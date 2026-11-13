床單枕頭套勤力洗原來未夠　專家揭床上1位藏葡萄球菌　附3招殺菌

睡房衛生｜每星期勤力換洗床單、被套和枕頭套，以為睡房衛生已經做到足、萬無一失？有專家指出，其實睡床上還有一個極容易被忽略的「隱藏衛生黑點」，長期累積下來不但藏污納垢，更可能滋生致病細菌；若抵抗力較弱或皮膚有傷口，隨時引發蜂窩性組織炎等嚴重皮膚感染！想知道這個隱藏衛生黑點是什麼，以及如何正確清潔與消毒床頭板，即看下文！



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睡房衛生｜專家警告：常洗床單未必夠 「這位置」成細菌溫床

根據外國生活雜誌《Real Simple》報道，清潔專家Sarah McAllister指出，雖然多數人都養成定期清洗床上織品的習慣，卻經常忽略了緊貼著床舖的「床頭板」。

在我們每天長達7至8小時的睡眠過程中，頭皮與臉部皮膚分泌的油脂、汗水，以及脫落的皮屑，都會在不知不覺間緊密接觸並殘留在床頭板上。

在香港及華南地區長期處於溫濕度偏高的亞熱帶氣候下，相對濕度經常超過70%，這些有機物質正為細菌與真菌滋生提供極佳溫床。

床頭板極易隱藏細菌。（AI生成）

睡房衛生｜驗出金黃色葡萄球菌！恐致嚴重皮膚感染

微生物學家Amy-May Pointer與床墊評測機構Mattress Clarity進行的一項聯合研究發現，許多家庭或酒店的床頭板上，其實都藏有大量的真菌、黴菌，以及龐大的細菌菌落。

研究團隊更在其中驗出了危機四伏的「金黃色葡萄球菌」。這種病菌具致病性，一旦透過皮膚微小傷口入侵，可能引發毛囊炎、嚴重皮膚感染，甚至深層軟組織感染（如蜂窩組織炎）。

由於床頭板在日常吸塵和拖地時往往是清潔死角，無論是木質、皮革還是布藝款式，都必須採取針對性的清潔對策。

床頭板在日常吸塵和拖地時往往是清潔死角。（AI生成）

睡房衛生｜不同材質床頭板的正確清潔與消毒法

想徹底根絕床頭板上的病菌，專家建議根據不同材質採用對應的清潔方法。

不同材質床頭板消毒清潔法【1】布質/織物床頭板

睡房衛生步驟【1】徹底除塵

使用吸塵機並換上柔軟的「馬毛刷」配件，仔細吸走表面及縫隙中積聚的灰塵、皮屑與塵蟎。

睡房衛生步驟【2】局部去污

若發現織物表面有汗漬或泛黃，應先使用溫和的專用去污劑進行局部處理。

睡房衛生步驟【3】均勻清洗與消毒

使用適當的布質清潔劑均勻擦拭（避免水分過多滲入內部海綿），隨後可配合家用蒸氣清潔機或均勻噴上衣物消毒噴霧，徹底殺滅深層纖維中的真菌和細菌。

清潔床頭板切忌「一刀切」

在清潔不同材質的床頭板時，切忌「一刀切」使用高濃度酒精。針對皮革與人造仿皮床頭板，醫用70%至75%酒精極易溶解皮質表面的保護塗層，引致皮革硬化、龜裂或褪色脫皮；專家建議使用稀釋的中性洗潔精或抗菌濕巾擦拭，並在陰涼通風處自然風乾。

而針對最易吸附人體皮屑與汗漬的布藝床頭板，除定期以HEPA高效濾網吸塵機配合細軟毛刷深層吸塵外，亦可定期使用溫度達100°C以上的手提蒸氣機，藉由高溫物理穿透力深層殺滅塵蟎與真菌孢子，既能徹底殺菌除臭，亦無化學殘留致敏風險。

布質/織物床頭板清潔方法。（AI生成）

床頭板消毒清潔法【2】木質及皮革床頭板

床頭板消毒清潔步驟【1】日常擦拭

定期用微濕的柔軟抹布或專用皮革/木器清潔劑輕柔擦拭，帶走油脂與灰塵。

床頭板消毒清潔步驟【2】定期消毒

使用溫和的殺菌噴霧（注意成分是否會損壞皮革或木面油漆），擦拭後保持室內通風晾乾，防止濕氣悶出霉斑。

木質及皮革床頭板清潔步驟。（AI生成）

張程程（Cheung Ching Ching）

《香港01》好食玩飛頻道編輯，熱愛探索美食、休閒玩樂及旅遊資訊，專注於為讀者挖掘最新、最齊全的本地及跨境食買玩攻略。文章涵蓋廣深港周邊遊、跨境交通優惠、特色餐廳推介及節日好去處等實用資訊。



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