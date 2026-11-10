酒店免費物品可全拿走？資深經理公開指引　警告擅取1物隨時扣錢

酒店｜免費備品｜大家平時去旅行住酒店退房時，有沒有猶豫過房內哪些備品可以拎走？有酒店資深飯店經理表示，只要屬於一次性用品，例如拖鞋、牙刷、茶包等，其實大家都可以放心帶走，更直言「房客帶走反而比留下更好」。但亦有不少物品例如浴袍就本身屬於酒店固定資產，若擅自拿走，隨時會被酒店事後追收費用！想知還有甚麼可以免費拿走？即看下文！



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酒店免費備品｜有哪些備品可以拿走？

到底房內哪些東西可以放心拿走？根據國際旅遊雜誌《Condé Nast Traveler》早前的報道，英國倫敦泛太平洋酒店（Pan Pacific London）資深酒店經理Anne Golden在受訪時指出，只要屬於「一次性消耗品」，旅客都可以放心帶走。當中包括：

浴室內：牙刷、牙膏、梳子、浴帽、刮鬍刀、針線包、小香皂、迷你瓶裝沐浴露及洗頭

房間內：附設的茶包、咖啡包、糖包及免費迎賓點心或礦泉水



只要屬於「一次性消耗品」，旅客都可以放心帶走。（AI生成圖片）

至於房間提供的即棄紙拖鞋，雖然普遍屬於灰色地帶，但現時大部分中高級酒店皆預設旅客會穿過或帶走，一般不會回收再用。

酒店免費備品｜為甚麼一次性備品可以拿走？

Anne Golden解釋指，基於衛生及安全考量，這類一次性物品一旦放進客房，即使客人完全沒有拆封或使用過，多數酒店在清潔時為了保障下一位房客，都不會再回收提供給下一手。而讓退房旅客順手帶走使用，反而比起直接當垃圾丟棄更環保、更合理。

酒店免費備品｜哪些物品不可以拿？

雖然消耗品可以隨便拿，但千萬別把「可重複使用」的物品也塞進行李箱！歐洲一項針對酒店管理者的調查顯示，全球酒店遭竊最多的物品第一名正是浴袍，其次則是大浴巾和毛巾，當中有高達近8成的酒店表示，曾遇過房客擅自拿走毛巾的情況。

全球酒店遭竊最多的物品第一名正是浴袍。（AI生成圖片）

Anne Golden直言，酒店房務系統其實對房內資產清清楚楚，職員很清楚房間原本有甚麼、退房後少了甚麼。大部分酒店雖不會在退房時當面拆穿客人，但通常會在查房核對後主動聯絡對方，要求寄回物品或直接從預授權信用卡扣款。

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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