撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-29 18:56

「合味道紀念館香港」即將於尖沙咀開幕，主打3大DIY體驗，包括出前一丁、合味道杯麵和穀物麥片工作坊。想知工作坊玩甚麼？《香港01》飲食頻道記者為大家率先試玩，並公開場內打卡靚位，以及期間限定店的精品推介。

由日清食品舉辦的「合味道紀念館」首次跳出日本，將會在3月30日登陸尖沙咀，不止會展出日清各款標誌性食品和創辦之歷史故事，還有多個打卡位及工作坊，讓大家了解即食麵及穀物產品的製作過程。

「合味道紀念館香港」佔地近一萬平方呎，以「安藤百福創造力之旅」為主題，設有3個體驗工作坊和特色展覽打卡位。（駱煥琳攝）

必影3大打卡位

展覽館以「安藤百福創造力之旅」為主題，甫進場已經可以看見這位創辦人與公司的發展里程碑，還有首次在香港登場的著名「杯麵牆」，終於不用去日本都打到卡！👇👇👇其中一處影相要小心！按圖看3大打卡位靚相👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

要入場參觀，必須參與3大工作坊的其中一個，並需要提前網上預約參加時段，最平$60便可入場。想知各大工作坊的詳情，以下記者就親身試玩並分享當中的注意事項。

【1】全球首設穀物麥片工作坊

不說不知，其實全世界的日清穀物麥片都在香港製造，連日本有售的穀物產品都是產自香港！所以今次展館就特別設計「穀物麥片工作坊」，全世界第一次公開製作過程，更可自選配料製作心水口味。👇👇👇有互動遊戲適合親子齊玩！按圖看票價資料及體驗過程👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【2】性價比最高杯麵工作坊

合味道杯麵可謂日清最有標誌性的食物，這個工作坊就可以親手設計杯麵的包裝，和選擇喜愛的湯底和配料！如果平時只愛某款杯麵配料，這個工作坊就十分適合。👇👇👇有一款配料是全港獨有！按圖看票價資料及體驗過程👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

【3】最好玩出前一丁工作坊

如果想由零開始就親自製作，必玩「出前一丁工作坊」。玩足90分鐘，可以體驗搓麵粉、切麵條到包裝設計等步驟，全程參與！製成品的味道全靠自己，可以順道測試你是否地獄廚神。👇👇👇玩完額外送一種紀念品！按圖看票價資料及工作坊4大注意位👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

展場限定紀念品店免費入場

出口設有的紀念品店，就算不入場也可以任逛。店內展示了珍藏絕版日清紀念品，包括金飾、鐵皮玩具、懷舊電話等等。還有多款新品如文件、T-shirt、杯麵套裝等售賣。👇👇👇按圖看紀念品店精品👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

合味道紀念館香港 地址：尖沙咀中港城2樓26 - 35號 開幕日期：2021年3月30日（星期二） 開放時間：（星期一、二、四）11:15am – 8:15pm；（星期五至日及公眾假期）11:15am – 9:15pm（逢星期三休館）

🍔同場加映1：千奇百趣麥當勞食物🍔

世界各地的麥當勞曾經推出不少古怪食物款式，從中可能了解到當地文化。👇👇👇按圖看特色麥當勞食物👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

還有酒飲？想知全部20種老麥食物？請按➡️【世界麥當勞20種古怪食品 麥意粉、麥素球夠特別 泰國有粥做早餐】⬅️觀看全文

🌄同場加映2：西貢郊遊好去處🌄

西貢高山連連，以為「高不可攀」？其實也有不少易行的路徑兼有美景欣賞！有條上落高度不足100米，連小朋友也行到。👇👇👇隱世外國風情小村落在哪兒？按圖看其中2條路線資料👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知道全部5條行山路線，請按➡️【西貢5條新手靚景行山路線 深涌隱世草原野餐 白腊七彩小屋打卡】⬅️觀看全文