超級月亮｜海狸月｜想看超級月亮的大家留意了！在下周二（24日）晚上10時54分將出現統稱「海狸月」的超級月亮，屆時月亮將於日落前後從東北偏東方升起，子夜橫越南方高空，翌日清晨於西北偏西方落下。《香港01》「好食玩飛」記者已整理好香港17大賞月地方，當中包括西九文化區、金鐘添馬公園、中山公園等等。想知還有哪些適合賞月的地方？即看下文！



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超級月亮｜滿月何時出現？

根據天文與觀星指南平台Star Walk網頁提到，海狸滿月將於11月24日14:53 UTC達到準確的滿月時刻。滿月是一個天文瞬間，此時從地球看，月亮位於太陽的相反方向。這個瞬間在全球是同步的，但當地日期和鐘錶時間取決於所在時區。

海狸滿月將於11月24日出現。（資料圖片/梁鵬威攝）

而天文台的月相的日期及時間資料顯示，滿月將於11月24日的晚上10時54分出現，但大家不用恰好在那一刻觀賞超級月亮，因為在11月23日至25日期間，月亮看起來都會幾乎完全被照亮，因此這幾天任何晴朗的傍晚都適合欣賞海狸超級月亮。

超級月亮｜甚麼是超級月亮？

根據BBC Sky at night magazine網頁提到，「超級月亮」一詞用來描述月亮既是滿月，又位於或接近其軌道上距離地球最近的點的情況。此外，一年中的每個月的滿月在幾個世紀以來都獲得了許多非正式的別名，每個別名都描述了該月發生的重大文化或自然事件。

「超級月亮」，其實就是指「近地點滿月」。（FB@香港天文台 HKO）

超級月亮｜為甚麼叫海狸月？

海狸月是北美洲最常用於11月滿月的傳統名稱，海狸有「自然界水壩工程師」之稱，主要分布在美洲北部，而海狸月亦反映了北半球深秋的季節變化。而常見的解釋有2種，分別是認為它與海狸準備過冬有關：海狸會加固巢屋並儲存食物。另一種則將它與歷史上設置海狸捕獸夾的季節聯繫起來，那時河流和濕地尚未結凍。這兩種解釋都體現了季節性野生動物活動與使用這些月名的社群生活曆法之間的密切關係。

超級月亮｜海狸月有多大？

Star Walk的網站亦提到，今年的海狸月是一次超級月亮。而超級月亮指發生在近地點附近的滿月，近地點是月球橢圓軌道上距離地球最近的位置。隨著地月距離變化，每次滿月的視大小和亮度也會有所不同。

11月滿月時，月球距離地球約360,768公里。與位於平均地月距離384,400公里處的滿月相比，它的視直徑約大6.5%，亮度約高13.5%。作為對比，2026年5月31日的迷你月亮距離地球約406,135公里，視直徑更小。

11月24日滿月時，月球的視直徑將比平均滿月大約6.5%。（Star Walk網頁截圖）

超級月亮｜在哪個方向出現？

BBC Sky at night magazine網頁亦提到，超級月亮將於11月24日落前從東北方升起，然後在日出前從西南落下。由於到了11月，夜晚會越來越早到來，所以當月亮升到地平線以上時，天色已經黑了。

超級月亮｜香港在哪裡可以觀賞？

九龍區

超級月亮觀賞地點推介【1】西九海濱長廊

提到賞月勝地，西九海濱長廊絕對是理想選擇！這裏坐擁維港西岸的遼闊海景，沿著長廊散步微風輕拂，旁邊則是寬廣的大草坪，不僅是寵物友善的休憩空間，亦非常適合鋪開野餐墊、一邊野餐一邊欣賞超級月亮！

西九海濱長廊

地址：尖沙咀西九文化區

交通：港鐵九龍站E4或E5出口，步行約10分鐘；港鐵九龍站乘搭專線小巴26D至西九文化區



超級月亮觀賞地點推介【2】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園向來都是熱門節慶地點，設有觀景長廊，沿著長廊有一片長形草地，旁邊也有兒童遊樂區，大人可以野餐閒聊，小朋友可以任意追逐嬉戲，同時飽覽港島東、維港、鯉魚門的景色！

觀塘海濱花園

地址：觀塘海濱道80號

交通：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘



超級月亮觀賞地點推介【3】梳士巴利花園

尖沙咀海旁的梳士巴利花園，位處鬧市之中，交通方便。梳士巴利花園內有大型草坪、藝術裝置、海濱階梯、噴泉等，相約朋友在草地上一邊野餐，飽覽維港景色。

（資料圖片/鄭子峰攝）

梳士巴利花園

地址：尖沙咀梳士巴利道

交通：港鐵尖沙咀站E出口；港鐵尖東站J1及J2出口



超級月亮觀賞地點推介【4】南昌公園

南昌公園鄰近港鐵南昌站，交通便利，園內設有多片廣闊草坪及栽種黃花風鈴木等植物，提供適合野餐與休憩的開放空間！

南昌公園（資料圖片）

地址：深水埗深旺道20號

交通：港鐵南昌站D1出口步行約4分鐘



超級月亮觀賞地點推介【5】啟德跑道公園

啟德跑道公園兩面環海，而且擁有1.5公頃的大草地在微風中格外舒適。這裡視野開闊，可遠眺維港與鯉魚門夜色，月光映海更添氣氛。相比其他熱門賞月地點，公園人流較少，不擁擠更自在，而且屬寵物公園，可攜帶毛孩同行，一起在草地上跑跳放電。

超級月亮觀賞地點推介【6】樂富配水庫公園

樂富後山的配水庫公園低調清靜，大家可以坐在草地野餐賞月，同時把獅子山夜色收入眼底，氛圍滿分。帶小朋友同行也不怕不便，公園步行約5分鐘就有公廁，附近更有樂富廣場與樂富街市熟食檔，買飲品與小食都方便，輕鬆備齊野餐補給。

樂富配水庫公園較為冷門。

地址：九龍樂富富安街

交通：樂富港鐵站A出口，步行約20分鐘



超級月亮觀賞地點推介【7】佐敦谷公園

佐敦谷公園佔地面積6.3公頃，不但交通方便，更擁有兩大幅中央草坪，非常適合一家人野餐！此外，公園內亦設有分齡的兒童遊樂場、國際級遙控模型賽車場、長者健體設施等，任何年齡層都適合到訪！

佐敦谷公園（官方圖片）

地址：茶寮坳新清水灣道71號

交通：港鐵彩虹站轉乘小巴54S/巴士29M，或港鐵九龍灣站轉乘小巴48前往



港島區

超級月亮觀賞地點推介【8】金鐘添馬公園

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放，由政總一直延伸至海傍，能將維港月色與璀璨燈光盡收眼底，適合與摯愛鋪開野餐墊，有時間亦可以到附近的中環海濱長廊散步。

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放。

金鐘添馬公園

地址：香港金鐘夏慤道

交通：港鐵金鐘站A出口，步行約10分鐘



超級月亮觀賞地點推介【9】中山紀念公園

中山紀念公園不僅是歷史文化地標，更是中西區難得的臨海野餐勝地！園內以孫中山先生銅像為核心的環形草坪，可同時容納百人共聚，特別適合與親友在維港海風與月色環繞下一邊野餐一邊欣賞超級月亮。

中山紀念公園（資料圖片）

中山紀念公園

地址：香港島西營盤東邊街北

交通：港鐵至西營盤站A2出口，步行約10分鐘



超級月亮觀賞地點推介【10】山頂公園

太平山山頂公園前身為港督避暑別墅，園內保留文藝復興風格的守衛室、象牙白古典石階及維多利亞式涼亭，充滿歐陸古典氛圍。公園擁有多片樹蔭環繞的草坪區，從山頂纜車站步行5分鐘即可抵達兒童遊樂場與初階草坪，再行25分鐘可達中央涼亭周邊的幽靜草坪野餐區，該處更可俯瞰港島全景與維港夜色。

山頂公園

山頂公園

地址：香港香港島太平山柯士甸山道

交通：從山頂凌霄閣經柯士甸山路前往



超級月亮觀賞地點推介【11】數碼港海濱公園

南區數碼港海濱公園交通雖然不算方便，但是反而有種遠離市區的舒適閒逸。公園內擁有長條型大草地，面前有鋼綫灣的無敵大海景，感覺舒適又寫意，非常適合野餐，周末帶小朋友或寵物一起玩樂。鄰近數碼港商場，想買食物或者在陽光底下曬得太久想休息，都非常方便。

數碼港海濱公園

地址：鋼綫灣數碼港道100號

交通：港鐵中環站乘搭城巴30X至貝沙灣，步行約3分鐘



新界區

超級月亮觀賞地點推介【12】香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，交通方便，公園內有大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放，仰望夜空，便能看見皎潔的月色。場內同時設有遊樂場、緩步徑、戶外攀石牆、滑板場等，是將軍澳及附近地區居民野餐的最佳地點！

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香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通：港鐵坑口站B出口步行約9分鐘；將軍澳站A1出口步行約13分鐘



超級月亮觀賞地點推介【13】大埔海濱公園

大埔海濱公園作為全港面積最大的公園，擁有多片廣闊草坪及完善的休閒設施。大家可在草地上欣賞超級月亮，同時享受放風箏、騎單車等活動，或參觀主題花園與昆蟲屋。

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

交通：港鐵大埔墟站乘搭K17號港鐵接駁巴士或巴士71K線



超級月亮觀賞地點推介【14】青衣公園

青衣公園就近港鐵青衣站，交通方便。公園以其歐陸式園林設計及秋季湖畔落羽松變色形成的「港版加拿大湖景」而聞名。園內設有紅瓦屋頂觀景台、廣闊草坪、人工湖及大型瀑布等設施，提供適合野餐的環境。

青衣公園

地址：青衣青敬路60號

交通：港鐵青衣站C出口，步行約2分鐘



超級月亮觀賞地點推介【15】屯赤隧道浩和街

屯赤隧道在2020年12月正式通車後，附近的浩和街也成為近年其中一個打卡好去處，不但有一大片草地，還有超長沿海堤壩，可以飽覽270度海天一色靚景，沿路種有一列棕櫚樹，不時有飛機在上空經過，更有「港版邁亞密」之稱，充滿異國風情！

屯赤隧道浩和街交通不便，大多數人都是駕車前往。（「青山散步」Facebook圖片）

屯赤隧道浩和街

地址：屯門浩和街

交通：屯門港鐵站乘搭K52 巴士於「望后石站」下車，車程約25分鐘。然後步行約25分鐘到達浩和街



超級月亮觀賞地點推介【16】清水灣大坳門

位於清水灣郊野公園內的大坳門有片大草地，擁有開闊的視野、遠離城市光害的環境，是非常熱門的觀星地點！如果想欣賞到更清晰的超級月亮，不妨到大坳門的草地上野餐兼賞月！

清水灣大坳門（漁護署）

清水灣大坳門

地址：西貢區清水灣大坳門路（鄰近清水灣郊野公園及大坑墩）

交通：將軍澳站轉乘103M小巴，在清水灣郊野公園站下車



離島區

超級月亮觀賞地點推介【17】愉景灣大白灣沙灘

想避開人群賞月，位於離島的愉景灣也是不錯的選擇，在愉景灣大白灣沙灘野餐，除了可以欣賞一望無際的海景，更可以一邊聽著海浪聲一邊賞月，更是浪漫！

愉景灣大白灣沙灘（資料圖片）

愉景灣大白灣沙灘

地址：愉景灣沙灘

交通：中環3號碼頭搭乘渡輪至愉景灣碼頭，步行約5分鐘



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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