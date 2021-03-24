撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-24 16:49

長沙灣大熱花花隧道上個月曾一度被惡意剪斷樹枝，幸好經修復後成功開花，重現昔日美景。其實浪漫花隧道不只一處，《香港01》旅遊頻道記者推介全港3大靚花隧道景，兼介紹一日遊食買玩活動給大家！

【1】最方便易去花隧道 長沙灣平歎高質漢堡

全港最出名的簕杜鵑隧道必選元州邨內這條長達30米的花廊，滿開時畫面震撼，而且就近長沙灣港鐵站，交通最方便！今年2月時曾被發現樹幹遭齊口切斷惡意破壞，幸好經修復後，成功再度開花，燦爛奪目。👇👇👇想在附近吃好西？按圖看元州邨花隧道相片及3間附近食店推介👇👇👇

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【最強流動派】即日起至3月28日提名你心水嘅「最強食玩買熱點」，賺「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

【2】最有渡假feel西式花廊 黃金海岸兼影簕杜鵑瀑布

另一條較少人知的簕杜鵑隧道位於屯門黃金海岸，相比元州邨，這裡的裝飾更精緻，純白藤架、西式盆栽與艷紅的簕杜鵑併湊成充滿歐洲感覺的庭園景緻。還有簕杜鵑瀑布和南瓜車造型打卡位！👇👇👇復活節假期推出好玩親子遊戲！按圖看黃金海岸花隧道相片及玩樂活動推介👇👇👇

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【3】信芯園七彩玫瑰隧道 元朗遊華麗清代古蹟

位於元朗石湖圍附近的信芯園農莊搞作多多，曾以荷塘美景、百合花海等成功引起話題。園內設有玫瑰花隧道和多個打卡位，農莊負責人更預告即將有新景點，包括太陽花田和星空隧道。👇👇👇想知如何去？按圖看入場資料及附近2個打卡地方推介👇👇👇

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🌸同場加映1：紫花打卡必去地點🌸

踏入春夏季，又是三種紫色花卉的花期開始，以下推介3個地點觀賞紫色睡蓮。👇👇👇按圖看推介地點及交通方法👇👇👇

想知道香港哪個地方的紫藤花和紫花錫葉藤最美？請按➡️【浪漫紫花8個打卡好去處：紫藤花、錫葉藤 青衣公園睡蓮交通方便】⬅️觀看全文

🍜同場加映2：中國特色菜名叫biang biang麵？🍜

有種中國地方菜名叫「biang biang麵」，為何會用英文拼音？原因竟是中文字寫法太複雜！👇👇👇按圖看biang biang麵及菜式大解構👇👇👇

還有菜式叫鬼雞，香港都吃得到！想知是甚麼請按➡️【7個特色中菜名你識幾多個？陝西名物biang biang麵寫做英文有原因】⬅️觀看全文