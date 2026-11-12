外賣咖啡杯蓋小孔有何用途？以為散熱超錯！專家揭3大隱藏用途

咖啡杯｜清晨通勤時，在咖啡店或便利店購買一杯熱咖啡，已成為無數上班族的日常。對著杯蓋的飲用口品嚐時，是否留意過靠近邊緣或對側、那個極不起眼的小孔？許多人一直以為這個微型氣孔是用來排散熱氣、幫助咖啡降溫。然而，包裝專家與流體力學設計揭示了真相。如果沒有它，飲咖啡時分分鐘會發生噴濺意外！想知道這個小孔有何用？即看下文了解！



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外賣咖啡杯蓋小孔的真正用途：平衡內外氣壓以防噴濺

這個經常被忽略的微型孔洞，在包裝設計上稱為「透氣孔（Vent Hole）」，其核心作用並非讓熱氣散走，而是讓外部空氣進入杯內，以平衡杯身內外的氣壓。

包裝公司DST-Pack執行長Stanislav Krykun曾向美國生活雜誌《讀者文摘》（Reader's Digest）解釋背後的物理原理：當我們舉起咖啡杯傾斜飲用時，液體從飲用口流出，杯內原本被咖啡佔據的空間便會騰空。

此時，杯內必須有等量的空氣即時填補，若外部空氣無法進入，杯內便會因液體流出、體積騰空而形成局部負壓（即內部氣壓低於外界大氣壓）。

外賣咖啡杯蓋小孔。（AI生成）

咖啡杯｜無氣孔後果嚴重：飲用時易「窒流」甚至濺出燙傷

一旦杯內形成負壓，外部的空氣就會強行從唯一的出口，也就是你正對著嘴巴的「飲用口」倒灌入杯內。這會導致以下兩個問題。

咖啡杯無氣孔後果【1】水流斷斷續續（窒流）

空氣與咖啡在同一個細小開口互相爭道，液體無法順暢流出，甚至會發出「咕嚕」聲。

咖啡杯無氣孔後果【2】突然噴濺燙傷

當負壓累積到一定程度，空氣突然衝入杯內打破平衡，咖啡便會猛然湧出或四處飛濺。對於剛沖好的滾燙熱飲而言，這種突如其來的噴濺極易燙傷嘴唇或弄髒衣物。

無氣孔易濺出燙傷。（AI生成）

咖啡杯｜外賣咖啡杯蓋小孔的3大人體工學考慮

外賣咖啡杯蓋3大隱藏設計巧思【1】分道揚鑣、互不搶道

將通氣孔與飲用口分開配置，當杯身傾斜時，咖啡會朝下方的飲用口流去，而位於對側較高位置的通氣孔則不會被液體淹沒。如此一來，「液體流出」與「空氣進入」各自擁有專屬通道，互不干擾。

外賣咖啡杯蓋3大隱藏設計巧思【2】防漏下凹淺槽

許多現代杯蓋在氣孔周圍設計了微小的下凹溝槽。當民眾手持咖啡步行或遭遇交通工具煞車晃動時，濺灑到杯蓋表面的咖啡液體會順著溝槽被引導回小孔並流回杯內，避免咖啡順著杯身滑落而弄髒雙手。

外賣咖啡杯蓋3大隱藏設計巧思【3】輔助減壓減少凝結水

氣孔能夠適度排出杯內積聚的高溫水蒸氣，防止過度膨脹熱氣導致杯蓋變形鬆脫或在內側冷凝成大水珠，同時微量排氣能調節第一口飲用時的熱氣衝擊感。

外賣咖啡杯蓋小孔隱藏設計巧思。（AI生成）

外賣熱咖啡杯緣滲漏如何解決？

除了氣壓平衡之外，外賣咖啡杯蓋的細節更延伸至整體的結構防漏技巧。據美食網站 Delicious 披露的咖啡包裝安全研究，許多人在外賣熱咖啡時經常遭遇杯緣滲漏的困擾，這往往是因為杯蓋的出水孔恰好蓋在「紙杯側邊接縫處（Cup Seam）」。

由於接縫位置存在微小的高低厚度差，無法與塑膠杯蓋形成完全密封的緊扣面；咖啡師建議，蓋上杯蓋時應刻意將飲用孔避開紙杯接縫、朝向平整處，配合杯頂的導流槽與微型通氣孔，才能在快步通勤時達到最極致的防濺防漏保護。

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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