美心MX優惠｜燒味限時6折起！燒腩仔半斤$68/加半隻沙薑雲英雞$98

美心MX優惠｜美心推出限時優惠，於指定日期內，燒味外賣低至6折。當中燒腩仔（半斤）只需$68，此外，美心MX還推出抵食孖寶套餐，燒腩仔（半斤）加沙薑雲英雞（半隻）僅$98，非常適合外賣加餸！想知更多優惠詳情，即睇下文！



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美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】燒腩仔（半斤）$68

即日至11月26日，下午3:30起，全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）、全線美心Food²分店及美心．港廚荃錦店推出限時優惠，燒腩仔（半斤）只需$68（原價$91）。

美心MX優惠【2】燒腩仔（半斤）＋沙薑雲英雞（半隻）$98

如果想一次過品嚐燒腩仔及沙薑雲英雞，即日至11月26日，下午3:30起，外賣燒腩仔（半斤）＋沙薑雲英雞（半隻）亦只需$98（原價$164）！沙薑香氣十足，雞肉鮮甜嫩滑，十分抵食！優惠適用於全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）、全線美心Food²分店及美心．港廚荃錦店。

燒腩仔（半斤）＋沙薑雲英雞（半隻）$98（Facebook@美心MX（Maxim's MX））

提提大家，上述優惠不可與其他優惠同時使用，數量有限，售完即止。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

