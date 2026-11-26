聖誕到會2026｜無論想約三五知己在家歎原隻燒火雞、Pizza，抑或為公司開數十人大型派對訂購壽司刺身盛，今年多間人氣連鎖餐廳均已推出早鳥優惠，當中更低至48折，折後人均約$74起！以下整合8大餐廳聖誕到會推介，包括Day Night Catering、Star Catering、小熊到會、大家樂、美心MX、千両、Pizza Hut及元氣壽司，涵蓋抵食套餐、早鳥優惠、送貨免運費門檻及限定贈品，幫你輕鬆慳錢開Party！



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聖誕到會推介2026【1】Day Night Catering——藍帶廚師團隊主理／原隻聖誕火雞、芝士火鍋／早鳥優惠9折

Day Night Catering由專業藍帶廚師團隊主理，今年的殿堂級聖誕火雞原隻上枱，配上金巴利醬，切開一刻已是全場焦點。傳統聖誕菜式亦一應俱全，包括香烤迷迭香羊架、意大利海鮮拼盤，以及配焦糖菠蘿片的蜜香煙燻聖誕火腿。今年更有芝士火鍋，大家圍着一起蘸，派對氣氛即時升溫！不想逐款揀，也可以直接選海鮮／肉食拼盤等特色套餐，還提供4-100人不同規模的聖誕到會推介套餐，方便又有新鮮感。

🎄必食推介:

● 【聖誕必食推薦】殿堂級聖誕火雞配金巴利醬

● 【聖誕必備】香烤迷迭香羊架配新薯

● 豪華精緻意大利海鮮拼盤(波士頓龍蝦、翡翠螺、大蝦、半殼青口)

● 蜜香煙燻聖誕火腿配焦糖菠蘿片及黑糖菠蘿汁

● 聖誕暖笠笠芝士火鍋

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送貨服務：單一訂單滿$1,000，全港大部分地區地面交收免運費(送貨時段8:00am – 10:00pm)，送上門需另收運費

預訂時間: 平日最少2-3天前預訂，周末、假期及節日請先查詢客服，建議1星期前下單，額滿即止

價格：人均$198起（早鳥預訂9折優惠，即日起至2026年12月7日）

查詢：網站 www.daynightcatering.com｜電話／WhatsApp +852 5643 0062｜Facebook @DayNightCatering｜Instagram @daynight_catering

聖誕到會推介2026【2】Star Catering 星級到會——20年星級主廚主理／聖誕打卡拼盤／法式焗龍蝦、原隻火雞、樹幹蛋糕

公司聖誕派對要有面子，家庭聚餐要老少都啱食，Star Catering兩樣都顧到。星級餐廳出身、逾20年經驗的主廚，連火候和醬汁都按「送到後仍然好食」來設計。招牌法式焗龍蝦有3款口味任選:日式芥末帶子、野菌黑松露蟹肉、牛油蘑菇雜菜，按賓客喜好揀。原隻香烤聖誕火雞配金巴利汁，切開一刻香氣撲鼻。2款超精緻 Canapés 拼盤是打卡必備，一口一件，未起筷已經有人拿起手機。再加上放在枱中央的樹幹蛋糕，自然成為全場焦點。4至100人都有套餐，準時送到，打開即可上枱。

📸 聖誕打卡之選：

● 【打卡必選】聖誕精緻甜點拼盤

● 【聖誕限定】精緻Canapes拼盤

● 【聖誕招牌】樹幹蛋糕

🎄 招牌必食：

● 招牌法式焗龍蝦（日式芥末帶子、野菌黑松露蟹肉、牛油蘑菇雜菜）

● 原隻香烤聖誕火雞配金巴利汁

● 孜然香草烤頂級羊架

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送貨服務：單一訂單滿$800，全港大部分地區地面交收免運費；偏遠地區／離島請先WhatsApp確認，送上門需另詢

預訂時間: 平日建議最少1–2天前預訂；周末、假期及聖誕檔期建議提早下單，節日訂單設有名額，額滿即止

價格：人均$188起（早鳥優惠8折由現在起至2026年12月11號）

查詢：網站 https://starcatering.com.hk｜電話／WhatsApp +852 6951 7893｜營業時間 09:00-20:00（星期一至日）

Facebook @Starcatering｜Instagram @starcatering.hk

聖誕到會推介2026【3】小熊到會 Catering Bear——高質平價／威靈頓牛柳、芝士牛油焗龍蝦／早鳥優惠88折

預算有限，又想聖誕大餐有排面？小熊到會一向以高質又平價見稱，人均最低$178起，今年聖誕把威靈頓牛柳、芝士牛油焗龍蝦等餐廳級菜式帶到派對枱上，一金黃酥皮、一芝士焗龍蝦，賣相夠吸睛。多人聚會可選聖誕小食拼盤，一盤集齊楓糖煙肉包小香腸、香香雞球、燒豬仔骨和烤雞，大人小朋友都啱食。甜品有朱古力火鍋和聖誕特色杜拜朱古力杯，由主菜到甜品都充滿聖誕氣氛。

🎄必食推介：

● 焗酥皮威靈頓牛柳

● 芝士牛油焗龍蝦

● 聖誕小食拼盤（楓糖煙肉包小香腸、香香雞球、燒豬仔骨、烤雞半隻）

● 朱古力火鍋

● 聖誕特色杜拜朱古力杯

預訂滿$1,500全港大部分地區地面交收免運費！即日起至2026年12月12日，更可享聖誕到會早鳥88折優惠！

送貨服務：單一訂單滿$1,500，全港大部分地區地面交收免運費（送貨時段8:00am – 9:00pm），送上門需另收運費

預訂時間：平日最少2-3天前預訂；超過100人的大型活動、周末、假期及節日請先查詢客服，建議最少7至10天前預訂，額滿即止

價格：人均$178起（早鳥預訂88折優惠）

查詢：網站 https://cateringbear.com｜電話／WhatsApp +852 5542 9760｜Facebook @hkcateringbear｜Instagram @cateringbear.hk

聖誕到會推介2026【4】大家樂——低至66折／早鳥減$250／滿$2,000免運費或贈$200現金券

大家樂即日起推出聖誕派對美食套餐，無論是小聚會還是多達36人的大型派對同樣適合！包括「煙三文魚鮑魚鮮果沙律套餐」、「BBQ醬烤豬肋骨套餐」、「威靈頓三文魚套餐 （4-6人用）」以及「惹味燒火雞套餐」等，任君選擇。

想食得夠聖誕氣氛，首推「惹味燒火雞套餐」，套餐包括原隻燒火雞（生肉計10-12磅）、泰式冬蔭春卷．蝦棗（每款16件）、黑松露風味墨魚餅．炭烤免治雞肉棒．芝士豆腐（每款10件），最後還有法式馬卡龍（30粒）作飯後甜品！

除了憑指定滙豐信用卡預訂精選聖誕美食可享低至66折外，凡於2026年12月10日或之前預訂即享早鳥優惠，折實滿$1,000減$80、滿$2,400減$250；折實滿$1,500只需加$200即可安排送貨上門，買滿$2,000更享免運費，但如果選擇自取的話，則可以賺多$200現金券（現金券為滿$20減$10）！

大家樂聖誕到會（早鳥優惠、滙豐信用卡優惠）

● 惹味燒火雞套餐：$989｜原價$1,469

● 煙三文魚鮑魚鮮果沙律套餐：$499｜原價$739

● BBQ醬烤豬肋骨套餐：$639｜原價$949

● 黑椒鹹豬手拼特色腸套餐：$499｜原價$739

● 威靈頓三文魚套餐 （4-6人用）：$899｜原價$1,329｜人均$161.5

早鳥優惠期：即日至2026年12月10日

預訂方法：大家樂分店或eatCDC網上平台

聖誕到會2026推介【5】Pizza Hut——單點早鳥低至5折／套餐75折／送紙牌遊戲

Pizza Hut今年聖誕派對套餐涵蓋8至45人份量，除了全新推出適合小型聚會的8人套餐外，更打破了以往固定配搭的限制，由必勝批、意粉、飯、拼盤、小食到甜品及飲品均可自由組合！

食物方面，今年新增多款限定新品，包括黑松露香氣與幼滑白汁交織的松露白汁煙肉長通粉、鬆軟綿密的迷你窩夫配朱古力醬（16件），以及外脆內軟、足夠8人分享的Hershey's邪惡朱古力軟心厚曲奇；想食得更豐富，亦可加配全新「HUT脆雞系列」（12月14日起發售），4款口味更可選半半炸雞，啖啖外脆內嫩。

另外，凡預訂任何聖誕派對套餐（包括8人套餐），更會免費附送《必勝大亂鬥》紙牌遊戲一套及必勝保溫袋，食完飯即刻開局炒熱氣氛！

即日至2026年12月20日，預訂聖誕派對單點美食可享早鳥低至5折（例如人氣香蒜肉絲意粉折後$154）；至於12至45人派對套餐，於12月6日或之前輸入優惠碼「PHEB25」享首階段早鳥75折，12月7日至20日輸入「PHEB15」享85折，12月7日起憑指定恒生信用卡或12月20日或之前憑學生證亦可享8折！（優惠不適用於8人套餐）

Pizza Hut聖誕派對美食（早鳥優惠）

● 聖誕派對8人套餐（8位）：正價$779｜人均$97.4（不適用早鳥折扣）

● 聖誕派對套餐（12至15位）：$1,274.2起｜人均$84.9起｜正價$1,699

● 單點派對美食：早鳥價$72起

早鳥優惠期：即日至2026年12月6日（首階段75折）；12月7日至12月20日（次階段85折及單點低至5折）

預訂方法：Pizza Hut分店、網站或手機應用程式

聖誕到會2026推介【6】美心MX——低至48折／早鳥減$250／滿$2,000免運費

美心MX今年同樣推出多款聖誕派對美食，由3至4人的「特色拼盤套餐」到20至22人的大型派對套餐一應俱全，亦有「蜜汁烤豬仔骨特色套餐」及「聖誕15-18人豪華套餐」等選擇，無論是三五知己小聚抑或公司開Party都照顧周到。

美心MX——低至48折／早鳥減$250／滿$2,000免運費（官方圖片）

若講求抵食又夠份量，首推「聖誕8-10人超值套餐」，折後人均只需約$108！套餐網羅8款美食，包括清甜開胃的芒果鮮蝦蘋果沙律（2.5磅）、惹味十足的蜜汁烤豬仔骨配烤田園野菜（共4磅）及滋味雞中翼（孜然粉及原味共20件）。

同場更有香酥三重風味（炸蝦餅、炸鱈魚手指、泰式紅咖哩春卷共30件）及特色拼盤（漢堡扒、脆皮腸、炸雞中翼共30件），主食則有足足3磅的招牌MX鮮茄焗豬扒飯及3磅日式野菜雞扒炒烏冬，最後以2磅啫喱糖作結，夠晒飽肚！

優惠方面，憑中銀信用卡、yuu會員或Eatizen會員預訂可享低至48折，Eatizen會員更可額外獲贈$30電子優惠券；以「聖誕8-10人超值套餐」為例，特選客戶優惠價為$1,078（標準價$2,376）。送貨安排亦算靈活，折實訂購滿$1,000至$1,999只需加$150即享送貨服務，買滿$2,000更可免費送貨一次！

美心MX聖誕派對美食

● 特色拼盤套餐（3至4位）：優惠價$498起｜人均$124.5起｜標準價$784

● 聖誕套餐（5至6位）：優惠價$828起｜人均$138起｜標準價$1,488

● 聖誕超值套餐（8至10位）：優惠價$1,078起｜人均$107.8起｜標準價$2,376

● 聖誕豪華套餐（15至18位）：優惠價$2,128起｜人均$118.2起｜標準價$3,751

● 聖誕套餐（20至22位）：優惠價$2,928起｜人均$133.1起｜標準價$4,735

優惠期：即日至2027年1月7日

預訂方法：美心MX網上平台

聖誕到會2026推介【7】千両——早鳥低至75折／送大吟釀1支／7折加配鱈場蟹

如果今年聖誕想轉轉口味，不吃傳統火雞改歎日本料理，千両推出的15款外賣自取聖誕外賣盛是不錯的選擇。除了適合3至4人及5至6人的派對盛及多款單點刺身、壽司外，今年更新增專為情侶或閨蜜而設的「千両極上特撰二人前」，以及附原盒魚子醬的「原條直送魚鮮刺身盛」，由二人撐檯腳到一班朋友開Party都啱食。

今年新增專為情侶或閨蜜而設的「千両極上特撰二人前」。（官方圖片）

當中首推適合5至6人享用的「千両極上聖誕派對盛」，一次過包辦11款刺身（包括海膽、鱈場蟹、大吞拿魚腩及活帆立貝等）、45件極上壽司及22件炙燒壽司，魚鮮入口肥美甘香；同場配上海鮮刺身沙律及日本直送大山牛乳卷蛋作飯後甜品，更直接附送一支720毫升天壽鳥海山純米大吟釀，歎完刺身順便飲番杯，節日氣氛十足！

凡於2026年12月13日或之前優先預訂，千両及万両會籍可享低至75折，Mastercard持卡人享8折，一般客戶亦有9折；經網上訂購滿$1,200更送日本花漾磨砂玻璃對杯一套。若嫌未夠喉，惠顧任何聖誕盛即可以7折（$398）加配約600克的極上鱈場蟹聖誕盛，蟹肉飽滿鮮甜。不過要留意，千両只設外賣自取不設送貨，但透過網上平台預訂，最快20分鐘即可於全線分店取餐，相當方便。

千両聖誕外賣盛（早鳥優惠）

● 千両極上特撰二人前（2位）：$615起｜人均$307.5起｜原價$820

● 千両特上聖誕派對盛（3至4位）：$1,298.2起｜人均$324.6起｜原價$1,731

● 千両極上聖誕派對盛（5至6位）：$2,081.2起｜人均$346.9起｜原價$2,775

● 單點壽司／刺身盛：$72起｜原價$96起

早鳥優惠期：即日至2026年12月13日

預訂方法：千両分店或網上訂購平台（只限外賣自取）

聖誕到會2026推介【8】元氣壽司——早鳥低至8折／滿$800送別注版摩天輪／75折加配松葉蟹腳

想食壽司開Party但預算有限，元氣壽司推出的「Sushi For Party」外賣聖誕盛主打親民價位，選擇涵蓋二人世界至10人派對。除了三大皇牌「狂歡派對盛」、「歡樂派對盛」及「特選派對盛」外，亦設有全熟食的「聖誕家家歡聚熟壽司盛」，就算同場有小朋友或怕食生冷食物的長輩一樣啱食。

當中首推供8至10人享用的「狂歡派對盛」，早鳥8折後只需$740.8，人均約$74便有交易！套餐一次過集齊56件聖誕人氣壽司盛、36件聖誕派對卷物盛、12件油香豐潤的聖誕本鮪拖羅刺身盛，以及12件迷你泡芙作飯後甜品，份量相當充足。想吃得更豐盛，亦可以75折加配約700克的極上松葉蟹腳（$268.5）或和風三味海苔脆脆盛（$99）等多款小食甜品。

凡於2026年12月13日或之前優先預訂，元氣銀會員及尊尚會員享8折，恒生信用卡客戶享85折，一般客戶亦有9折；經網上外賣自取平台淨消費滿$800（須含至少一客聖誕盛），更免費送出「元氣壽司別注版摩天輪」一個，用來擺放小物或打卡一流！

元氣壽司外賣聖誕盛（早鳥優惠）

● 特選派對盛（3至4位）：$347.3起｜人均$86.8起｜原價$434.2

● 歡樂派對盛（4至5位）：$485.7起｜人均$97.1起｜原價$607.2

● 狂歡派對盛（8至10位）：$740.8起｜人均$74.1起｜原價$926.1

● 單點壽司／刺身／前菜盛：早鳥價$81.6起｜原價$102起

早鳥優惠期：即日至2026年12月13日

預訂方法：元氣壽司外賣自取網上訂購平台（只限外賣自取）

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本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。

