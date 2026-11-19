香港好去處｜EGA｜燭光音樂會｜還有什麼體驗比起在百年古蹟中欣賞燭光音樂會更加浪漫？由EGA主辦、享負盛名的燭光音樂會再度回歸，更一口氣推出4大主題，除了在百年古蹟中演繹迪士尼、宮崎駿、張國榮及廣東歌，12月更於美利酒店舉辦期間限定的聖誕燭光晚宴。無論你是追求夢幻的電影主題曲，還是想與另一半歎住節日盛宴聽聖誕名曲，都能滿足！現時音樂會更有2人同行低至9折優惠，詳情即看內文！



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EGA燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

EGA燭光音樂會｜萬千燭光ｘ動人弦樂ｘ百年古蹟 讓浪漫凝結時間

EGA燭光音樂會其中3大主題將於被列為香港法定古蹟、擁有逾160年歷史的香港大學「大學堂」（University Hall）舉行，另一聖誕晚宴主題則移師中環美利酒店，前身為香港政府主要辦公大樓，由著名建築事務所Foster+Partners操刀活化改造，糅合歷史底蘊與當代奢華氣派。當萬千燭光徐徐亮起、細膩動人的弦樂於這些充滿歷史質感的建築中迴盪，彷彿時間也會被瞬間凝結，氣氛浪漫至極。

EGA燭光音樂會｜殿堂級本地樂團獻奏

另一大加分位，是次音樂會將分別由本地團隊Ensemble Apeiron及羅曼四重奏（Romer String Quartet）獻奏，他們均有豐富的大型演出經驗——Ensemble Apeiron曾踏足悉尼歌劇院、波士頓美術館、莫斯科音樂學院大廳等世界級舞台；羅曼四重奏則曾於美國紐約卡內基音樂廳、日本東京凸版音樂廳（Toppan Hall）等世界舞台表演，音樂造詣絕對毋庸置疑！

EGA燭光音樂會｜4大必看主題

EGA燭光音樂會【1】美利酒店聖誕燭光晚宴——米芝蓮星級3.5小時節日盛宴／歎鵝肝黑松露

尚未想好聖誕去哪裡慶祝，不妨考慮EGA特別於12月推出的期間限定的「聖誕燭光音樂晚宴」！活動於榮獲米芝蓮星鑰「一星鑰」殊榮的香港美利酒店（The Murray）舉行。大家將在標誌性的半露天拱廊下，一邊沉浸於《胡桃夾子》及多首經典聖誕流行曲的弦樂聲中，一邊慢慢歎足3.5小時的節日盛宴。

標準菜單主打法式烤雞肉捲，內層加入甘香豐腴的鵝肝與松露慕斯，鮮香交織；配上前菜的煙燻三文魚及主廚驚喜甜點，大家將在音樂會與美食的襯托下，度過一個充滿儀式感的聖誕晚宴！

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歌單參考（Part1）：Ribers No 8., The Nutcracker: Overture, March (from The Nutcracker), Dance of the Sugar Plum Fairy, Trepak (Russian Dance), Dance of the Reed Flutes, Waltz of the Flowers, Sekstur fra Vendsyssel (The Peat Dance)



歌單參考（Part2）：We Wish You A Merry Christmas, Joy to the World, It's Beginning To Look A Lot Like Christmas, Mistletoe, Santa Baby, Silent Night, Last Christmas, Have Yourself A Merry Little Christmas, All I Want For Christmas Is You



日期：2026年12月18日、25日（星期五）（2026年12月3日停止售票）

時間：18:00-21:30

地點：美利酒店 The Arches（地址：中環紅棉路22號 香港美利酒店1樓）

演出者：Ensemble Apeiron

＊著裝要求（Dress Code）：高雅晚裝（Evening Elegance）。鼓勵穿著華麗禮服、裙裝或正裝西服出席。



EGA燭光音樂會【2】迪士尼奇幻燭光音樂會——多首電影名曲重現／彷如經歷一連串電影名場面

以另類方式體驗迪士尼的童話世界！迪士尼奇幻燭光音樂會開首將以木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》拉開序幕，讓「星星」呼應場內燭光，然後以獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》等迪士尼名曲，讓情感層層遞進，編織一連串溫暖純真的迪士尼童話故事。聽一次音樂會，彷如重新經歷一遍電影的名場面，無論是大人還是小朋友都能享受不一樣的音樂感官體驗！

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歌單參考：木偶奇遇記《When You Wish Upon a Star》、獅子王《Can You Feel the Love Tonight》、魔髮奇緣《I See the Light》、灰姑娘《A Dream is a Wish Your Heart Makes》、睡公主《Sleeping Beauty Waltz》、花木蘭《Reflection》、風中奇緣《Colors of the Wind》、魔雪奇緣《Let it Go》、小魚仙《Part of Your World》、美女與野獸《Beauty and the Beast》、白雪公主《Someday My Prince will Come》、玩轉極樂園《Remember Me》、阿拉丁《A Whole New World》



迪士尼奇幻燭光音樂會

日期：2026年11月29日（星期日）

時間：18:00

地點：香港大學「大學堂」（University Hall）（地址：香港薄扶林薄扶林道144號）

演出者：Ensemble Apeiron



EGA燭光音樂會【3】宮崎駿燭光音樂會——再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的魅力

可再次感受日本殿堂級作曲家久石讓的音樂魅力！多位專業的音樂家，將會在宮崎駿燭光音樂會，以細膩的琴弦演繹《龍貓》、《天空之城》等經典旋律，讓大家在同一個夜晚，沉浸於吉卜力的童真與奇幻世界之中，重新感受《千與千尋》中那份面對未知的勇氣；《魔女宅急便》裡追逐自由的豁達；以及《幽靈公主》的史詩感。這些經典作品都會由細膩動人的弦樂重新演繹，絕對值回票價！

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歌單參考：風之谷《Kushana No Sinryaku》、幽靈公主《The Journey to the West》、魔女宅急便《A Town With an Ocean View》、魔女宅急便《Departure》、龍貓《Stroll》、龍貓《Tonari No Totoro》、千與千尋《One Summer's Day》、千與千尋《Always With Me》、千與千尋《Waltz of Chihiro》、哈爾移動城堡《The Merry go round of life》、天空之城《Carrying You》



宮崎駿燭光音樂會

日期：2026年11月28至29日（星期六至日）

時間：18:00／20:00

地點：香港大學「大學堂」（University Hall）（地址：香港薄扶林薄扶林道144號）

演出者：Ensemble Apeiron



EGA燭光音樂會【4】《風繼續吹》張國榮七十歲誕辰紀念夜——弦樂重塑哥哥經典／微光中的不朽傳奇

「誰能代替你地位？」哥哥張國榮溫潤醇厚的嗓音，時至今日仍感染著無數樂迷。燭光音樂會將打破冰冷的數碼播放，以過千盞搖曳微光交織醉人弦樂，帶你沉浸式重溫《當年情》、《追》、《風繼續吹》等多首經典金曲，用細膩弦樂、溫柔燭光，喚醒屬於香港人的集體回憶。12首金曲將經由弦樂一一重塑，讓你以全新的視聽體驗，重新感受哥哥淒美動人的歌聲。

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歌單參考：《Monica》、《大熱》、《怪你過分美麗》、《風再起時》、《當年情》、《為你鍾情》、《有心人》、《玻璃之情》、《風繼續吹》、《當愛已成往事》、《我》、《追》



《風繼續吹》張國榮七十歲誕辰紀念夜（張國榮燭光音樂會）

日期：2026年11月28日（星期六）

時間：20:00

地點：香港大學「大學堂」（University Hall）（地址：香港薄扶林薄扶林道144號）

演出者：Ensemble Apeiron



EGA燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

EGA燭光音樂會的3大主題（迪士尼、宮崎駿及張國榮七十歲誕辰紀念夜）均有二人同行獨家9折優惠，人均$495即可入場！此外，單人門票亦有獨家95折！

二人同行9折優惠：$990｜原價$1,100｜人均$495

單人票（成人／小童）：$522.5｜原價$550



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而聖誕限定的美利酒店燭光音樂晚宴則分為Zone A、Zone B及Zone C，座位按購票時間先後順序編排，價錢由$1,320起。

Zone A：$1,540（$1,400＋10%服務費）

Zone B：$1,430（$1,300＋10%服務費）

Zone C：$1,320（$1,200＋10%服務費）



👉🏻 美利酒店燭光音樂晚宴門票

EGA燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 音樂會於開場前40分鐘開放進場；演出前10分鐘關閉入口，入口關閉後嚴禁進場且不設遲到入場，請務必準時到達。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

