冷氣｜關冷氣千萬別直接拔電！冷氣師傅警告超錯：隨時燒電子板

冷氣機｜酷熱｜現時本港天氣依然非常炎熱，天文台預料，周四（10日）分區更高達33度。相信不少人回到家中仍然是立即開動冷氣機降溫，但當涼完冷氣時，大家又會否隨手關大掣（曲架掣）就關冷氣？早前有網民在社交網站問到「關冷氣時是否要關曲架掣？」，隨即有人留言回應指，關了隨時燒壞電腦控制板！《香港01》「好食玩飛」記者就此訪問了冷氣專家，想知為甚麼不可直接關曲架掣？即看下文！



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天文台料周四分區33度

天文台預料，本港周四、五市區最高氣溫達31度，而明日分區更有3區高達33度。而未來一兩日部分時間有陽光，早上氣溫稍為下降，展望周末期間風勢較大，有幾陣驟雨。

天文台料周四有3區最高氣溫達33度。（天文台網頁截圖）

冷氣機｜網民疑惑：關冷氣應否關曲架掣？

炎熱天氣下，相信不少人都離不開冷氣機。早前有網民在社交網站中發文問到，「如果關冷氣的時候，曲架掣是否都要關？」。亦有網民問到，家中用變頻冷氣，曾聽說曲架掣不用經常開關，「是否要用遙控開關，底板才襟用？」。

記者就此訪問了香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，他表示，現在變頻式冷氣機，一定只用遙控器關空調，不應關曲架掣，在冷氣機的使用說明有寫明。而貼文亦有網民回應指變頻冷氣如果在運行時用實體制斷電有機會燒電腦控制板，所以最好用遙控關冷氣；也有人引述冷氣師傅說話指，因為冷氣需要時間才完全停止，如果立即斷電很容易令冷氣機壞。

冷氣機｜為甚麼關曲架掣會令冷氣機更易壞？

到底為甚麼關冷氣時不可直接關曲架掣？許錫強表示，變頻式冷氣機因在變頻時會產生高壓電流，如果大家直接關閉曲架掣去關冷氣的話，便不能釋放高壓電流，這樣會引致室外電子板損壞。他指出，損壞後的修理費用高昂，甚至更需搭棚去修理。

冷氣機｜正確的關冷氣方式是甚麼？

至於正確的關冷氣方式，許錫強表示，最好是使用製冷後，轉用風扇或送風模式約15分鐘，這樣可將室內冷氣機吹乾，不易發霉。如果大家是需要關曲架掣的話，應先用遙控器關冷氣，待15分鐘後便可關曲架掣（以各牌子的使用手冊為準)。而機電工程署的指引也提到，關掉冷氣機或抽濕機後，至少等3分鐘才可重開，以免電器受損。

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