洗衣機｜女主播洗衫洗衣機殼突爆！放錯1種衣服入去隨時洗壞機？

平時洗衫隨手放入洗衣機，但不小心有機會「洗爆」洗衣機！曾有一位日本女主播曾經過在洗衫過程中，洗衣機外殼竟突然爆開，更導致機體分離，問題原來出於其誤放一種衣服入機，洗壞機之餘，分分鐘造成危險！



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日本主播高木聖佳早前在Twitter發帖，指自己使用洗衣機清洗衣物時，突然聽見洗衣機傳出巨響，包括爆裂聲以及警報聲，於是匆忙跑去查看，發現洗衣機不但完全移位，而洗衣機上方的部分面板與整個機體分離，令人大嚇一驚！她經了解後發現，原來自己將防水材質運動服放入洗衣機洗滌脫水，導致衣物在脫水時出現嚴重晃動，從而造成機身損壞。

根據日本著名家電品牌PANASONIC洗衣機說明書指出：「請勿洗滌防水性布料和衣物，或對其進行脫水，例如雨衣、釣魚和滑雪用衣（包括大衣、外衣和褲子）等。此類物品可能會受到損傷，或在脫水過程中出現異常震動而使您受傷。」

另一家電品牌HITACHI洗衣機說明書亦指：「請絕對不要將防水性衣物、纖維製品（包括滑雪服、潛水衣、雨衣、風衣、睡袋等）放入滾筒槽，因為防水性衣物不透水，在脫水運轉時衣物內的水迅速移動，有可能造成失衡。脫水時的異常振動有可能造成洗滌物甩出、衣物破損、周圍牆壁或地板損傷等，而且還有可能造成機體傾倒。」大家不妨多加留意！

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