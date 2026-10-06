冷氣｜睡覺時關死門窗超錯！睡房變缺氧室　醫生警告可致腦霧失智

冷氣機｜大家日常開冷氣睡覺時，可能都會避免「走冷氣」而把門窗關實，但這樣做原來隨時會令身體吸入污染物，更會越睡越累！早前有網民實測睡覺時開冷氣並將門窗鎖死，結果發現房內的二氧化碳濃度由入睡前的650ppm，到翌日早上飆升至2,200ppm！起床時更出現頭重腳輕、身體疲倦。到底為甚麼把門窗緊閉以防冷氣流走，反而會引起身體不適？即看下文！



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冷氣機｜網民實測關門窗開冷氣 二氧化碳濃度飆升

不少人從小到大都聽過開冷氣要關門窗，但大家有沒有試過關實門窗後，睡醒反而更疲累，甚至出現頭痛等症狀？早前有台灣網民在社交網站Threads上分享，實測4坪（約144平方呎）密閉臥室的夜間8小時的二氧化碳變化，結果數據超驚悚！

網民在晚上11時入睡，當時的二氧化碳為650ppm，屬於舒適正常；到凌晨3時深睡的狀態則升至1,450ppm，代表大腦微缺氧；最後到早上7時起床更飆升至2,200ppm，屬於超標濃度，會出現頭痛、呆滯等情況。網民指出，難怪總是越睡越累，而且天天起床頭重腳輕、大腦霧霧的，不是沒睡飽，是被自己悶醒的。

網民實測在密閉空間開冷氣睡覺，到翌日二氧化碳濃度飆升。（Threads截圖）

冷氣機｜室內二氧化碳濃度過高會不適？

根據室內空氣質素管理小組的《辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引》中提到，若室內環境的二氧化碳水平超過1,000ppm，即表示通風率過低及其他在空氣中懸浮的污染物正在積累。

而職安健的網站亦指出，二氧化碳濃度過高會容易引致瞌睡，甚至頭痛；高濃度時更可引致頭暈及噁心。

冷氣機｜為何高二氧化碳濃度會影響睡眠？

台灣脊骨神經醫學博士李政家曾在Facebook上提到，戶外新鮮空氣的二氧化碳濃度大約只有400ppm，但人體呼出的氣體，濃度可高達40,000ppm。而在不通風的密閉臥室裡，只要幾次呼吸，室內濃度就會迅速飆升。當環境濃度超過1,500ppm時，血液就會開始趨向酸性，身體無法進入深層放鬆，大腦更會陷入缺氧狀態。

有醫生指濃度超過1,500ppm時，身體無法進入深層放鬆，大腦更會陷入缺氧狀態。（AI生成圖片）

他解釋指，人體睡眠時的重要任務之一，是驅動「類淋巴循環（Glymphatic System）」清洗腦部。主流神經科學研究指出，該清除機制在非快速動眼期（NREM，特別是慢波深睡期）最為活躍，而高二氧化碳干擾睡眠結構將阻礙此排毒過程。當二氧化碳濃度過高時，就會讓人無法進入快速動眼期階段，長時間下來，不僅會天天腦霧，更會提升失智的風險。

他建議大家在睡覺時務必保持空氣流通，不論是開啟窗戶縫隙或空氣循環系統，只要確保新鮮空氣進得來，大腦才能順利開啟「自動清洗」模式。

冷氣機｜開冷氣多久要開窗？

三菱電機也曾在社交網站中提醒，當決定要開冷氣時，應該先開冷氣，讓機內積聚的污染物釋放後，之後再關窗，這樣便可避免冷氣機在空氣不流通的空間內一直噴出灰塵，從而減少氣喘、鼻敏感等的呼吸道問題。

另外，他們指出，如果冷氣要長時間開著的話，每隔3至6小時就要開一開窗，讓室內空間「唞唞氣」，因為長時間不開窗換氣，便會令室內空氣不新鮮，甚至有機會令室內空氣污染，危及健康。

三菱電機提醒，每隔3至6小時就要開一開窗，讓室內空間「唞唞氣」。（三菱電機Facebook截圖）

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