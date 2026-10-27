洗衣珠｜內地女洗衫做1動作險失明！專家揭4大禁忌：勿放衣物上方

洗衣珠｜不少家庭為了慳位又方便，日常洗衫都會選擇一粒搞掂的「洗衣珠」。不過，若果存放或使用不當，分分鐘由方便變受傷！早前有內地網民拍片分享，妻子洗衣服時發現受潮黏連的洗衣珠，試圖徒手分開時洗衣珠卻突然爆裂，高濃度洗衣液直射入眼，導致部分眼角膜受腐蝕。大家日常在使用洗衣珠時應如何避免以上情況？又有甚麼使用禁忌要留意？即睇下文！



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洗衣珠｜內地女強行扯開 液體濺眼險失明

早前，有內地網民在社交媒體上分享，妻子在準備洗衣服時，發現盒內的洗衣珠因受潮而黏在一起。當她嘗試將它們逐粒分開時，其中一粒洗衣珠抵受不住拉扯突然爆開，裡面的濃縮洗衣液隨即噴射進眼睛，眼部感到劇烈疼痛，急赴醫院急症室求醫。

經醫生診斷後，事主有一小部分眼角膜已遭到化學液體腐蝕，必須接受角膜修復治療，過程相當驚險。

據內媒報道，浙江中山醫院眼科主任王潔解釋，一般洗衣液有效成分濃度約10%至20%，而洗衣珠的高濃縮界面活性劑、鹼性助劑可達80%以上，一旦直接接觸眼睛，可能會比普通洗衣液造成更嚴重的傷害。

內地女子把因受潮而黏在一起的洗衣珠分開，卻中途突然爆開，裡面的濃縮洗衣液隨即噴射進眼睛，眼部感到劇烈疼痛。（AI生成圖）

洗衣珠｜為什麼會互相黏連？

為何洗衣珠會黏在一起？消委會曾指出，洗衣珠的外膜由聚乙烯醇（PVA）水溶性聚合物製成，特點是遇水即溶，在高溫環境下，膠膜容易提早融化軟化；加上潮濕空氣一旦滲入包裝，外膜便會迅速變黏，導致整盒洗衣珠互相黏連、外層破損。香港氣候濕度普遍偏高，若長期存放不當，洗衣珠極易受潮變質。

洗衣珠｜4大使用洗衣珠禁忌

洗衣珠禁忌【1】放在熱源地方

想避免洗衣珠變質，消費者委員會建議，洗衣珠應存放在陰涼、乾燥及通風的地方，遠離熱源及避免陽光直射。

洗衣珠除了存放要謹慎，台灣洗衣達人沈富育亦指出，正確使用步驟應先把洗衣珠放入洗衣機底部，確保膠囊清潔劑能接觸到水後溶化。其後再放入衣物才是最標準的方法，也同時才能有效發揮到洗衣珠的功效。

另外，日常使用洗衣珠有兩大禁忌切勿踩雷：

洗衣珠禁忌【2】濕手取珠

洗衣珠外膜遇水即溶，若手濕去抓取，膠囊表面碰水後會即時變軟甚至在盒內破裂，直接連累整袋或整盒洗衣珠全部黏作一團。

洗衣珠禁忌【3】塞衣服太滿

使用洗衣珠時，機內衣物量不應超過洗衣機的七成滿。若衣服塞得過滿，機內會嚴重缺乏水流滾動的空間，洗衣珠便無法完全溶解，殘留物反而會直接遺留在衣物表面，比洗之前更污糟！

使用洗衣珠時，機內衣物量不應超過洗衣機的七成滿。（AI生成圖）

洗衣珠禁忌【4】洗衣珠放太多

如果洗衣珠放太多的話，有可能造成洗衣珠溶解不完全或殘留在衣物上，台灣綠色清潔用品品牌《淨毒五郎》指出，1顆洗衣珠大約可清洗8至10件日常衣物，如上衣、內衣褲、薄長褲等。若洗衣量接近滿載，或包含較多毛巾、牛仔褲、厚重衣物時，建議可增至2顆。

另外，洗衣珠經常卡在機門膠圈，切記要將衣物確實壓在洗衣珠上方，以免影響溶解。

本文作者：蘇琬淇（Crystal So）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，善於捕捉城中熱話、流行文化與海內外旅遊美食趨勢。作為一名旅遊與生活達人，熱衷於向讀者分享第一手吃喝玩樂與實用資訊，擅長將數據分析與複雜政策解構為趣味十足、簡單易懂的生活懶人包，帶領讀者輕鬆玩轉世界各地！



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