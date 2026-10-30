美酒佳餚巡禮2026｜直擊11大亮點！必試鮑魚漢堡/鹹魚奶蓋/咖啡園

美酒佳餚巡禮2026｜Wine & Dine 2026｜酒迷注意！香港美酒佳餚巡禮由10月29日起一連四日在中環海濱開始啦！今年設超過340個攤位，多個國家地區的美酒美食。除了有《黑白大廚》名廚聯乘午宴、港式創意小食及3條品酒導賞路線，亦設咖啡園，提供精品咖啡及特色飲品。《香港01》「好食玩飛」記者直擊現場，親身試食試飲，其中必試鮑魚漢堡、鹹魚奶蓋特調等創意飲食，想知還有甚麼必食必飲？即看下文！



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美酒佳餚巡禮｜逾340攤位 周五、六開放至凌晨1時

由旅發局主辦的年度旗艦盛事「香港美酒佳餚巡禮」（Wine & Dine）開鑼啦！於10月29日至11月1日以「品味世界之最」為主題，一連4日在中環海濱活動空間及添馬公園舉行。今年共設超過340個攤位，比去年增加逾10%，匯聚來自約31個國家及地區的佳釀與美食，活動範圍更加伸延至添馬公園。另外，在周五和周六晚上，更首度延長開放至凌晨1時！

2026美酒佳餚巡禮逾340攤位。（蘇琬淇攝）

美酒佳餚巡禮亮點【1】品嚐世界頂級佳釀

喜歡品酒的大家留意了，今年的「尊尚名酒區」匯聚來自世界頂級產區的珍稀佳釀，除了繼續帶來波爾多頂尖酒莊佳釀，包括Château Lafite Rothschild 2016，更有來自傳奇1982年份的波爾多一級酒莊珍藏等；世界著名葡萄酒產區Burgundy亦將帶來多款珍罕及備受追捧的佳釀，包括來自Rousseau酒莊備受藏家追捧的Clos de Bèze，讓酒迷可於同一空間細味法國兩大世界知名葡萄酒產區的不同獨特風土與魅力。

美酒佳餚巡禮亮點【2】美心香港美食街——必食菠蘿包

美心MX設有香港特色美食街，現場也有懷舊霓虹打卡點！食物方面，選擇非常多，包括有「玫瑰露豉油皇雞髀」，「花雕碗仔翅」，「香桃蝦菠蘿包」等等，用來配搭酒品一流。

美酒佳餚巡禮亮點【3】首設3條主題品酒導賞路線「邊飲邊學」

新手怕入到場不知從何入手？大會首創 3 條主題品酒路線：包括「全球赤霞珠縱橫之旅」、「傳奇名產區品鑑」及「驚喜配對之旅」。只要在會場「Wine Walk Booth」報名，就有專業人士帶領教你餐酒配搭技巧，包你學到新知識！

美酒佳餚巡禮亮點【4】Peridot特調

恒基地產為慶祝50周年，打造了極具質感的「50‧品味空間」，聯手高級食府與世界級酒吧 Peridot。現場必試限定雞尾酒「Henderson Green」、「The 3 A.M. Whisky」及「Passion Paloma」，小編親身試飲「Passion Paloma」，帶果酸味香，酒精味不重，超級適合解暑！

美酒佳餚巡禮亮點【5】必食米芝蓮鮑魚漢堡

今年全場最矚目的焦點美食，絕對是米芝蓮三星食府「富臨飯店」帶來的「鮑魚漢堡」！鮑魚入口軟糯彈牙兼帶濃郁溏心，搭配外脆內軟的特製漢堡包，將傳統富貴粵菜海味搖身一變為摩登街頭輕食。咬下去層次極為豐富，能以親民價品嚐到奢華美饌，絕對是今年的必試之選！

美酒佳餚巡禮亮點【6】必飲茶餐廳凍檸茶雞尾酒

「港味微醺」你又試過未？今年大會主打的「杯中港韻」特別將茶餐廳經典飲品化作特調雞尾酒。最特別的是，點飲品前可先玩心理測驗，測出代表自己性格的酒款。小編實測後測出「凍檸茶口味調酒」，一試便相當驚喜！調酒以濃郁錫蘭紅茶為基底，散發清新檸檬香氣，入口順喉又開胃。

美酒佳餚巡禮亮點【7】中西合璧陳皮和牛面頰

如果想品嚐熱食，就絕不能錯過「明閣」這道中西合璧的「遠年陳皮和牛面頰」。大廚選用油花均勻、富含膠質的和牛面頰肉，慢火燉煮至酥軟化口，再加入醇厚幽香的遠年老陳皮提味。牛面頰肉質軟嫩至極、入口即溶，而且每塊都掛滿濃郁醬汁，食落驚喜十足，強烈推介！

美酒佳餚巡禮亮點【8】新奇鹹魚奶蓋特調

想挑戰味蕾一定要試這杯極具創意的「鹹魚奶蓋 Bella Spritz」！調酒將老字號鹹魚風味巧妙融入綿密細滑的芝士奶蓋中，底層則搭配意式氣泡特調 Bella Spritz。入口先迎來奶蓋微鹹帶甘的獨特海味鹹香，隨即被清爽微甜的氣泡酒中和，看似衝擊力十足的「暗黑料理」，味道卻毫無違和感，意外地好喝。

美酒佳餚巡禮亮點【9】威士忌迷必試「疊川」

烈酒迷與威士忌迷注意！中國頂級威士忌「疊川」今年亦有參展，酒款巧妙融匯了蘇格蘭百年釀酒傳統與中國橡木桶熟成工藝。小編試飲後發現其口感溫潤不嗆喉，即使是平日較少接觸威士忌的朋友也能輕鬆入口；酒體帶有清新的花果香氣，層次豐富，現場更會率先展出兩款全新酒款，酒迷切勿錯過！

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美酒佳餚巡禮亮點【10】首設「咖啡園」

不喝酒的朋友也不用擔心，今年延伸至添馬公園的全新主題專區「Coffee Village 咖啡園」亦是一大亮點！專區雲集多間本地人氣獨立咖啡店、知名烘焙品牌及得獎咖啡師。現場不僅供應來自世界各地的單品手沖咖啡與特色冷萃，更有創意的咖啡特調與精美烘焙甜點。逛累了坐在草地上吹著微涼海風、喝一杯咖啡醒醒神，氣氛相當Chill！

其中，小編推介「麥子啡酒」的白蘭花汽茶，沒有酒精，有淡淡的花香味加上是有氣超級解渴；另外，他們的焦糖芝士蛋糕黑啤也相當吸引。

美酒佳餚巡禮亮點【11】《黑白大廚》聯乘午宴

除了品酒外，巡禮亦帶來《黑白大廚》崔鉉碩和名廚溫有成（Edward Voon）的「CHOI. x VOON」四手聯乘午宴，包括「芝味Sunday」及「香港Remix-Beat住食」。

美酒佳餚巡禮2026｜日期、開放時間及地點

香港美酒佳餚巡禮 Wine & Dine 2026活動詳情 10月29日 晚上7:30至午夜12:00 10月30日 下午1:00至凌晨1:00 10月31日 下午1:00至凌晨1:00 11月1日 下午1:00至午夜12:00 地點 中環海濱活動空間及添馬公園 入口 請使用10號碼頭旁的中環方向入口，或添馬公園旁的金鐘方向入口進入會場

美酒佳餚巡禮2026｜門票幾錢？入場券、品味券及品味證有何分別？

Wine & Dine 2026｜普通門票 入場券 $40（僅供現場購買） 65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士 $20(享半價入場) 3歲以下兒童 免費

11月「香港美食月」：巡禮票尾有甚麼用途？

旅發局將於11月緊接推出「香港美食月」，聯同城中餐廳及酒吧呈獻限定美饌、特色體驗及餐飲優惠，吸引全港市民及旅客參與。曾購票到巡禮的入場人士，更可憑票尾於指定餐廳、零售商戶及商會享用專屬優惠。另外，旅發局亦會推出「香港宵夜地圖」，推介城中夜間餐飲熱點！

美酒佳餚巡禮｜場地平面圖

Wine & Dine 2026場地平面圖

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本文作者：蘇琬淇（Crystal So）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，善於捕捉城中熱話、流行文化與海內外旅遊美食趨勢。作為一名旅遊與生活達人，熱衷於向讀者分享第一手吃喝玩樂與實用資訊，擅長將數據分析與複雜政策解構為趣味十足、簡單易懂的生活懶人包，帶領讀者輕鬆玩轉世界各地！



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