KFC優惠10大｜低至$11！雞扒包買1送1/$39四件雞/$30巴辣脆雞包餐

KFC快餐店優惠｜KFC在11月推出最新「肯！抵DEAL」快閃優惠！有$39四件雞、$59六件金蜜黑椒脆雞以及家鄉雞扒包買1送1等優惠輪番推出，優惠將於11月2日起開始，低至$11即可開心歎足全月，詳情即睇下文！



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KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC優惠【1】香蜜鬆餅買1送1

KFC推出早餐優惠，即日至11月15日，每日上午11時前，有香蜜鬆餅買1送1（平均$6.5一件；原價$13），更可加配＋$5汽水／指定熱飲、＋$8即磨白咖啡（熱），或＋$12鮮奶咖啡（熱）／泡沫咖啡（熱）；想食得豐富更可加$7歎期間限定的日式蝦湯扭扭粉（普通）。

KFC優惠【2】$11格格脆薯塊配汽水、$11經典葡撻2件加配優惠

小食亦有「肯！抵DEAL」優惠！11月3日至15日推出$11格格脆薯塊＋汽水及$11經典葡撻2件加配優惠，顧客可於上午11時後以超抵價品嘗KFC人氣小食！

KFC優惠【3】$45脆雞豐盛盒

KFC由11月3日至6日期間，上午11時後可享$45脆雞豐盛盒（原價$112），一盒有齊家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞2件，加上經典蘑菇香飯（普通）1客、格格脆薯塊1客、經典葡撻1件以及中汽水1杯，一盒歎齊多款經典食品！

KFC優惠【4】$30巴辣脆雞包餐

KFC由11月9日至13日，上午11時後推出$30巴辣脆雞包餐（原價$46.5），包含惹味巴辣脆雞包配搭薯格及中汽水1杯。

KFC優惠【5】家鄉雞扒包買1送1

KFC由11月16日至30日，上午11時前推出家鄉雞扒包買1送1（平均$12.5一個；原價$25），更可加配＋$5汽水／指定熱飲、＋$8即磨白咖啡（熱），或＋$12鮮奶咖啡（熱）／泡沫咖啡（熱）；想食得豐富更可加$7歎期間限定的日式蝦湯扭扭粉（普通）。

KFC優惠【6】$39上校盛盒

KFC由11月16日至20日，上午11時後，推出經典的$39上校盛盒（原價$46.5），包含家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞1件，以及經典蘑菇香飯（大）1客、格格脆薯塊1客、經典葡撻1件、中汽水1杯。

KFC優惠【7】$39四件雞

KFC由11月23日至27日，上午11時後推出$39四件雞（原價$88），還可以$5加配中汽水1杯。

KFC優惠【8】週末$50六件雞、$59六件金蜜黑椒脆雞

KFC在11月的每個星期六、日亦有抵食優惠，在11月7日至8日、11月21日至22日、11月28日至29日（即11月多個週末）上午11時後，均可享$50六件雞（原價$132），任選心水炸雞口味！此外，在11月7日至8日還有$59六件期間限定的金蜜黑椒脆雞（原價$152）。

KFC優惠【9】$52炸雞雞翼分享桶

KFC在11月21日至22日，上午11時後推出$52炸雞雞翼分享桶（原價$111），分享桶可任選家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞4件，加巴辣香雞翼4件。

KFC優惠【10】$79超值二人分享餐

來到月尾，KFC在11月28日至29日，上午11時後，推出$79超值二人分享餐（原價$188），可選4件家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞、經典蘑菇香飯（大）1客、經典葡撻2件、格格脆薯塊1客以及汽水2杯，以超抵價錢享受極豐富配搭。

提提大家，以上優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，並且不適用於赤柱廣場及亞洲國際博覽館分店。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

