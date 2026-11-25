酒店自助餐優惠｜$169起就歎到人氣酒店自助餐！香港萬怡酒店MoMo Café推出11月最後召集2+1優惠，折後人均低至$169即可品嘗「金風送爽·醇味之秋」主題自助餐，晚市更可任食即開生蠔、雪場蟹腳、澳洲草飼肉眼牛扒及12款Mövenpick雪糕！由12月1日起，餐廳更會換上《璀璨冬夜·歡慶聚會》聖誕及冬至雙主題，限定時段更推出原隻香烤火雞、三文魚威靈頓及清蒸沙巴龍躉等節慶美食，12月優惠低至6折，即看詳情！



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香港萬怡酒店自助餐優惠｜人均低至$169！11月2+1最後召集／12月低至6折

香港萬怡酒店MoMo Café推出雙重自助餐優惠！即日至11月30日，自助午餐及晚餐推出最後召集「2+1優惠」（2位成人加1位小童或長者），折後人均低至$169，名額有限，售完即止。

另外，12月《聖誕．冬至歡聚盛宴》自助餐亦同步推出低至6折優惠，無論想把握最後機會歎秋日美食，抑或提早預訂冬至及聖誕聚餐都一樣抵食！

香港萬怡酒店MoMo Café自助餐優惠

11月優惠適用日期：即日至2026年11月30日

12月優惠適用日期：2026年12月1日至12月31日

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香港萬怡酒店自助餐優惠｜人均低至$169！11月2+1最後召集／12月低至6折（官方圖片）

香港萬怡酒店自助餐優惠｜11月秋日主題最後召集 必食即開生蠔＋澳洲草飼肉眼牛扒

把握最後機會！香港萬怡酒店MoMo Café由即日至11月30日呈獻《金風送爽·醇味之秋》主題自助餐，除了可無限任食鮮甜冰鎮海鮮（雪場蟹腳、鮮蜆、黃金螺等）、新鮮即開生蠔及各式刺身外，大廚更以多款矜貴時令食材入饌。

首推金黃香脆的鮮味蟹粉鍋巴，酥脆鍋巴吸滿蟹粉汁，入口香脆惹味，啖啖都是鮮甜蟹香；喜歡吃蠔的朋友，則不能錯過肥美鮮甜的蜜汁燒蠔及絲滑暖胃的奶油蠔湯；食肉獸亦不能錯過烤肉專區的澳洲草飼肉眼牛扒及燒羊腿，牛肉烤至外焦內嫩、肉汁豐富！

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中式熱葷同樣落足心機，大推以陳年花雕蒸煮的花雕杞子石斑柳，魚肉滑嫩彈牙，同時滲出淡淡醇厚酒香與杞子清甜；天氣轉涼必食藥膳羊腩煲，羊腩以秘製藥膳慢火炆至軟腍入味，驅寒又滋補；西式推介則有外酥內嫩的香橙鴨胸與牛肝羊肚菌燉飯，燉飯將雙重菌菇的濃郁香氣鎖進每粒米飯之中，口感綿密煙韌，菌香撲鼻。

食完豐富主菜，晚市時段更可無限暢飲冰凍生啤，兼任食多達12款Mövenpick雪糕，輕鬆回本！

香港萬怡酒店自助餐優惠｜11月秋日主題最後召集 必食蟹粉鍋巴＋藥膳羊腩煲（官方圖片）

香港萬怡酒店｜11月自助午餐

優惠價（2大1小童）：$508起｜人均$169.3起（原價$834起）

優惠價（2大1長者）：$535起｜人均$178.3起（原價$878起）

香港萬怡酒店｜11月自助晚餐

優惠價（2大1小童）：$808起｜人均$269.3起（原價$1,676起）

優惠價（2大1長者）：$992起｜人均$330.7起（原價$1,819起）

優惠期：即日至2026年11月30日

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香港萬怡酒店自助餐優惠｜12月聖誕低至6折 歎三文魚威靈頓＋清蒸沙巴龍躉＋午市送生蠔

香港萬怡酒店MoMo Café由12月1日起換上《璀璨冬夜·歡慶聚會》主題，一次過融合聖誕與冬至兩大節慶元素，優惠更低至6折！

晚市除了無限任食新鮮即開生蠔、冰鎮海鮮及澳洲草飼肉眼牛扒外，更推出多款節日限定美食，當中首推三文魚威靈頓，金黃鬆化的牛油酥皮緊緊包裹嫩滑三文魚，切開時魚香與酥香交融，外酥內嫩；同場亦有鮮味濃郁的法式龍蝦湯、原隻香烤火雞、威士忌炒海鮮及蟹肉忌廉貓耳朵意粉，加上聖誕樹頭蛋糕、12款Mövenpick雪糕及無限暢飲冰凍生啤，節日氣氛滿分！

到了冬至及聖誕正日，餐廳更設有限定驚喜：12月21至22日供應冬至特別餐單，加推清蒸沙巴龍躉、紅燒乳鴿、臘味糯米飯、雪場蟹腳及團圓紅豆沙湯圓，一家人做冬最啱食；而12月24至26日及31日聖誕及除夕場次則有龍蝦汁燴海鮮，午市每位成人更額外奉送即開生蠔兩隻！

香港萬怡酒店｜12月海鮮自助晚餐

優惠價：成人$419起（原價$658起）｜小童$293起｜長者$391起

香港萬怡酒店｜12月自助午餐

優惠價：成人$238起（原價$328起）｜小童$174起｜長者$206起

優惠期：2026年12月1日至12月31日

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香港萬怡酒店（Courtyard by Marriott Hong Kong，西環）MoMo Café採用溫和色調與簡約時尚裝潢，整體氣氛雅致及寧靜，座位間距合理，十分適合聚會。餐廳位於港島西區，鄰近港鐵香港大學站及西營盤站。

香港萬怡酒店MoMo Café

地址：香港西營盤干諾道西167號



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