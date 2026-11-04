美心MX優惠低至69折！去骨海南雞飯/肉醬意粉/茄牛腩飯+熱飲$39起

美心MX優惠｜為慶祝美心70周年，美心推出指定套餐低至69折優惠！今個星期優惠包括：芝士焗豬肉腸肉醬意粉配茶／啡$39；以及去骨海南雞配油飯／米線，加浸菜及茶／啡$52。想知還有什麼優惠，以及優惠幾時開始，即看下文！



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美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】指定套餐配茶／啡 低至69折

美心推出指定套餐優惠，即日至2026年11月8日，午、晚市時段，芝士焗豬肉腸肉醬意粉配茶／啡只需$39（原價$56起）；另外，去骨海南雞配油飯／米線＋浸菜＋茶／啡$52（原價$66起）。

美心MX優惠【2】鮮茄牛腩鍋配白飯＋百事系列汽水$49

在晚市時段，美心亦有鮮茄牛腩鍋配白飯，加百事系列汽水只需$49（原價$58起）。

為慶祝美心70周年，美心將一連4星期推出指定套餐優惠。（Facebook@美心MX（Maxim's MX））

美心MX優惠【3】長者指定日子晚市75折

美心於每月第一個星期四都會推出「長者優惠日」（包括11月5日及12月3日等指定日子），下午5點起，長者憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，於美心MX及全線美心Food²惠顧，無論堂食或外賣，即享晚市75折優惠。

長者指定日子晚市75折（Facebook@美心MX（Maxim's MX））

上述70周年套餐優惠於全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九龍站、中華總商會大廈及信德中心分店除外）發售；至於每月「長者優惠日」，適用分店為全線美心MX分店（西九高鐵站除外）、全線美心Food²分店及全線美心．港廚分店。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

