一粥麵快餐優惠｜足1磅羊腩煲半價$99/原隻豬手$39/粥麵連熱飲$32

一粥麵優惠｜一粥麵推出快閃優惠！外賣枝竹羊腩煲（1磅） 半價只售，還送一份唐生菜，另外紅燒原隻豬手亦只需$39。此外逢星期二至六，更設有午市／茶市堂食指定粥麵連熱飲$32優惠，輪流供應鮮蝦雲吞麵及鮮鯇魚腩鯪魚球粥，惠顧更額外送$5煲仔飯優惠券，想知優惠詳情，即看下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】外賣枝竹羊腩煲（1磅）$99／紅燒原隻豬手（免斬）$39

一粥麵推出外賣限時半價優惠，即日至11月14日，全線分店（不包括機場分店）下午4至6點，外賣自取枝竹羊腩煲（1磅）半價，只售$99（原價$198），兼送唐生菜一客；此外，紅燒原隻豬手（免斬）亦只需$39（原價$58）。

提提大家，是次優惠不適用於手機點餐／自助點餐機／網上外賣平台。羊腩煲每人限購1份，豬手每人限購2份，數量有限，售完即止！

一粥麵優惠【2】指定粥麵連熱飲$32＋送$5煲仔飯優惠券

一粥麵在11月推出「至抵Deal」優惠，逢星期二至六（上午11點至下午5點），指定粥麵套餐連熱飲一律只需$32，更可額外獲贈$5煲仔飯優惠券！

即日至11月14日：鮮蝦雲吞麵（原價$44起）

11月17至21日：鮮鯇魚腩鯪魚球粥（原價$54起）

11月24至28日：鮮蝦雲吞麵（原價$44起）



提提大家，每人限購1碗，數量有限，售完即止。另外，此優惠不適用於自助點餐機、手機點餐或網上外賣平台，亦不適用於機場及屯門醫院分店。

一粥麵優惠【3】長者早／茶市惠顧即送熱飲

即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

