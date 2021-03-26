撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-26 17:11

如果正為假期計劃活動，《香港01》旅遊頻道記者推介10個玩樂好去處，入場票優惠低至1折，有些買2送1或免費試玩遊戲，部分折扣連復活節紅假都用得。 （下列優惠以發稿日為準，最終安排視乎個別場地／商店而定）

是次推介的玩樂地點有香港迪士尼樂園、AME運動電競館、香港大富翁夢想世界、Namco、Frozen夢幻特展、香港挪亞方舟主題公園、愉景灣獵蛋活動、D‧PARK親子樂園、山頂纜車及昂坪360。👇👇👇想知哪裡門票1折買到？按圖看全部10個優惠👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

立即提名「最強食玩買熱點」即賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍，快啲參加啦！

🍛同場加映1：老牌餐廳地標消失🍛

香港有不少曾被當作地標的餐廳建築，隨經濟洪流被消逝。大家會否試過用餐廳、商店去認路？以下這些餐廳，一提起便知是哪一區。👇👇👇按圖回顧已消失的地標餐廳👇👇👇

何文田名物已消失！還有旺角2間代表食店......想看全部10間餐廳資料，請按➡️【37載沙田利苑結業！10間地標餐廳已消失：旺角沙嗲王、西九龍明將】⬅️觀看全文

🌸同場加映2：紫花打卡必去地點🌸

踏入春夏季，又是三種紫色花卉的花期開始，以下推介3個地點觀賞紫色睡蓮。👇👇👇按圖看推介地點及交通方法👇👇👇

想知道香港哪個地方的紫藤花和紫花錫葉藤最美？請按➡️【浪漫紫花8個打卡好去處：紫藤花、錫葉藤 青衣公園睡蓮交通方便】⬅️觀看全文