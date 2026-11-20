明日的天氣｜天文台｜天文台指，一股強烈東北季候風及一道雲雨帶正影響廣東沿岸。本港今日（20日）截至上午9時30分，天文台錄得最低氣溫14.6度，是入秋以來的最低紀錄，預料明日（21日）漸轉天晴，但早上仍然相當清涼，市區最低氣溫為15度，新界分區僅13度。



氣溫急降，大家在街上時如果感到寒冷，是否都會搓揉手腳讓身體回暖嗎？有心臟科醫生指出，這做法在低體溫時反而會造成熱散失更嚴重，而過度、劇烈或顛簸的動作可能會引發心臟驟停；而且一回家就立即沖熱水澡更容易讓血管瞬間擴張，心跳加快！想知還有甚麼保暖禁忌？即看下文！



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明日的天氣｜天文台料下周二氣溫再降

天文台指，受強烈東北季候風及一道雲雨帶影響，今明兩日廣東沿岸相當清涼，內陸地區早晚寒冷。隨著覆蓋廣東的雲帶在星期六轉薄，該區日夜溫差較大，早上仍然相當清涼。根據九天天氣預報，本港明日氣溫介乎15度至22度；分區氣溫預報顯示，明日清晨6時，打鼓嶺低見13度。

天文台料，一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區雲量增多，氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在下星期二（24日）抵達華南沿岸，下周中期該區將再度轉涼及有幾陣雨。

天文台料，星期六市區最低氣溫15度。（天文台官網）

星期六分區料低見13度。（天文台官網）

天氣寒冷，大家除了用暖包保暖外，還會用甚麼方法讓身體回暖？原來一些大家習以為常的保暖動作，隨時令身體狀況變得更差！即看有甚麼保暖禁忌：

保暖禁忌【1】手腳冰冷切勿劇烈搓揉！恐誘發致命心律不整

不少人在感到寒冷時，都會搓揉手腳讓身體回暖，但原來這做法在低溫時是千萬不能做！美國妙佑醫療國際Mayo Clinic曾提到，若出現低溫症的時候，切勿試圖溫暖四肢，因為加熱或按摩四肢會給心臟和肺部帶來壓力。

面對突如其來的低溫，臨床醫學對「低溫症」的處置有極其嚴謹的規範。根據美國妙佑醫療國際發布的低溫急救指南，當人體核心體溫降至35度以下時，外周血管會自然劇烈收縮以保護心臟與大腦等核心器官。

此時若強行劇烈搓揉手腳或泡浸滾水，會促使已冷卻且積聚乳酸與代謝廢物的周邊血液瞬間回流至心臟，引發醫學上極度危險的「復溫後低血壓（Afterdrop現象）」甚至致命的心室顫動。因此，正確的應對是先隔絕外界冷空氣，以毛毯包覆軀幹部位逐步緩慢回溫，而非直接對冰冷的手腳施加摩擦或外熱。

紐西蘭登山會也曾發表文章指，如果血液長時間滯留在四肢，那麼四肢的血液會變得冰冷且毒素含量高。如果四肢加熱，會導致血管擴張，使這些相對較冷且不新鮮的血液迅速回流到心臟，從而降低核心體溫，而不是像通常那樣升高核心體溫，危及心臟健康。

若出現低溫症的時候，切勿試圖溫暖四肢。（AI生成圖片）

台北榮民總醫院急診醫學部主治醫師高偉峰亦指出，民眾平日常用的按摩搓揉暖和手腳的方式在低體溫時並不適用，因為人在失溫時要加強保暖，一方面要防止熱繼續散失，但這做法在低溫的時候，反而會造成熱散失更嚴重。

保暖禁忌【2】醫生：喝熱飲其實在慢性凍害

而台灣重症科醫生黃軒早前在Facebook上發文提到，明明大家在保暖，但急診室的心肌梗塞、腦中風、跌倒骨折、誘發氣喘、加重心衰竭患者卻在冷到爆的日子狂飆，更指出有5大行為以為在保暖，其實是在「慢性凍害」自己！

其中，他提到在冬天喝熱飲是「口腔溫暖、身體持續低溫」。他表示，很多人冬天靠熱奶茶、熱湯、熱咖啡續命，覺得身體瞬間暖起來。但醫學研究證實，熱飲只能短暫刺激口腔溫度，核心體溫回升有限，反而讓你誤以為「夠暖了」而少穿衣，結果手腳冷到發白、血管收縮更兇、壓力荷爾蒙更高，一項歐盟跨國研究指出，這是誘發冬季心肌梗塞的重要因素！

在冬天喝熱飲只能短暫刺激口腔溫度。（AI生成圖片）

保暖禁忌【3】穿太緊、無保暖功能的外套

雖然穿著漂亮的外套很時尚，但這不一定保暖。醫生提到，很多年輕人冬天穿貼身、時尚、材質完全不保溫的外套，但入面只穿著一件薄衣服。他提醒，低溫加血流受限等於外周血管更容易痙攣。有研究顯示，寒冷暴露會讓收縮壓上升20至30mmHg，高血壓族群，就是心肌梗塞的完美陷阱。

保暖禁忌【4】一到家立即沖熱水澡 心血管病風險增

不少人在外面冷了一天，一到家就想立刻沖個超熱的熱水澡，但醫生警告這是冬天最危險又最常見的習慣！他解釋指，熱水會讓血管瞬間擴張，尤其你剛剛在外面已經「冷到血管緊縮」，突然的溫差會造成：血壓急速下降、心跳加快、洗澡中暈倒、老人更容易心臟負荷失敗，而冬天浴室猝死的高峰，就是這個原因。有日本研究更指出，冬季洗澡造成的心血管死亡率是夏季的10倍。

保暖禁忌【5】沒有護頭、頸、腳

很多人在冬天外出時，只穿厚外套，但不護頭、不護頸、不護腳，這3個部位正是人體最容易散熱的3個部位，如果這3個地方沒保暖，你穿再厚也像在北極穿洞洞衣。

如果只穿厚外套，而頭部、頸部、腳部沒保暖，只會感到更寒冷。（AI生成圖片）

保暖禁忌【6】暖氣開到最大

如果想在家中感到溫暖，很多人都會選擇開暖氣，但將暖氣開到最大隨時是「烤乾你的呼吸道」！在太乾、太熱的室內環境會造成呼吸道黏膜乾裂、咳嗽變嚴重、氣喘急性發作、夜間血壓上升、睡眠品質下降。而耶魯大學岩崎明子教授團隊一項研究發現，乾燥空氣會增加呼吸道感染風險。因此暖氣開太強就等於自己做一個病毒最愛的「乾燥孵化箱」。

如果將暖氣開到最大隨時在「烤乾你的呼吸道」。（AI生成圖片）

保暖禁忌｜正確的保暖方法是甚麼？

黃軒醫生也提出了6項正確的保暖方法，大家在寒天的時候也可以跟著做：

【1】帽子＋圍巾＋手套（比穿厚外套更有效）

【2】洗澡前先把浴室暖起來

【3】走出室外前30秒做「暖身跳動」

【4】穿洋蔥式分層，不要靠喝熱的硬撐

【5】室內濕度40至60%

【6】有心血管疾病者，冷天不要快步衝出門

本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



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