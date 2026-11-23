麥當勞親子會2027會員又開始招募！今年有3種入會方式，基本會籍最抵用1,600麥當勞APP積分就可以入會，而尊尚會籍只需$68，仲大派價值超過$680豐富禮品！想知入會有咩著數？即睇內文！



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麥當勞親子會｜「尊尚」及「基本」兩大會籍——積分免費換

今年會籍一如既往分成$68「尊尚會籍」及$48「基本會籍」，兩者都可獲得5款免費美食優惠券（總值超過$161），及全年美食推介（惠顧滿$35或以上可獲指定美食）。

而最大分別是$68的「尊尚會籍」可獲得限量Frozen陶瓷餐具三件套裝，以及其他麥當勞合作夥伴禮品及優惠券，如果家中有喜歡Frozen的朋友，加入尊尚會籍就最抵！「尊尚會籍」，可選實體咭／電子咭，不慣用麥當勞APP的朋友就可以考慮申請「尊尚會籍」。

$68的「尊尚會籍」可獲得限量Frozen陶瓷餐具三件套裝，亦可選實體會員卡。(麥當勞圖片）

而「基本會籍」入會費是只需$48；平時食麥當勞儲起不少積分？憑1,600分麥當勞APP積分，更可免費換領基本會籍！

麥當勞親子會｜免費美食優惠券+全年美食推介

今年親子會可獲得5款美食優惠券（總值超過$161），當中包括迎新餐、生日禮遇、兒童節禮遇、母親節禮遇、父親節禮遇，今年迎新餐是脆辣雞腿飽配中汽水，可以即入會即用，而生日及其他節日禮遇，就會在當月發放！其他禮遇：

麥當勞親子會：會員迎新及節日禮遇 迎新餐 脆辣雞腿飽配中汽水乙份 生日禮遇 原味或蜜糖BBQ麥炸雞(1件)配中汽水乙份 兒童節禮遇 兒童節禮遇 母親節禮遇 麥芝蛋飽配中汽水乙份 父親節禮遇 McCafé凍即磨黑咖啡乙杯

會員更可享全年無限次歎免費美食專屬福利！由入會起，凡惠顧滿$35或以上任何消費，於上午11時前可獲贈脆薯餅（1塊）或於上午11時後可獲贈細薯條（1份）、或於上午4時至晚上11時59分獲贈中汽水（1杯）或淳茶舍茉莉綠茶（無糖）（凍或熱1杯） 。

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