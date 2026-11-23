美心MX優惠｜美心為慶祝創立70周年，推出一連串快閃優惠低至6折！於指定日期內，和風滑蛋漢堡扒飯配熱飲$38、鮮茄焗豬扒飯連熱飲$43起；以及花膠雞水餃鍋配白飯＋百事系列汽水$49等等。此外，美心還有外賣快閃優惠。想知更多優惠詳情，即睇下文！



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美心推出快閃優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】和風滑蛋漢堡扒飯／鮮茄焗豬扒飯連熱飲$38起

即日起至2026年11月29日，午、晚市期間，全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九龍站、中華總商會大廈及信德中心分店除外）兩款指定套餐低至77折！包括和風滑蛋漢堡扒飯配茶／啡$38（原價$48起）；及鮮茄焗豬扒飯配茶／啡$43（原價$56起）。

美心MX優惠【2】花膠雞水餃鍋配白飯＋百事系列汽水$49

即日起至2026年11月29日，晚市期間，全線美心MX分店（大會堂、大學站、西九龍站、中華總商會大廈及信德中心分店除外）推出花膠雞水餃鍋配白飯＋百事系列汽水$49（原價$56起）！

提提大家，上述優惠不適用於外送服務，亦不可與其他優惠並用。數量有限，售完即止。

美心MX再度推出指定套餐低至77折優惠。（Facebook@美心MX（Maxim's MX））

美心MX優惠【3】外賣燒腩仔（半斤）$68

即日起至2026年11月26日，下午3:30起，全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）、全線美心Food²分店及美心．港廚荃錦店推出限時優惠，燒腩仔（半斤）只需$68（原價$91）。

美心MX優惠【4】燒腩仔（半斤）＋沙薑雲英雞（半隻）$98

如果想一次過品嘗燒腩仔及沙薑雲英雞，即日起至2026年11月26日，下午3:30起，外賣燒腩仔（半斤）＋沙薑雲英雞（半隻）亦只需$98（原價$164）相等於6折！沙薑香氣十足，雞肉鮮甜嫩滑，十分抵食！優惠適用於全線美心MX分店（大會堂、西九龍站及大學站分店除外）、全線美心Food²分店及美心．港廚荃錦店。

燒腩仔（半斤）＋沙薑雲英雞（半隻）$98（Facebook@美心MX（Maxim's MX））

提提大家，上述優惠不可與其他優惠同時使用，數量有限，售完即止。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

