIC
產品輸入優惠碼可享優惠 8 折
優惠期：2026年11月1日 - 2026年11月12日
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雙11優惠24. RMK
雙11套裝高至半價，購滿 $1,000 加送 2 件禮及減 $100
優惠期：2026年11月6日 - 2026年11月11日
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購滿 2 件 9 折，3 件或以上 75 折
優惠期：2026年11月6日 - 2026年11月11日
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雙11優惠2026｜F.其他優惠
雙11優惠25. Trip.com
9AM搶 - 機場接送及郵輪火車半價優惠！
12PM搶 - 機票酒店景點門票快閃優惠 ( 澳門船票、eSIM $1｜人氣主題樂園及熱門一日遊體驗享半價或買一送一)
9PM搶 - Mastercard機票酒店優惠 (機票購滿$3,000減$1,111｜酒店購滿$2,500減$1,111)
全日專享最高15%金幣回贈及消費排名獎賞
優惠期：2026年11月11日 - 2026年11月14日
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雙11優惠26. Klook
【11.11限定】全線活動購滿$2,000減 $111
優惠期：2026年11月11日
優惠碼：D11ALL111OFF
雙11早鳥優惠大放送｜每日11AM & 9PM 抵Deal低至$11！
優惠期：2026年11月2日 - 2026年11月30日
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雙11優惠27. ToysRUs 玩具反斗城
輸入優惠碼滿 $450 即享 88 折，滿 $100 加 $99 或 $149 換購精選產品
優惠期：2026年11月5日至2026年11月11日
優惠碼：1111
雙11優惠28. Allianz安聯旅遊保險
雙 11 特惠｜所有計劃 55 折，小童半價。多人同行更可享全單額外 9 折
優惠期：2026年11月1日 - 2026年11月30日
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雙11優惠29. Watson Wine 屈臣氏酒窖
全店正價紅白酒及清酒 88 折
優惠期：2026年11月5日 - 2026年11月16日
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雙11優惠30. More Tickets
輸入01獨家優惠碼，購買港澳演唱會門票滿HK$2,000即減$108！
優惠期：2026年9月23日 至 2027年9月23日
優惠碼：MORETICKETS108