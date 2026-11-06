聖誕好去處2026｜聖誕節｜距離聖誕節還有一個多月，大家準備好去打卡未呢？《香港01》「好食玩飛」記者已經整理了香港12大聖誕好去處，當中包括中環皇后像廣場花園的20米高巨型聖誕樹、$879任選2日入迪士尼、各大商場聖誕裝飾等等。想知還有甚麼推介地方？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

聖誕好去處2026【1】香港繽紛冬日巡禮

由旅發局主辦的香港繽紛冬日巡禮將於11月至2027年1月初舉行，屆時中環皇后像廣場花園將化身成閃亮的聖誕天地，並設有20米高的巨型聖誕樹和琳瑯滿目的節日裝飾，可以讓大家瘋狂打卡。另外，大家也可以到位於遮打道的「光影匯．中環」的星光長廊中拍照留念，而且今年更延伸至尖沙咀及銅鑼灣，以璀璨燈光打造三大冬日奇幻國度。

聖誕好去處2026【2】荃灣廣場零度冰雪樂園

想在香港過白色聖誕？荃灣廣場由11月21日至2027年1月3日推出「The Coolest Xmas 零度冰雪樂園」，破天荒以香港罕有的戶外「玩雪」體驗為主打，帶來6大動態「冰雪」玩樂！當中包括「動感冰雪滑梯」、「零度雪橇飛馳」、駕駛「雪地挖掘機」探索雪地任務、亦可去「童趣堆雪樂園」與親朋好友玩「雪球大戰」，而在指定時間還有「戶外飄雪夢幻時刻」，非常浪漫。

另外場內更設4大靜態「極光」雪境打卡，包括長達20米的「夢幻冰雪長廊」、彷彿踏上零度雪地的「冰雪星燈夢幻雪境」以及5米高的「璀璨浪漫聖誕樹」。

聖誕好去處2026【3】IFC聖誕夢幻航空

中環IFC由11月20日至2027年1月1日期間，舉行「Santa’s Christmas Airway聖誕夢幻航空」，並以美式復古情懷的「聖誕中央客運大樓」為主題。大家可以到場探索11大復古互動打卡熱點，包括復古聖誕夢幻號、聖誕飛行學院、夢幻行李提取區等。另外，還可以到聖誕航空總部，一探聖誕老人夢幻的復古辦公室，而且更有機會遇見聖誕老人！

IFC今年舉行「Santa’s Christmas Airway聖誕夢幻航空」聖誕活動。

聖誕好去處2026【4】迪士尼$879任選2日入場

想在迪士尼過充滿童話色彩的聖誕節？香港迪士尼樂園由11月17日至2027年1月3日舉行「A Disney Christmas」聖誕活動，而魔雪奇緣世界更推出首個冬日市集，小白也會驚喜現身，各位粉絲千萬不要錯過！而香港居民更可以$879起，購買「雙重暢玩」限時門票，由11月11日至2027年3月31日期間任選2日入園，包括多個節慶正日，更將獲贈餐飲優惠券。

聖誕好去處2026【5】啟德Merry Balloon Park

亞洲最大型IP慶典「Merry Balloon Hong Kong」今年載譽歸來，活動將移師到啟德體育園舉行。今年活動匯聚近20個國際及本地知名IP角色，包括《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy、海綿寶寶《比奇堡居民》、飛天小女警、湯姆貓與傑利鼠、嘉頓生命麵包、麥兜、以及海洋公園Panda Friends等等。

今年活動設有兩大主題體驗，其中「Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊」於12月27日在啟德體育園美食海灣舉行免費巡遊，屆時將有15個巨型氣球、近20個IP角色與大家見面。另外「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」則於12月18日至27日在啟德體育園東營舉行，今次更首度推出多款Merry Balloon聯乘知名IP攤位遊戲獎品，包括80cm巨型毛絨公仔、設計時尚的毛毯、可愛斜孭袋等。

聖誕好去處2026【6】奧海城Teddy LuLu復古列車聖誕小鎮

奧海城今年舉行全港首個Teddy LuLu復古列車聖誕小鎮，共有4大打卡位，包括逾13米長Heritage Express巨型復古列車，車廂內還有3米高巨型毛絨Teddy LuLu豬！而小鎮中央亦有7米高Teddy LuLu主題聖誕樹，也可以到禮物玻璃屋進行DIY體驗，可以親手打造獨一無二的Teddy LuLu毛公仔。想留下美好的紀念？大家也可以在時光郵局區寫下明信片，商場亦會安排郵寄。

奧海城今年舉行全港首個Teddy LuLu復古列車聖誕小鎮。（奧海城Facebook截圖）

聖誕好去處2026【7】啟德AIRSIDE Pixar40周年特展

啟德AIRSIDE由11月13日至2027年1月3日舉辦Pixar40周年特展，一眾Pixar經典角色將與大家見面！其中在AIRSIDE中庭將化身成Pixar聖誕奇幻國度，把經典場景還原，包括：《怪獸公司》驚嚇工廠、《反斗奇兵》玩具世界、《沖天救兵》氣球屋。而在地下露天廣場更有6米高的Pixar主題巨型聖誕樹，喜歡Pixar的粉絲記得去打卡啦！

啟德AIRSIDE將舉辦Pixar40周年特展。（AIRSIDE Facebook截圖）

聖誕好去處2026【8】尖沙咀iSQUARE MEWKY奇幻聖誕裁縫店

由11月14日至2027年1月3日期間，尖沙咀iSQUARE亦推出「iSQUARE x TOYZEROPLUS - MEWKY奇幻聖誕裁縫店」聖誕裝飾，並設有3大夢幻打卡區域！當中包括地下正門的MOFFY'S閃亮聖誕魔法裁縫店，而3樓亦有MEWKY & MEOWTY童話車縫試衣間，可以一窺兩個小可愛的幕後縫補製作後台；最後還可以到大堂樓層的MEWKY度身訂製華麗盲盒，讓各位走入其中打卡，化身巨型盲盒主角！

聖誕好去處2026【9】置富Malls暖萌聖誕．眼鏡「熊」出沒注意

置富Malls今年聯同韓國人氣IP TETEUM，於10月31日起至2027年1月1日舉行「暖萌聖誕．眼鏡「熊」出沒注意」。共設有4大場景分別為：馬鞍山廣場的冬日「熊」動全城咖啡屋、置富都會的「置」愛「熊」抱冰屋派對、+WOO嘉湖的「熊」荒極地營火Camp，及置富第一城 的「熊」火暖入屋。

聖誕好去處2026【10】新城市廣場New Town Crystal Palace星願水晶殿

新城市廣場由11月25日至2027年1月3日呈獻New Town Crystal Palace星願水晶殿，以英國19世紀經典建築「水晶宮」為創作靈感 ，與商場天幕建築互相呼應，佈置華麗與璀璨聖誕燈飾交織，營造浪漫瑰麗的節日氛圍。水晶殿下層於指定日子將化身聖誕老人屋，可以跟聖誕老人合照。登上水晶宮殿一樓，更可近距離探索沉浸式Swarovski水晶星海。指定日子更設「燭光音樂會」，由管弦樂團在過萬搖曳燭光下演奏多首金曲。

聖誕好去處2026【11】置地廣場大型鐘樓裝置

由2026 年11月20日至 2027 年1月3日，置地廣場聯乘倫敦頂尖創意工作室CLOSER，造成多層互動裝置，重現中環昔日的節日魅力。大家可盡情探索多個復古互動主題房間 、試玩昔日酒店洗衣滑道為靈感的滑梯，並欣賞宏偉鐘樓的燈光音樂匯演；現場亦設有半空穿梭的復古列車與悠揚聖誕頌歌，洋溢歡樂節奏。另外，此活動的門票與紀念品收益將全數撥捐香港明愛機構。

地廣場聯乘倫敦頂尖創意工作室CLOSER幻化多層互動裝置。（官方圖片）

聖誕好去處2026【12】海港城三層立體火車站大堂、8米高聖誕樹

海運大廈露天廣場化身成為一座璀璨的聖誕火車站大堂！海港城今年設計了火車站大堂，以全長40米、三層立體設計，橫貫整個露天廣場，場面壯觀。裝置以「鑽禧」為創作意念，鑽石設計元素貫穿其中；四葉草圖案則巧妙點綴。現場過30棵聖誕樹散佈於各個角落，入口更有8米高聖誕樹打卡。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略