文具｜原子筆｜日常生活中幾乎天天都會用到原子筆，但你有沒有留意過，許多原子筆的筆蓋頂端並非完全密封，而是刻意留有一個小孔？不少人直覺以為這是為了防止墨水乾掉，或是方便拔開筆蓋，但其實這個不起眼的設計背後藏著救命功能，在關鍵時刻能大幅降低窒息風險。想知更多？即看下文！



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原子筆｜筆蓋為什麼有小孔？

無論是小朋友還是成年人，不少人都有無意識咬筆蓋、將筆蓋含在嘴裡的習慣。一旦在說話、嬉鬧或突然吸氣時不慎將筆蓋吸入，筆蓋極可能卡在喉部下方或氣管內，阻斷空氣進入肺部，嚴重時恐導致窒息。

筆蓋通風孔的規範源自英國於1990年頒布的 BS 7272 安全標準，在1970至1984年間，英國曾有至少9名學童因不慎將無孔筆蓋吸入氣管而窒息身亡。

廠商除了可將筆蓋加粗加大使其不易進入呼吸道外，亦可在筆蓋頂端設置通風孔，避免吞入後氣道被徹底封死，保留部分空氣流通空間。（蘇琬淇攝）

根據國際標準化組織制定的ISO 11540，凡在正常或可預見情況下可能被14歲及以下兒童使用的書寫工具，其筆蓋都必須透過「尺寸」或「通風設計」降低誤吸後的窒息風險。廠商除了可將筆蓋加粗加大使其不易進入呼吸道外，亦可在筆蓋頂端設置通風孔。雖然小孔無法讓卡住的筆蓋自行排出，也不能保證完全正常呼吸，但能避免氣道被徹底封死，保留部分空氣流通空間，有效延緩缺氧發生，為急救及送醫爭取寶貴黃金時間。

原子筆｜筆桿側面也有洞？兩者功能大不同

除了筆蓋頂端，部分透明原子筆的筆桿側面也能看到一個微小孔洞，不過兩者的作用截然不同。根據文具品牌BIC公開的產品資料，以經典款BIC Cristal原子筆為例，筆蓋開孔是為了符合呼吸安全標準；而筆桿上的小孔則是用來平衡筆桿內外的氣壓，協助墨水順暢流向筆尖並防止漏墨，一個關乎安全，一個則維持書寫順暢。

某些筆桿上的小孔是用來平衡筆桿內外的氣壓，協助墨水順暢流向筆尖並防止漏墨。（AI生成圖）

原子筆｜為何有些原子筆蓋沒有洞？

市面上並非所有原子筆蓋都有開孔，這並不代表產品不安全。相關安全規範允許廠商採取不同設計，例如將筆蓋尺寸做得夠大，使其難以被吸入氣管；此外，ISO 11540主要針對可能被14歲及以下兒童接觸的筆款，部分明確供成人使用的珠寶筆、高價鋼筆、專業技術用筆，以及運送筆芯時的臨時保護蓋，則可能不在相同規範的適用範圍內。

異物哽塞急救｜哈姆立克法步驟：

即使筆蓋設有通風孔，仍切忌吸吮、咀嚼或含在嘴裡，安全設計只能降低完全封閉氣道的機率，無法取代正確急救。若不幸發生異物哽塞，可依照美國醫師Henry Heimlich博士所發明的哈姆立克急救法：

【1】立即至患者後方雙腳成弓箭步，前腳膝蓋置於患者胯下，上半身靠近患者或貼緊背部以防患者跌倒。

若不幸發生異物哽塞，可依由哈姆立克急救法。（AI生成圖）

【2】一手握拳，拳眼面向肚子，抵住劍突尖端下方（約肚臍上緣）；另一手抱住放好之拳頭，然後雙手用力向病人的後上方，快速瞬間重複推擠，頻率約一秒一次。

【3】隨時留意是否有異物吐出，直到患者吐出異物或發覺患者失去意識為止。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略