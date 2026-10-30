冷氣「封機」直接關超錯！台電教5步清潔保養：開1模式耐用+省電

冷氣機｜踏入秋季，天氣漸漸轉涼，相信不少人也開始關冷氣機，但大家是不是隨手用遙控器「熄機」就當完成任務？台灣電力公司早前就提醒，冷氣機長時間「冬眠」前若果直接關機，隨時令機身變成發霉溫床、甚至令明年開機時耗電量暴增！而在關機前大家只需調校一模式即可確保部機耐用又省電！想知正確將冷氣關機的步驟？即看下文！



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冷氣機｜封機前可否直接關機？

開始轉季，不少人以為停用冷氣機只需按遙控關機鍵即可。台灣電力公司早前在社交網站Facebook中提到，冷氣運轉了一整個夏天就像辛苦工作的大家，在勞累工作後會想洗洗睡，所以大家別忘記先幫冷氣清洗一番才過冬。

台電指，停用冷氣機前不應直接用遙控關機。（AI生成圖片）

冷氣機｜關機前5步驟 讓冷氣更耐用

想冷氣機可以用多幾年、明年開機又涼又省電？台電亦在網頁中教5步正確清潔及關冷氣步驟：

台電教5步正確關冷氣步驟。（台電電力粉絲團﻿@Facebook）

冷氣清潔步驟【1】關閉冷氣總電源

清潔前第一步，必定要先拔掉插頭或關閉冷氣專用電掣（曲架掣），確保在完全斷電的安全狀態下進行清潔，以防觸電風險。

清潔冷氣前應先關閉冷氣專用電掣。（AI生成圖片）

冷氣清潔步驟【2】清潔面板及外部機身

大家應先用乾淨抹布將冷氣機外殼、遙控感應面板，以及出風口的導風葉片擦拭乾淨，清除表面的頑固積塵。

冷氣清潔步驟【3】清洗冷氣內部框

在拆開前面板後，可順手將內部的裝飾框及框邊積塵擦拭乾淨。若發現內部深處已經積滿嚴重霉菌或污垢，則建議預約專業師傅上門進行深層拆洗。

冷氣清潔步驟【4】清洗濾網並晾乾

取出防塵濾網後，可使用清水或溫和中性清潔劑沖洗，切忌用硬毛刷猛力刷洗，以免破壞濾網纖維。洗淨後必須置於陰涼通風處徹底自然晾乾，千萬不要放在太陽底下曬乾，否則塑膠網架容易老化脆化。

大家可使用清水或溫和中性清潔劑沖洗濾網。（AI生成圖片）

冷氣清潔步驟【5】開啟「送風模式」運轉1至2小時

將晾乾的濾網與面板重新裝好後，重開冷氣機電源，並開啟「送風模式」（Fan Mode）運轉1至2小時。台電指出，這個動作能夠徹底吹乾蒸發器底座及機體內部殘留的所有水氣，防止內部發霉潮濕。吹乾後再拔掉電源，冷氣機便能安心冬眠過冬！

冷氣機｜日常應如何保養？

消委會曾在網頁中提到，大家可參考以下6大貼士，讓冷氣機可以更持久耐用：

冷氣機保養貼士【1】清洗隔塵網

大家可以定期，例如每月將隔塵網拿出來清洗。

大家可以定期清洗隔塵網。（消委會網頁截圖）

冷氣機保養貼士【2】將電源關掉

如果長時間不使用冷氣機，例如開始轉季不再開冷氣時，應將電源關掉。

冷氣機保養貼士【3】關機前開送風模式

冬季時如果長時間不使用冷氣機，可以先開啟送風功能去除機內濕氣，再用封套包好。

關機前先開啟送風功能去除機內濕氣。（AI生成圖片）

冷氣機保養貼士【4】勿阻擋送風口

要保持冷氣機散熱位暢通，送風口亦不宜被雜物阻擋。

冷氣機保養貼士【5】溫度設定為25.5℃

大家日常開冷氣機時，可將溫度設定為25.5℃，利用風扇對流來加強空氣循環，既可減低冷氣機負擔，又能節省電費，為環保盡一分力。

冷氣機保養貼士【6】有異常應盡快維修

如果發現冷氣機運作不正常，或發出異常聲音，應盡快尋找專業人士檢查及維修。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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