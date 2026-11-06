蓮塘戲院5間推介｜戲票¥19.9起　IMAX＋梳化床　1類人免費睇戲

深圳電影院｜深圳戲院上映｜在香港睇戲愈來愈貴，過關返深圳睇仲划算！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了5間蓮塘口岸附近的戲院，全部戲院都有高技術的影音設備，無論是聽覺或是視覺都有高階的享受。中影六六鳳凰影城的座椅都是真皮和人體工學設計，包入場人士坐得舒服！而且戲票低至人民幣19.9！想知更多即看下文啦！



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蓮塘戲院【1】德金電影城蓮塘店

德金電影城蓮塘店提供3D電影，需自備或到前台購買一副¥5的3D眼鏡，而戲院目前的3D電影暫時只有哪吒之魔童鬧海！至於1.3米或以下的兒童可免費觀看，不過需家長陪同，一位成人只限帶一位兒童。

地址：羅湖區蓮塘街道聚寶路46號3樓1號舖

營業時間：09:55 - 23:00

票價：¥26.9 - ¥45



蓮塘戲院【2】中影六六鳳凰影城（黃貝岭激光MAX）

位於羅湖黃貝嶺的中影六六鳳凰影城，不但有豪華的影音設備，連座椅都是真皮和人體工學設計，看幾個鐘電影都不會腰痛和頸痛！而且，戲院外每處都是打卡點！在等待進場時，在這裡打卡也是個不錯選擇！

地址：羅湖區京基鳳凰印象商業廣場3樓

交通：黃貝岭站F1出口步行約100米

營業時間：09:40 - 23:45

票價：¥19.9 - ¥39.8



蓮塘戲院【3】傳奇影城（黃貝岭店）

傳奇影城的黃貝岭店位於羅湖深業東嶺9樓，從蓮塘口岸站乘地鐵至黃貝岭站只需一個站，4分鐘左右就能到達黃貝岭站！戲院有近期大熱的「哪吒之魔童鬧海」、西片「還有明天」、動作片「疾速追殺4」等。

地址：羅湖區深業東嶺9樓

交通：黃貝岭站A出口

營業時間：10:00 - 23:30

票價：¥24.8 - ¥42.9



蓮塘戲院【4】寰映影城（深圳羅湖天河城店）

寰映影城位於天河城商場的2樓，戲院注重高端的觀影體驗，及其影廳的豪華配置，主要的特色影廳包括IMAX激光廳，配備IMAX激光放映系統，擁有更廣闊的色域！第二是PRIME廳，即是杜比全景聲激光廳，採用RealD終極銀幕、高幀率技術、科視激光放映系統、杜比全景聲等技術，提供極致的視聽享受！還有親子廳，以卡通牆面、親子座椅、滑梯和海洋球等遊樂設施，打造童話般的觀影空間，讓親子觀影更加舒適！

地址：羅湖區東曉街道太白路3008號天河城2樓

交通：布心站B出口步行約580米

營業時間：10:30 - 00:00

票價：¥23.8 - ¥54.9



蓮塘戲院【5】中影萬友影城（IBC MALL店）

中影萬友影城設有床廳影院，屬於VIP廳，大家可以坐在軟綿綿的梳化床上看電影，非常舒服！還有單人或雙人的梳化床供選擇。不過由於戲院不會提供毛毯，建議女生自備外套或不要穿短裙，以免走光！

地址：羅湖區布心路3008號IBC MALL 4樓中影萬友影城

交通：水貝站A出口

營業時間：09:00 - 00:00

票價：¥19.9 - ¥55



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